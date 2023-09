Klare for Xplosif 2023: − Vil bli den nye smaken av Stavanger

Den 8. og 9. september våkner Xplosif til live igjen etter fem års dvale. Da inntas Tou Scene i Stavanger av et titalls artister fra USA, Storbritannia, Sverige og Norge. Det blir altså undergrunns-hiphop av lokale og nye artister, iblandet etablerte og kjente artister fra inn- og utland.

Rogalands Avis møter to av de lokale artistene, GDS og Tayka, sammen med festivalsjef Tore «Pang» Tobiassen på ungdomsklubben Metropolis noen dager før det braker løs.

− Stavanger skal være en by der vi unner hverandre suksess, og der vi har et godt miljø for de som vil drive med hiphop og rap. Helt siden «oljå» kom har byen vært veldig internasjonal, nå med nesten 200 ulike nasjonaliteter. Kanskje er Stavanger hele Norges smeltedigel? Det må vi snakke mer om og eie, sier Tobiassen.

− Da vi arrangerte Xplosif for første gang i 2004, var det for å lage en egen hiphop-scene, for vi hadde ingen andre steder å spille. Nå vil vi gi denne scenen videre til andre. Vi vil være veien for nye talenter, sier Tobiassen videre.

− Du er veien, sier GDS til festivalsjefen.

− Jeg er veien, ler Tobiassen.

Tore Arholm Tobiassen, aka. Tore Pang, står bak flere av festivalene som arrangeres i Stavanger (Eilin Lindvoll)

Født og frelst av Stavanger-hiphopen

Og når en først er inne på bibelske metaforer − Stavanger var jo tross alt en «bedehus-by» før den ble en smeltedigel − kan vi like greit nevne noen kjente, lokale artister som er oppdaget og «frelst» av Tore Pang, blant andre Benedicte «Izabell» Ekeland og Isah.

− Izabell ville egentlig bli skuespiller, men jeg syntes hun kunne formidle, ta rommet og hadde det lille ekstra også som artist. Det samme gjelder Isah som ble hentet opp på scenen under en konsert på Metropolis som 17-åring, og opptrådte på kun én låt, men som jeg umiddelbart tenkte at var helt spesiell, sier Tobiassen.

Siden den gang har Izabell blitt skuespiller, først i NRK-serien «Evy og alltid» og nå på teaterscenen i «Cassandra» på Rogaland Teater. Isahs karriere har også virkelig skutt fart med flere monterhiter alene og sammen med andre, konserter, prisdryss, og så ble han til slutt allemannseie via «Hver gang vi møtes» på TV2.

For artisten Isah (lengst til høyre i bildet) begynte det med en enkel opptreden på Metropolis, før det ble samarbeid Karpe og nå til slutt egen albumutgivelse. Her er Magdi, Chirag og Isah under Øyafestivalen (Mode Steinkjer)

Startet med en radio i Etiopia

Men la oss spore tilbake på Xplosif 2023, hvor nevnte Tayka er én av artistene som inntar Tou Scene på fredag. 18-åringen er en sanger, rapper og danser fra Tasta i Stavanger. Hun fikk mye oppmerksomhet etter opptreden sin under Musikkfest tidligere i år, og har på kort tid vist seg som en artist med rå stemme, attitude og scenetekke.

− Jeg ble egentlig oppdaget av Tore da jeg skulle danse for noen kompiser som rapper, og så var jeg med dem på et vers. Etterpå fikk jeg melding om jeg ville opptre på Xplosif, forteller Tayka til RA.

− Selv om jeg har skrevet musikk siden jeg var 13 år, har jeg ikke begynt å rappe for alvor før nå. Det er først og fremst danser jeg har vært de siste årene, og så har jeg sett på rap som noe kun for gutter. Men nå vil jeg representere unge, mørke jenter og være den nye smaken av Stavanger med min egen rap. Jeg er veldig spent på responsen etter opptredenen min på festivalen, sier Tayka videre.

