Israelske soldater sier Gaza-båt er på vei til israelsk havn – aktivistene blir sendt hjem

Ti dager etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu bekreftet at Hamas-leder Mohammed Sinwar var drept, opplyser militæret at levningene er identifisert.

18. mai meldte Israel at de trodde Mohammad Sinwar var drept i et israelsk luftangrep fem dager tidligere. 28. mai sa statsminister Benjamin Netanyahu at det var bekreftet.

Mohammad Sinwar ble regnet som leder for Hamas i Gaza etter at hans eldre bror, Yahya Sinwar, ble drept av israelske styrker i oktober i fjor.

Søndag opplyser det israelske militæret IDF at identifiseringen er gjennomført blant annet med DNA-undersøkelser.

– Det er nå bekreftet at liket av Mohammed Sinwar var lokalisert i en underjordisk tunnel under Det europeiske sykehuset i Khan Younis, sier IDF i en uttalelse.

IDF hevder at det i «den underjordiske tunnelens rute» ble funnet flere gjenstander som tilhørte Sinwar. Hærens talsmann Effie Defrin, som tok med journalister til en tunnel ved sykehuset i Khan Younis søndag, hevder liket av Hamas-lederen ble funnet «rett under skadestua» ved sykehuset.

Minst 16 mennesker ble ifølge Gazas helsedepartement drept da ni raketter traff gårdsplassen ved Det europeiske sykehuset og området rundt 13. mai.

Israel har siden krigen startet 7. oktober 2023 nektet internasjonale journalister adgang til å rapportere fritt fra Gaza.

Sykehusets direktør Imad al-Hout benektet at Hamas-soldater opererte inne i sykehuskomplekset. Til The New York Times sa han at han ikke trodde at Hamas hadde laget tunneler under sykehuset, men at han ikke kunnet utelukke det helt.

