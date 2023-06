Klar for Vaulen Open Air: – Nå koker billettsalget

– Jeg gleder meg til å åpne dørene til en historisk dag på fredag, sier arrangør Øyvind Ekeland, til RA.

Han påpeker at årets Vaulen Open Air-festival er den første av mange.

– Vi er godt i gang med riggingen, det har vært nydelig vær og topp stemning blant de som jobber her, sier en engasjert Ekeland.

Rundt 17 000 billetter er allerede solgt, og det begynner å nærme seg utsolgt.

– Nå koker det. Folk ser det er strålende vær, og nå er det mange billett-kategorier som nærmer seg utsolgt. Her må man hive seg rundt hvis man vil bli med på festen i helgen, sier festivalsjefen.

– Det er farlig å si at suksessen er i boks allerede, det må gjennomføringen fortelle, men vi har et veldig godt utgangspunkt, folk vil få med seg dette her, legger han til.

Arrangørene Børge Moi Nilsen og Øyvind Ekeland er i strålende humør før historiens første Vaulen Open Air-festival går av stabelen i helgen. (Tonette N. Haaland)

---

Fakta om Vaulen Open Air

Når: Fredag 9. juni og lørdag 10. juni.

Hvor: Vaulen.

Arrangører: Live Nation og WeWentLive.

Line up på fredag: Sondre Justad, Zara Larsson, Dean Lewis, Ramón, Kjartan Lauritzen, KA2 og Synne Vo.

Line up på lørdag: Sting, Dagny, Maria Mena, James Bay, Bernhoft, Kristian Kristensen og Beharie.

---

Møteplass

Ekeland gjør det klart at forventningene til helgen er inderlig gode, og at han gleder seg veldig mye.

– Den viktigste biten er smilene – og det å bringe folk sammen. De kommer inn hit på området, de hører den musikken de liker, de får treffe de folkene de har lyst til å se. Ja, det blir rett og slett sykt kjekt med venner og andre musikkinteresserte. Det er mennesker som går ut for å oppleve samme ting, så det blir en bra gjeng, sier han.

– Ta toget

Ekeland har mange gode tips og oppfordringer til publikum, noen av de viktigste er:

– Ta gjerne toget, Go Ahead har satt opp mange ekstraavganger, og man kan kjøpe 24-timersbillett - som tar deg både til og fra festivalen. Gå av på Mariero, det er nærmest, og inngangen er også på den siden mot Stavanger. Vi setter også opp shuttlebusser.

– Last ned appen vår, Vaulen Open Air, der er det masse god informasjon, oversikter, kart over området og konserttider.

– Kom tidlig, ta på deg solkrem og nyt dagen. Det er masse gode matstasjoner og foodtrucks, og dette er bare en nydelig plass å være.

Godt samarbeid

Arrangøren skryter av samarbeidet med Stavanger kommune, politiet, brannvesenet og de andre involverte.

– Vi jobber sammen, og løfter hverandre og heier på hverandre. Det er et veldig bra klima, sier Ekeland.

Store deler av området blir stengt av de neste dagene for rigging, gjennomføring og nedrigging av festivalen. (Se mer i faktaboks).

– Det har gått veldig bra informasjon ut om dette til de i det nærmeste nabolaget, vi har grei informasjon på nettsidene, kommunen er med å informerer, i tillegg til media. Folk har nok fått med seg at det skjer noe her. Så har vi en hyggelig vakt her oppe i inngangen som informerer de som ikke har fått det med seg at det skjer noe her, sier festivalsjefen.

– Men Vaulen er jo ikke stengt. Alle er velkommen i helgen, det er bare å skaffe seg en billett før det blir utsolgt. Vi har satt inn to scener, fylt opp med fantastiske artister, foodtrucks, og alle er jo invitert, her er det bare å bli med, understreker Ekeland.

---

Fakta om trafikk, bading og friluftsliv i helgen

På nettsiden til festivalen påpekes det at det blir begrensninger for trafikk, bading og friluftsliv på Vaulen fram mot helgen, og til 12. juni.

Biltrafikk ned til Vaulen blir stanset av vakter denne uken. Beboere i området slipper gjennom.

Det er ingen muligheter for å parkere på eller ved Vaulen badeplass. Dette gjelder til og med mandag 12. juni, på grunn av nedrigging etter arrangementet.

Dere som skal på konserter, kom gående eller reis kollektivt, oppfordrer arrangørene, som også setter opp shuttlebusser til Stavanger og Sandnes.

Det er begrenset adgang på store deler av Vaulen friområde hele uken. Parkeringsplasser, gressplener og sandvolleybanen er stengt for fri ferdsel fra og med tirsdag.

Strendene og halvøya er åpen for ferdsel fram til og med onsdag 7. juni. Deretter er hele området stengt til og med mandag 12. juni, unntatt turstien og sykkelstien langs jernbanen, den nordligste stranden (nærmest byen).

Den nordligste stranden, bortenfor lekeapparatene, og neset nord for Vaulen badeplass er åpne for bading også gjennom helgen. Det kan bli trangt, velg gjerne en annen badestrand. Kom til fots eller på sykkel hvis du skal bade. Regn med mye lyd fra Vaulen Open Air.

Stavanger kommune har delt informasjon på sine nettsider. Her fra Facebook-profilen til kommunen. (Skjermdump)





Øyvind Ekeland kaster sand i luften for å vise hvor glad han er, på eget initiativ. Børge Moi Nilsen er også glad, altså. (Tonette N. Haaland)