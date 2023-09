Festival-bonanza: − Hårfine marginer

Festivalsommeren går mot slutten, og vi legger bak oss 35-åringen Maijazz, nykommeren Wonderful World, og gjengangerne Mablis, Glamat, Utopia og Xplosif − for å nevne noen av de mange festivalene som er arrangert i Stavanger hittil i år.

Men festivalåret er ikke omme − nå venter fire dagers lesesirkel med Kapittel-festivalen og økonomifestivalen Kåkånomics som blir alt annet en tørr og kalkulert.

Én av de nye festivalene i år var Vaulen Open Air, der den internasjonale konsertarrangøren Live Nation og lokale WeWentLive gikk sammen, og bidro til headlinere som Sting, Zara Larsson og Sondre Justad.

− Store aktører på konsert- og festivalmarkedet er noe vi ser både i Norge og ellers i verden. Jeg er usikker på hvilke konsekvenser det får for publikum og lokale festivalarrangører. Det kan gi et større tilbud til publikum, samtidig som det kan bli utfordrende, gå på bekostning av lokale kulturarbeidsplasser og sjangerbredde, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen i Stavanger kommune til Rogalands Avis.

Nesten 20.000 billetter var solgt til Vaulen Open Air, som ble arrangert for første gang i juni 2023 (Arne Birkemo)

Merker festival-kjempenes inntog

Eirin Sandstad er festivalsjef for Mablis, som har holdt på i åtte år. Hun synes det mest av alt er givende å arrangere festivalen, men til tider også krevende.

− Vi jobber med hårfine marginer i en mindre lokal organisasjon, samtidig som vi higer etter å levere bedre for hvert år. Ambisjonene til Mablis er høye, og det legges ned mye tid og krefter i å få realisert disse. For å sikre at festivalen får lang levetid, gjelder det å ha mye is i magen, sier Sandstad til RA.

− De største utfordringene er uten tvil uforutsette hendelser, for eksempel pandemi, økte kostnader og nye, større konkurrerende krefter. De to sistnevnte skaper spesielt utfordringer med tilgang på artister, marked og, ikke minst, om publikum har mulighet til å bruke penger på flere festivaler så tett i tid, fortsetter Sandstad.

Eirin Sandstad er festivalsjef for Mablis. (Eilin Lindvoll)

Mablis-sjefen påpeker at store deler av festivalbransjen nasjonalt har vært i endring etter pandemien, og dette merker de også lokalt.

− De senere årene har festival- og arrangementstilbudene i Stavanger vokst i enorm fart. Fra å være den eneste i sitt slag i 2016, har Mablis nå blitt til den litt mindre, lokale musikkfestivalen. Det er en usikker og spennende tid, og motivasjonen er stor hos ildsjelene, slik at vi kan leve side om side med de nasjonale og internasjonale gigantene, sier Sandstad.

− Vi har jo alle et felles mål om å skape en attraktiv by, både å besøke og bo i. Så får vi håpe på at mer kultur skaper enda mer kulturlyst, og at det fremdeles er rom for at de mindre aktørene kan fortsette å være like viktig for byen som byen er for oss, tillegger hun.

− Viktig med store opplevelser

Øivind Ekeland, ett av styremedlemmene i WeWentLive, tenkte «endelig» da Live Nation kom på banen i Stavanger for cirka 20 år siden.

− Det er viktig å få til store opplevelser i Stavanger, og uten Live Nation hadde vi aldri fått artister som Bob Dylan, Bon Jovi og Justin Bieber til byen. Målet er å få det til å skje enda mer på konsert- og festivalfronten i Stavanger, enten om det er rene, lokale arrangement, gratiskonserter eller i samarbeid med store, internasjonale selskap, sier Ekeland til RA.

Rogalands Avis har forsøkt å få kommentarer fra Live Nation Norge til denne saken − uten hell.

Det var mange som koste seg da No. 4 sto på scenen under Mablis-festivalen 2023 (Tonette N. Haaland)

− Som da Starbucks kom til Stavanger

Tore Arholm Tobiassen, kanskje bedre kjent under artistnavnet Tore Pang og som medlem av gruppen Kriminell Kunst, har flere festivaler på CV-en. I år har han vært med å arrangere, blant annet, gatekunstfestivalen Nice Surprise og nevnte hiphop-fest Xplosif i september.

