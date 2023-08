Klar for utsolgt Utopia: – Det blir fantastiske dager

Fredag og lørdag arrangeres Utopia for 5. gang. Karpe, Anne-Marie (UK), Steve Angello (SE), Morten Abel & Stavanger Symfoniorkester, Undergrunn, Emma Steinbakken, Ballinciaga og over 20 andre artister skal opptre på festivalen, og riggingen er i full gang.

RA møter festivalsjef Espen Knoph i Bjergstedparken, hvor man mandag formiddag tydelig kan se at festivalen er rett rundt hjørnet. Scener begynner å komme på plass, og telt og utstyr rigges opp.

– Riggingen går egentlig veldig bra, men man vet jo aldri, plutselig dukker det opp noe. Men, akkurat nå ligger vi veldig bra an tidsmessig. Bank i bordet for det, sier Knoph til RA.

Riggingen har allerede pågått noen dager, men fra mandag stenges området for allmenn trafikk.

– Nå skal barnehagebarna få leke seg ferdig her oppe, og folk skal få gå en siste tur i parken, så stenger vi etter det, sier festivalsjefen.

Over 1000 hjelper til

– Hvor mange er egentlig involvert for å få Utopia til?

– I løpet av uken er vi nok over 1.200 involverte i prosjektet, grovt estimert. Vi har noen hundre frivillige, og noen hundre som er på dugnad fra idrettslag og korps – som slipper å selge doruller de neste årene. Også har vi mange som jobber i mellomlederstillinger, sier Knoph.

Han er tydelig på at det vil bli to fantastiske Utopia-dager.

– I år har vi fått en ny scene, som kommer til å være oppe i skogen bak her. Der vil det være et litt annerledes område i år, hvor folk kan slappe litt mer av og ta det litt mer med ro. Man kan få litt mer avbalansert musikk enn det som er i «festgryten» her nede.

Videre peker festivalsjefen på at det ikke bare handler om musikk lenger, men også alt som er rundt det.

– Folk vil ha mer opplevelser, så det bygger vi mer på i år. Man kan forvente seg en festival hvor man kan være fra vi åpner dørene til vi stenger. Her skal folk få tak i alt de trenger og ønsker seg – og enda litt til. Så det blir to fantastiske dager.

Utsolgt og fornøyd

– Hvordan er det å ha klart å selge ut billettene?

– Det er litt overveldende egentlig. Når vi startet med dette for mange år siden, var det en tanke om at en gang i framtiden skal vi klare å selge ut. Vi har solgt ut en dag her og der før, men å ha solgt ut hele festivalen to uker før, det er rekord. At vi har klart det, har virkelig bevist at Utopia har en plass i byen, og hos folk, sier festivalsjef Knoph.

Han understreker at det er deilig å ikke ha det jaget de siste dagene før festivalen, hvor de prøver å selge mest mulig billetter.

– Nå har vi solgt det vi kan, hele kapasiteten. Altså 12.000 billetter hver dag.

– Er det noe du gleder deg spesielt mye til selv?

– Jeg er kanskje ikke den typiske festivalsjefen som bare nyter konserten, og synes at alle artister er kule å henge med. Grunnen til at jeg gjør dette er for å glede andre folk. Så jeg går gjerne rundt på området og ser folk smiler og ler – og har det kjekt med hverandre samtidig som de møter nye folk. Det er det som er gleden min, og det er det som gjør at jeg tenker at det er verdt alt slitet og lite søvn, sier Knoph.

Espen Knoph, festivalsjef for Utopia (Tonette N. Haaland)

Tips fra sjefen

Knoph har noen oppfordringer til publikum som skal ta turen til Bjergstedparken i helgen:

– Vi har jo våre leveregler – de handler om at man må være snill og grei med alle rundt seg.

– Det er viktig å drikke vann. Vi har vannstasjoner.

– Vi oppfordrer folk til å ta kollektivt, og gå til festivalen for de som kan det. Det er bare en liten tur fra sentrum.

– Ha det dritgøy. Det er publikum som skaper rammene og gjør det til en kjekk festival, så vi trenger drahjelp fra de.

– Ellers er all informasjon man trenger tilgjengelig på Utopia-appen.

