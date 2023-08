Pahr-Iversen blir gatekunstner: – Kjempekult at han sa ja

– Dette har jeg ikke gjort før. Jeg har malt på store format før, men ikke utendørs, forteller Kjell Pahr-Iversen når RA er innom Tjensvoll skolegård mandag formiddag.

Pahr-Iversen og Atle Østrem, billedkunstner og medarrangør til gatekunstfestivalen Nice Surprise som pågår i Stavanger, maler altså tre betongvegger i skolegården på Tjensvoll skole.

Én vegg får Pahr-Iversen gjøre som han vil. Den andre veggen skal Atle Grødem dekorere, mens den tredje skal de utsmykke sammen.

– Akkurat det er jo litt skummelt. Jeg vil jo ikke tråkke Kjell på tærne, Stavangers mest etablerte kunstner. Vi har diskutert litt. Hans uttrykk skal legge rammen for kunstverket, så skal jeg dekorere oppå med mitt uttrykk – ulike figurer, forklarer Østrem.

Atle Østrem vet ikke helt hva sluttproduktet blir. - Det blir en overraskelse, som hele gatekunstfestivalen Nice Surprise er bygget på, sier han. (Arne Birkemo)

Atle Østrem, kunstner og medarrangør for gatekunstfestivalen Nice Surprise i Stavanger synes det er både ærefullt og skummelt å jobbe sammen med Kjell Pahr-Iversen. (Arne Birkemo)

Vet ikke hvordan det blir

Hva sluttproduktet blir til slutt, blir en overraskelsen, på engelsk «nice surprise».

– Jeg vet faktisk ikke selv helt hvordan dette blir til slutt. Jeg har et bilde i hodet, men det blir alltid noe annet. Ideene dukker opp underveis, sier Østrem.

Tore Pang, festivalarrangør for Nice Surprise, gleder seg til å se resultatet.

– Jeg aner ikke hva kunstnerne kommer til å lage. Så dette blir en «nice surprise» for meg også. Det er jo sinnssykt kult at de to samarbeider. Selveste Kjell Pahr-Iversen, som henger nesten på alle kontorer og i mange hjem, gjør noe sammen med gatekunstlegende Atle Østrem. Kjempespennende, sier Pang.

Arrangørene synes det er «kjempekult» at Pahr-Iversen takket ja til å være med på gatekunstfestivalen.

– Ett av kriteriene til festivalen var å løfte fram lokale gatekunstnere. Gjerne unge, kan man tolke det. Men vi holder jo på med overraskelser, og spurte derfor Stavangers mest etablerte kunstner om han ville være med. Han sa ja med én gang. Det er en stor ære å få male med Kjell, sier Østrem.

Pahr-Iversen var ikke i tvil om at han ville være med.

– En stor ære å bli spurt. En veldig hyggelig gest. De som står bak Nice Surprise-festivalen er veldig flinke fagfolk som vet hva de holder på med. Det er en ære å få være med og bidra, sier Pahr-Iversen.

– Dette har jeg ikke gjort før

Å stå utendørs, med barn som løper rundt malingsspannene og mørke skyer som truer, er nytt for den meget erfarne kunstneren på 85 år.

Flere ganger mens RA er innom må han hindre at skuelystne barn får maling på klærne.

– Om det er utfordrende å male i en skolegård? Det er ikke noe jeg har gjort før. Jeg har malt på store format før, men ikke utendørs – og ikke i en skolegård. Veldig kjekt å gjøre noe jeg ikke gjorde i går. At barna er interessert og nærgående er helt i orden. Bare kjekt. Så får vi se hvordan været blir, sier Pahr-Iversen og humrer.

– Barna er de sterkeste kritikerne. Det er interessant å høre hva de sier, sier Østrem etter å ha fått forklart fra en gutt at han har laget noe lignende i Minecraft.

Planen er å være ferdig onsdag − i tide til skolestart torsdag.

– Da er skoleåret i gang for fullt. Vi håper det blir en kjekk overraskelse for barna når de begynner på skolen, sier Østrem.

