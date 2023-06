Wonderful World: − Det verste er å velge hva vi skal gå på

Fra 1. til 4. juni arrangeres Wonderful World i Stavanger − en festival om filosofi og vitenskap. Det er Tou Scene i Østre bydel som er hovedarenaen for festivalen, men det arrangeres foredrag og annet over hele byen.

Rogalands Avis tar turen til Tou cirka midt på dagen lørdag, nest siste festivaldag. Der møter vi Karen Marie Halden og Kjersti Fjermestad som har lunsjpause ute i solen.

− Vi har vært på festivalen helt siden første dagen, og synes den er veldig bra. Nå kommer vi akkurat fra byvandring med dikter og historiker Gunnar Roalkvam. Det var helt fantastisk å være med på. Han er en så god forteller og lun person, sier Halden til RA.

− På Wonderful World er det noe for alle. Det er et veldig variert program, og det har vært masse folk her, sier Fjermestad.

− Tre ting jeg vil gå på klokken to

Mens damene sitter og nyter lunsjen sin, prøver de å legge en slagplan for resten av dagen.

− Det verste er å velge hva vi skal gå på, for det er mange ting som skjer parallelt. Nå har jeg tre ting jeg vil gå på som starter klokken to, hashtag luksusproblem, sier Halden.

Noe annet Halden og Fjermestad har likt med festivalen, er at de har møtt så mye kjensfolk, og at festivalen i så måte har vært svært sosial. De synes videre at programmet har vært sammensatt av en god miks samtaler og foredrag, slik at det ikke har blitt ensformig på noen måte.

− Imponert over publikum

Festivalsjef Jan Inge Reilstad forteller at første festivaldag, torsdag 1. juni, gikk over all forventning. Det var fulle hus, topp stemning og atmosfære, fart og kraft fra scene, ifølge ham.

− Jeg er rett og slett imponert over publikum. Det er nesten ikke til å tro ut fra første dag at dette er en helt ny festival, sier Reilstad.

− Vi har lenge fått utrolig gode tilbakemeldinger på programmet, og det ble ikke mindre da vi kom i gang og programmet manifesterte seg på scenene, fortsetter han.

Reilstad mener det han påpeker ved Wonderful World er det samme han har sett under økonomifestivalen Kåkånomics, som arrangeres om høsten:

− Deltakerne er veldig happy for muligheten til å kunne snakke og delta aktivt − at det er lav «sceneterskel» og publikum har alle rettigheter.

− Tou Scene har vist seg å være rett sted for denne festivalen nå på forsommeren. For en nydelig møteplass for publikum under og mellom programslagene, utbryter han avslutningsvis.

