Stor test: Slik er Gladmatrettene

Gladmatretten har i ti år vært en del av Norges største matfestival. Hver stand har tilbudt publikum en liten rett til 50 kroner. I år koster noen av Gladmatrettene 75 kroner. Arrangøren har gitt utstillerne muligheten til å øke prisen.

RA har smakt seg gjennom 24 retter og rullet terningen. Vi har testet både kjøttretter, fisk og vegetarretter.





Fisketorget Gladmatrett 2023: Breiflabb og aromater, syrlig tartarsaus, speket eggeplomme og floralsk urtesalat (Arne Birkemo)

Fisketorget (5)

Breiflabb toppet med mange ulike urter, tartarsaus, speket eggeplomme. Du får den lille innbydende saken rett i hånden. Toppingen består av flere urter og flotte farger, som til og med fikk forbipasserende til å spørre om det var godt. Syrlig, grill og friske urter passer fint sammen. Fisken var perfekt grillet. Blant de billigste rettene, men det holdes ikke igjen på smaken.

50 kroner

Gaffel & Karaffel. Arancini med sopp, trøffelmajones, trøffelpecorino og gressløk. (Arne Birkemo)

Gaffel & Karaffel (4)

Arancini med sopp, trøffelmajones, trøffelpecorino og gressløk. Arancini er en siciliansk fritert rett fylt med sopp med risottokonsistens. Fyldig og godt i starten. Sitter med en følelse om at jeg savner kjøtt. Sopp er godt, men det ble liutt mye av det gode etter de to først munnfullene. Fint frityrramme som holder det hele sammen. Flott trøffeltopping og trøffelmajones trekker opp. Mettende.

75 kroner

Fish & Cow/Tango: Lokale primører. Grønnsaker, fisk, sopp ++ (noe hemmelighold her også) (Arne Birkemo)

Fish & Cow/Tangot (6)

Kveite med lokale grønnsaker, sopp og noe hemmelige ingredienser som restaurantene holder hemmelig. Og det sikkert med god grunn, fordi denne var veldig bra. Retten ser fantastisk ut. Ellevill topping med alle regnbuens farger og blomster. Krønsji og røff – og elegant på samme tid. Luftig saus. Stor porsjon. Mye fisk gjemte seg under regnbuen av en topping. Blant de dyre Gladmatrettene, men verdt hver krone.

75 kroner

Lura turistheim (Arne Birkemo)

Lura Turistheim (4)

BBQ-marinert svinenakke med potetstappe.Kjøttet er mørt og godt, og det skal mye til for å bomme når man serverer noe så enkelt som bra kjøtt og potetstappe. Allikevel tar dessverre BBQ-smaken litt for mye av oppmerksomheten. Stappen smelter på tungen, men det blir litt kjedelig. Føles mektig etter bare noen få jafs. Pluss for relativt mye mat for pengene. Du blir uansett mett.

75 kroner

MS Sandnes (Arne Birkemo)

MS Sandnes (5)

Her får man en raus porsjon skalldyrcocktail som inneholder en rekke godsaker fra havet, snøkrabbe, taskekrabbe og «luxreker». Mettende og stor porsjon. Man vet hva man får med krabbe. De er mye krabbe, men det fungerer bra når salaten bryter litt opp mellom de ulike krabbene. God rømme/majones-variant som ikke tar for mye av krabbesmaken. Billig. Mye mat for pengene.

50 kroner

India Tandoori Restaurant (Arne Birkemo)

India Tandoori Restaurant (4)

India Tandoori har to ulike Gladmatretter, en til 75 kroner og en til 50 kroner. Vi prøvde den billigste, som består av tre baller - eller smaksbomber, som vi ble fortalt. Ballene er som et skall fylt med ulike smaker: kylling, potet, kikerter og yoghurt og ulike urter, løk og koriander. Litt stilig at skallet knuser når man tygger det. En smaksbombe er det, men litt kjedelig etter tre baller med det samme.

