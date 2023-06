Strålende sol og stemning på Mablis: –Dette er deilig

I 16-tiden, fredag ettermiddag, gikk startskuddet for Mablisfestivalen i Vålandsskogen i Stavanger. Første mann ut på Bajass-scenen var Marstein, som skapte en herlig stemning blant publikum.

Mablis 2023 Marstein var første mann ut på Bajass-scenen på fredag (Tonette N. Haaland)

Det er helt tydelig at publikum er gira, og når Marstein synger den populære låten «Frida Kahlo» er det mange som synger med.

Marstein har god kjemi med publikum. (Tonette N. Haaland)





Mange nyter sola mens de koser seg med musikken. (Tonette N. Haaland)

– Dette er herlig

Cathrine Dalglish, Matha Vatne, Simen Neverdal, Oda Green og Lea Joakim Svendby koser seg på Mablis. (Tonette N. Haaland)

– Det er ganske deilig her, vi har veldig fint vær, og dette er faktisk første gang vi bare er på festival – og ikke er her på jobb med Fretex Arkivet i Breigata, sier Cathrine Dalglish, til RA.

– Ja, det er digg, sier de andre i Fretex-gjengen.

De gleder seg aller mest til å se Aurora, og Lars Vaular.

– Hvordan synes dere stemningen er?

– Den er veldig bra, herlig. Alle er glade når det er et sånt vær i Stavanger, tror jeg, sier Dalglish.

De påpeker også at to jenter på 8 år er en del av festival-følget, og roser Mablis for å være en familievennlig festival.

– Det er første gang de får oppleve festivalstemning, så de skal få være her i noen timer. Det funker veldig greit.

RA møter gjengen litt tidlig på fredagen, så de har ikke fått kjent på festival-livet helt skikkelig ennå.

– Men det første inntrykket er bra, hvert fall!, sier de.

No.4 lagte godt stemning på Ajax-scenen (Tonette N. Haaland)

Det er mange som koser seg med No. 4 på scenen. (Tonette N. Haaland)

Lineup fredag:

AURORA, Lars Vaular, Jonas Benyoub, No. 4, Dina Ögon, KAMARA, Bastian! og Marstein.

Line up lørdag:

Madrugada, Stig Brenner, Honningbarna, Hilde Selvikvåg, Purified in Blood, DANGERFACE, Samuel Nimoson jr. og Lekende Lett.

Fransk tommel opp

En gjeng med franskmenn nyter festival-livet på Mablis. De var i Stavanger i forbindelse med jobb, men synes det var kjekt å få dra på festival på ettermiddagen. (Tonette N. Haaland)

RA møter også en gjeng som slapper av i skyggen. Det viser seg fort at de ikke snakker stavangersk … eller norsk.

– Vi er fra Frankrike!, sier de i kor.

De er i Stavanger i forbindelse med et jobb-prosjekt, og er svært fornøyd med at det tilfeldigvis var en så kjekk festival de kunne gå på etter jobb.

– Dette er jo helt fantastisk, også i dette været da!

– Ja, dere var nok ganske heldige med det … Det er ikke akkurat en garanti for det her i området.

– Jeg synes nesten det er for varmt jeg, sier han ene, og ler godt.

De gir Mablis en stor tommel opp fra Frankrike.













Det er god stemning blant publikum i solsteiken. (Tonette N. Haaland)





Allerede tidlig på fredag ettermiddag har mange tatt turen til Vålandsskogen. (Tonette N. Haaland)