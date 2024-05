Rødt om mer skole i barnehagen: – Nessa Nordtun svikter barnehagebarna

Verdikampen om leken raser. Mens noen vil beskytte barnehagebarnas rett til fri lek, vil andre innføre åtte timer obligatoriske læringsaktiviteter ukentlig for alle 5-åringer – slik Dagsavisen tidligere har skrevet.

Nylig ba lederen for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Hege Bae Nyholt (Rødt), kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) svare på om hun vil ha mer lekbasert læring i barnehagen, eller om hun vil lytte til ansatte som advarer mot dette.

Kunnskapsministerens skriftlige svar til stortingsrepresentanten, bekymrer Rødt-politikeren.

– Trenger mer lek

– Det eneste jeg kan ta ut av det Nessa Nordtun nå sier, er at lekbasert læring er på vei rett inn i barnehagen. Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så umulig å gi et tydelig svar, sier Hege Bae Nyholt til Dagsavisen.

– Rødt er helt tydelige i denne saken. Barna våre trenger mer lek. Framfor å tvinge inn mer skole i barnehagen, må vi heller ha mer lek i skolen, understreker hun.

Hun mener innføringen av skolestart for 6-åringer - der leken ikke fikk bli med barna inn i skolen på den måten stortingspolitikerne lovet, illustrerer hvordan lekens plass er under konstant press og trues igjen og igjen.

Både ekspertgruppa som har sett på hvordan barnehage, skole og SFO kan bidra til sosial utjevning blant barn og unge, og Mannsutvalget, har nylig pekt på hvordan mer læring i barnehagen kan bidra positivt for barna og gjøre dem mer «skoleklare».

For meg er også læring et positivt ladet begrep. — Kari Nessa Nordtun (Ap), kunnskapsminister

Samtidig har flere fagfolk, med blant andre hjerneforsker Per Brodal i spissen, gått ut og advart på det sterkeste mot flere voksenstyrte læringsaktiviteter i norske barnehager.

– Motsatt effekt

– Det er ikke gitt at tidlig introduksjon av målrettede læringsaktiviteter vil falle positivt ut for barn på sikt. Tvert imot viser hjerneutviklingen hos små barn at det kan ha stikk motsatt effekt. For tidlig spesialisert og begrenset aktivitet kan føre til mindre allsidige hjernenettverk – som vil kunne hemme barnets senere utvikling, uttalte Brodal til Dagsavisen.

Hjerneforsker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Per Brodal, advarer mot mer voksenstyrt lek i norske barnehager. Han mener barna allerede har mistet verdifull lek. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

I likhet med tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, mener mange forskere at denne type tiltak har et grunnleggende feil fokus.

De mener også at det går på bekostning av de ansattes faglige selvstyre, altså autonomi.

Vurderer høringsinnspill

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har i et tidligere intervju med Dagsavisen understreket lekens egenverdi og betydning både i barnehagen og på skolen.

På spørsmål om hva hun tenker om å innføre obligatorisk «lekbasert læring» i barnehagen, viste statsråden til ekspertenes rapport «Et jevnere utdanningsløp» som hadde høringsfrist 29. april.

– Vi jobber nå med å vurdere forslagene i rapporten, og vil se dem i sammenheng med annen kunnskap vi har om barnehager og skoler, uttalte statsråden.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) er i tenkeboksen på om det skal bli mer læring og mindre fri lek i norske barnehager. Foto: (Ole Berg-Rusten/NTB)

Kunnskapsdepartementet er nå i full gang med å lese og oppsummere innspillene fra høringsrunden for å få oversikt over hva de ulike aktørene mener om forslagene. Ifølge Nessa Nordtun er innspillene en viktig del av arbeidet med å vurdere forslagene i rapporten.

Det beroliger ikke Hege Bae Nyholt.

– Jeg føler meg på ingen måte trygg på hva utfallet blir i denne saken. Jeg mener Nessa Nordtun svikter barnehagebarna hvis hun ikke setter ned foten for mer skole i barnehagen, fastslår utdanningskomiteens leder.

– Ikke første gang

I svaret til Rødt-politikeren skriver kunnskapsministeren blant annet at lek er en viktig og nødvendig del av barns liv både i barnehagen og på skolen. Hun viser videre til hvordan barnehagens rammeplan vektlegger lekens betydning og egenverdi i barnehagehverdagen.

Kunnskapsministeren skriver samtidig:

«For meg er også læring et positivt ladet begrep, og lek er viktig i alle barn og unges læring og utvikling. (...) At barn får lære og utvikle seg gjennom lek og at det legges godt til rette for at alle barn inkluderes i lek er ikke å gjøre barnehagen til skole, men kjernen i tilbudet barnehagen skal gi barna våre.»

Etter Hege Bae Nyholts mening er spørsmålet om lek kontra læring i barnehagen, en av flere eksempler på at kunnskapsministeren er utydelig i saker som ikke gjelder egne politiske utspill:

– Dette er ikke første gang det har vært vanskelig å få Nordtun i tale. Vi har i flere omganger utfordret henne på tilsyn med kommersielle barnehager og hvilke grep som skal tas når det avdekkes store feil. Svarene vi har fått har ikke gjort oss klokere, sier Hege Bae Nyholt i Rødt.

BAKGRUNN

Regjeringen skal i 2025 legge fram en stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet. Dette er et samarbeid mellom flere departementer.

Rapporten «Et jevnere utdanningsløp – «Barnehage, skole og SFO som innsats mot ulikhet blant barn» skal inngå som et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet, sammen med blant annet høringsuttalelsene og en rapport fra ekspertgruppa for barn i fattige familier.

skal inngå som et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet, sammen med blant annet høringsuttalelsene og en rapport fra ekspertgruppa for barn i fattige familier. Utviklingen av barnehage og skole skal gjennom dette arbeidet sees i sammenheng med andre sektorer som er sentrale i barn og unges oppvekst.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