50 kroner

Samosa fra Tikka Tikka (Arne Birkemo)

Tikka Tikka (3)

Tikka Tikka byr på en samosa. Fyll er ikke opplyst, men det er trolig en vegar. Samosaen er stor og fyldig, stappet med mat. Men det er vanskelig å vite hva som er i. Det hele er som en tung masse. Etter noe munnfuller blir det fort kjedelig, ensformig og litt tørr. Det hjelper med ulike sauser og dipper. Vi gikk for en mintsaus, som hjalp med å bryte opp smaken.

50 kroner

Smaken av Ryfylke (Arne Birkemo)

Smaken av Ryfylke, Hjelmeland Naturlegvis (5)

Lettrøykt sterlingkveite med jordbær, rabarbra og reddik fra Hjelmeland. Det var mange som hadde kveite på menyen, men når kveiten kombineres med jordbær vekker det interessen. En spenstig kombinasjonen, og det fungerer bra. Her får man både søtt og salt sammen med friske grønnsaker. Det anbefales å få alle ingrediensene i munnen samtidig. Ser flott ut og smaker godt.

65 kroner

Vaffleriet (Arne Birkemo)

Vafleriet (3)

Vafleriet byr på en riskrem med krem, stiv sjokolade og bær. Er den samme som i fjor. Ryktene sier at det skal være favoritten blant barna. Det var ikke undertegnendes favoritt. Krem på riskrem blir for mye. Pluss for friske bær, men det blir for kjedelig og en smule kvalmende i lengden. Godt mulig det er en favoritt hos barna, men mor og far kan godt styre unna.

50 kroner

Helgø Meny Helgø Meny (Anders Ihle Tovan)

Helgø Meny (3)

Velg mellom sju ulike Gladmatretter – angussnadder, angussilder, Meny sin fiskesuppe, laksewrap, pizza m/angussnadder, pizza m/slegge og nduja og pizza m/salsiccia: RA gikk for slideren. Burgeren, tilbehøret og dressingen smaker godt, men brødet er hakket for seigt, og blir litt vel dominerende når burgeren er såpass liten. Kunne kanskje kjørt på med noe løk eller sylteagurk i tillegg. Helgø pleier å levere, men dette blir småkjedelig.

75 kroner

Matjes Matjes (Anders Ihle Tovan)

Matjes (5)

Lompe med en matjessildfilet, rømme, rødbeter og hakket løk: Lett og fin rett! Enkelt tilberedt, men smakene funker veldig bra sammen. Køen begynte å fylle seg opp allerede fra klokken 12. Det må jo være et godt tegn. 50 kroner er en helt kurant pris, men man blir ikke akkurat stappmett på bare én lompe. Pluss for å ha en bjelle man kan ringe i om man er fornøyd med retten. RAs utsendte må sannsynligvis sjekkes for tinnitus.

50 kroner

Zouq Zouq (Anders Ihle Tovan)

Zouq Stavanger (5)

Butter chicken, servert i en fløyelsaktig glatt tomat- og løkbasert smørsaus: Også her fylte køen seg opp i et forrykende tempo. Kyllingen er saftig og bra krydret. Liker man litt krutt i retten er dette plassen for deg. Fin størrelse på porsjonen, med raus mengde ris og flere kyllingbiter. Butter chicken slår aldri feil.

75 kroner

Deja Vu Deja Vu (Anders Ihle Tovan)

Deja Vu (6)

Fersk tunfisk og kongekrabbe med jalapeños, yozo og shiso-salsa: Særdeles frisk og god rett. Sykt bra balanse mellom de ulike ingrediensene. Syrlig, småsterk, lettspiselig. Her får man definitivt valuta for pengene. Nydelig anrettet. Undertegnede fikk opptil flere sultne blikk og kommentarer fra tilfeldig forbipasserende. Etter all sannsynlighet noe av det bedre Gladmaten har å tilby i år. Innertier.

75 kroner

Harry Pepper Harry Pepper (Anders Ihle Tovan)

Harry Pepper (4)

Kremet, pikant fiskesuppe med reker, gulrot og vårløk: Smakene fungerer bra sammen. Gulrot og vårløk er et fint tilskudd. Retten ser litt småkjedelig ut, og porsjonen er liten. Her kunne man gjerne kostet på seg noe dill og en liten brødbit ved siden av. Tynn suppe? Nei da, det funker fett. Fiskesuppe gjør seg godt på Gladmaten.

