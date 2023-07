Gatekunstfestivalen Nice Surprise: − De har malt skamkule verk

Torsdag ble nok et verk presentert under gatekunstfestivalen Nice Surprise i Stavanger − da verket «Go on baby … burn a while» av portugisiske Tamara Alves malt på en husvegg som vender mot Valbergtårnet.

Når Rogalands Avis tar turen for å se på gatekunstverket, flommer Stavanger sentrum over av cruiseturister. To av dem står og tar bilde av Alves veggmaleri: Kjæresteparet Lotte og William fra Nederland. De visste om at det var gatekunstfestival i byen lenge før de la til kai i Vågen.

− Jeg synes det er veldig vakkert, og at gatekunst gir noe ekstra til bybildet. Det blir et blikkfang. Akkurat Alves verk synes jeg passer veldig godt til omgivelsene her oppe, sier Lotte til RA.

− Det jeg savner er imidlertid en forklaring av kunstverket og hva det symboliserer, legger hun til.

«Go on baby … burn a while» av Tamara Alves ved Valbergtårnet i Stavanger (Eilin Lindvoll)

Opptatt av gatekunst

Paret fra Nederland kan videre fortelle at de har vært på besøk på grafittikunstmuseum hjemme i Amsterdam.

− Da jeg nylig var i Brussel en tur, var jeg rundt å kikket på gatekunst der alle motivene var fra Marvels superhelter, sier William.

Etter stoppet i Stavanger, går turen videre inn Lysefjorden og opp på Preikestolen. Dernest står Hardangerfjorden og Bergen for tur for Lotte og William.

Lover mer kunst, men avslører ingenting

Festivalarrangør Tore Tobiassen, bedre kjent under artistnavnet Tore Pang, synes festivalen så langt har gått veldig bra.

− Alle kunstnerne har vært kjekke å jobbe med, og de har malt skamkule verk. At det har vært såpass forskjellige uttrykk, har gitt oss bredde og noe for alle, tror jeg, sier Pang til RA.

Personlig digger han, blant annet, kunstverket til Belin av to vikinger som slåss i Erfjordgata.

− Det blir flere kunstverk framover, men jeg avslører ingenting. Det får bli en «nice surprise», ler han.

Festivalsjef Tore Pang Festivalsjef Tore Pang (Tone Helene Oskarsen)

− Forventer forskjellige reaksjoner

– Kunstverket «The girl with the tiger tattoo» under Bybrua har fått blandede reaksjoner, blant annet for å være altfor seksualisert – hva synes du om det?

− Jeg har ikke hatt tid til å lese alt som har blitt skrevet, men jeg har fått med meg noe. Jeg har ikke noe problem med at folk har forskjellige meninger − det er sunt, så lenge de også aksepterer at andre kan se ting annerledes, svarer Pang.

− Folk er heldigvis forskjellige og liker ulike ting, så jeg forventer forskjellige reaksjoner, fortsetter han.

«The girl with the tiger tattoo» av østerrikske Nychos under Bybrua i Stavanger (Eilin Lindvoll)

---

FAKTA

Gatekunstfestivalen Nice Surprise

Arrangeres fra 3. juni til 9. september 2023 i Stavanger

Nice Surprise er et samarbeid som startet i 2002 av gatekunstneren Pøbel og Atle Østrem, med et konsept om å male små overraskelser i det offentlige rom

Samtlige aktører bak festivalen er lokale, deriblant hiphop-artistene Tore Pang og Izabell

Det var i mars 2023 det ble kjent at Stavanger kommune tildelte 1,5 millioner kroner for å arrangere gatekunstfestivalen

---