Hun er født og oppvokst i en liten by i Etiopia, før hun flyttet til Norge i 2014. Musikk har vært til stede i livet hennes så lenge hun kan huske.

− Vi hadde en radio hjemme i Etiopia som jeg kunne fininnstille på én stasjon der de spilte popmusikk. Det var magisk, sier Tayka.

Fredag 8. september står Tayka som sagt på hovedscenen under Xplosif, men samme kveld står hun også på en annen scene, nemlig på ungdomsklubben Metropolis, hvor det arrangeres en rusfri hiphop-festival for barn og unge med fire av festivalens artister.

− Jeg vil inspirere andre slik jeg ble inspirert av artistene jeg hørte på da jeg vokste opp. Xplosif ble jo startet før jeg ble født, og det er kult om jeg og de andre artistene kan gi publikum nye smaker innen hiphop, sier Tayka.

Tayka Råke-Lundgren, med artistnavn Tayka (Eilin Lindvoll)

− Vil hjelpe de som har gått seg vill

Når det gjelder GDS, som egentlig heter Nessi Gucman, passer gjenoppstandelsen av Xplosif-festivalen i år ekstra godt.

− Dette blir også mitt comeback etter tre års pause. Jeg trengte å være litt borte fra musikken for å finne ny inspirasjon til å skrive. Når jeg går på scenen, er det med helt ferske låter, sier GDS.

− Jeg har holdt på med musikk siden jeg var 17 år. Det begynte med meg, en penn og en notatbok mens jeg satt på internat. Etter hvert prøvde jeg tekstene mine med musikk, og da så jeg at de hadde potensial, sier GDS, som er oppvokst på Tasta i Stavanger, men har tyrkiske foreldre.

Det var rapartister fra Frankrike, Italia og Danmark som inspirerte den unge GDS mens han satt med skrivesakene.

− Jeg forsto ikke språkene, men kjente meg igjen i musikken likevel. Da jeg hørte på de franske og danske artistene, kunne jeg relatere til det de rappet om, og det gjorde det lettere for meg. Det vil jeg gi videre til barn og unge i dag. Jeg ser at mange har gått seg vill, så jeg vil gi dem motivasjonen de trenger og vise dem hva som er viktig i livet, sier GDS.

− Hvis jeg kan røre dem som jeg ble rørt av mine musikalske forbilder, blir jeg glad, legger han til.

Nessi Gucman aka. GDS (Gucman den siste) (Eilin Lindvoll)

Håndplukkede artister: − Har vært litt grådig

Festivalsjef Tore «Pang» Tobiassen understreker at ingen av artistene på årets Xplosif er inviterte bare fordi de er lokale. Han mener at alle sammen har noe å komme med.

− Alle artistene jeg har booket, er artister jeg vil se og som jeg digger. Jeg ser for så vidt allerede nå at jeg har vært litt grådig og kanskje booket for mange. Men det er i alle fall positivt for publikum som dermed får mye for pengene, ler Tobiassen.

− Stilen til GDS og Tayka, for eksempel, representerer noe jeg ikke mener vi har for mye av. Jeg føler disse to er gode forbilder. Hiphop som sjanger har utviklet seg mye, og vi vil vise hele bredden under festivalen, sier han.

Målet er ikke at Xplosif skal bli en kjempestor festival, men være et utstillingsvindu for artistene som opptrer. Like viktig som å skape gode opplevelser for publikum, er det også at artistene skal få møte hverandre og kanskje inngå samarbeid, ifølge festivalsjefen.

− Denne ideen liker jeg. Jeg vil at Xplosif skal være en liten perle, sier Tayka.

Og siste spørsmål: Blir det fem år til neste Xplosif-festival?

− NEI! Jeg har allerede begynt å planlegge neste års festival, og lover jeg skal holde på i minst ti år til, svarer Tobiassen.