− I utgangspunktet synes jeg det er kult at det skjer ting i byen, og at det kommer større nasjonale og internasjonale aktører inn i Stavanger-festivalene. Men jeg er opptatt av at de ikke skal skvise ut de mindre, lokale festivalene. Spørsmålet er når det blir for mye, sier Tobiassen til RA.

− Denne diskusjonen ligner mye på den som var i sin tid da Starbucks skulle etablere seg i Stavanger, og om de ville legge press på lokale kafeer, men det er ennå mange av de lokale kaffestedene igjen, påpeker Tobiassen.

Så, «sterke pengefolk» ødelegger ikke nødvendigvis, mener Tobiassen. Han synes det er en god miks av små og store, lokale, nasjonale og internasjonale arrangører av festivaler i Stavanger.

− Kan gi rom for nerde-festivalene

Xplosif er en 100 prosent lokal festival som i år gjenoppstår etter fem års pause. Salget har gått bra så langt, men Tobiassen vet ikke om de blir utsolgt.

− Hiphop er jo en sjanger vi finner på mange festivaler, senest med Karpe som headliner på Utopia. Men det er ikke den hiphopen jeg nødvendigvis vil se selv. Jeg vil lage en «nerde-festival», sier Tobiassen.

− Faktisk tror jeg at innslag av hiphop på andre festivaler kan gi rom for de nerdete festivalene, der publikum som er eller blir interessert, kan dykke dypere inn i sjangeren. Jeg tror at det er plass til alle, sier han videre.

Tore Arholm Tobiassen, aka. Tore Pang, står bak flere av festivalene som arrangeres i Stavanger. (Eilin Lindvoll)

Må unngå kannibalisering

Espen Knoph kunne i slutten av august glede seg over en utsolgt Utopia-festival i Stavanger. Ifølge festivalsjefen gikk salget over all forventning, og han mener de fortsatt kunne solgt 10.000 billetter etter at det var tomt for festivalpass. Det blir, med andre ord, definitivt Utopia neste år også − datoene er allerede satt til 30. og 31. august.

− Utopia skiller seg fra andre festivaler ved at vi er en festival med lokale eiere, men som også har eiere fra Ålesund-baserte Momentum Festivals og østlandsselskapet Sky Festivals. Vi har kanskje funnet «den gylne middelvei» med lokale og nasjonale eiere. Dette er grep vi har tatt for å sikre oss nok kapital, samt de flinkeste folkene til å gjennomføre en god festival, sier Knoph til RA.

God stemning under Utopia 2023 (Mari Wigdel)

Med tanke på inntoget til Live Nation og andre pengesterke arrangører, tror han generelt at konkurranse er sunt.

− Samtidig er det viktig at lokale ikke blir skviset ut. Vi må passe på at det ikke blir «kannibalisering» hvor noen store hele tiden kommer og skviser ut de mindre. Det er verken byen eller bransjen tjent med, sier Knoph.

− Nye aktører i kultur- og festivallivet i Stavanger handler ikke kun om å vinne publikum, men også tilfredsstille kravene om infrastruktur, som nok plass, scener, lyd- og lysutstyr. Det kan bli problemer om mange festivaler arrangeres samtidig. For hotellene og utstyrsleverandørene er dette et luksusproblem, men ikke for arrangørene, avslutter festivalsjefen.

Espen Knoph, festivalsjef for Utopia. (Tonette N. Haaland)

Festivalstøtte

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen i Stavanger kommune har inntrykk av at det har vært en jevn utviklingen over tid i antallet festivaler som arrangeres i Stavanger. I fjor søkte 14 festivaler kommunen om støtte, mens i år fikk vi søknader fra 15 festivaler.

Stavanger kommune bidrar med alt fra 50.000 til 850.000 kroner i støtte til de enkelte festivalene. Festivalarrangørene kan bruke støtten fra kommunen til det de trenger mest − om det er drift, teknisk rigg, honorar eller annet, så lenge det er i tråd med det de sier de skal gjennomføre.

Hvilke festivaler som overlever har nok mye med om finansieringen går opp, deriblant statlig støtte. Statlige ordninger ser etter bredde i sjanger og mangfold. I det mer «mainstream» pop- og rockfeltet er det dermed vanskeligere å nå opp i Kulturrådets vurderinger, ifølge Ehrenberg-Rasmussen.