75 kroner

Sola Strand Hotel Sola Strand Hotel (Anders Ihle Tovan)

Sola Strand Hotel (5)

Grillet oksetartar på wagyu fra «Nyyyt», norske reddiker, sylta sennepsfrø, puffa byggryn og ramsløkmajones: Sola Strand Hotel har slått på stortrommen. Tartar er kanskje ikke noe som treffer den vanlige mannen i gata, men er man i det dristige hjørnet er dette definitivt plassen å dra. Flott miks av smaker, og puffa byggryn egner seg veldig godt i en slik rett. Crunchy, flott presentasjon og friske smaker. At standen er omringet av sand trekker selvsagt opp.

75 kroner

Sabi Sabi (Anders Ihle Tovan)

Sabi Sushi (3)

Crispy Aurora-laksetartar med smågrønt: Retten ser tilsynelatende veldig god ut, men dette var overraskende dølle greier fra Sabi. Laksen smaker friskt og godt, men tilbehøret står ikke i stil med fisken. Kombinasjonene blir rett og slett litt for kjedelige. Pluss for fin presentasjon og god fisk, men helheten er for tynn.

75 kroner

Bellies sin Gladmatrett var en plantebassert dessert. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Bellies (6)

Plantebasert jordbærdessert: Desserten har en tertebund og er toppet med økologiske jordbær og krem med løpstikkeskum. Ved første øyekast ser retten utrolig innbydende ut og det er den også. Desserten er akkurat stor nok slik at søtsmaken ikke blir overflødig og tertebunnen utgjør en god kontrast til det myke fyllet på toppen. Men det er løpstikkeskummet på toppen som utgjør den virkelig magien. Her vil Dagsavisen tilbake.

75 kroner

Nora's kitchens Gladmatrett var frityrstekte hveteboller. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Nora’s Kitchen (5)

Frityrstekte hveteboller fylt med en blanding av blant annet smaksatte poteter, kikerter og linser. Hvetebollene skal dekkes med pani-saus og spises i ett jafs. Retten er både luftig og crispy samtidig og gir en eksplosjon av smaker. Sausen gir et lite ekstra kick, men den er ikke for sterk.

75 kroner

Lysefjorden sjokolades Gladmatrett var en kombinasjon av sjokolade i ulike former. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Lysefjorden sjokolade (5)

Brownie, to sjokoladebiter og sjokoladeis: Istedenfor å bare servere sjokoladebiter introduserer denne dessertkombinasjonen deg til ulike produkter og måter som sjokalden kan benyttes til. Den er fyldig og god på smaken, og variasjonen gjør desserten veldig god.

75 kroner

K2 serverte hjertesalat med topping. (Veronica Irmelin Ellingsen)

K2 (4)

Grillet hjertesalat med urtemayo, frityrstekt gjær og ost fra Stavanger ysteri, toppet med kronkrage: Retten ser unik ut og er helt annerledes enn noen av de andre rettene. Den hadde mye smak og for det meste smaker du ikke at det bare er hjertesalat. Noe av salaten var dessverre litt svidd på tuppen som ga litt avsmak og hovedsakelig salatblader er litt underlig måltid.

75 kroner

På Sirkus Renaas iskremsykkel fikk du en unik iskrem. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Sirkus Reena iskremsykkel (4)

Crossiant med sitrongelato toppet med lavendel- og aprikosmarmelade: Køen var lang for å få tak i isen servert i en crossiant. Om køen er helt vært det er vanskelig å si, men kombinasjonen av sitrongelato og crossiant så utrolig fristende ut og var en overraskende god kombinasjon. Minuset med desserten var marmeladen på toppen da det ble litt i overkant søtt.

75 kroner

Siddis Cola sin Gladmatrett var ikke cola, men du kunne kjøpe det ved siden av. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Siddis Cola (1-6)

Napolitansk fritert pizza med lokalprodusert mozzarella: Fritert pizza er en unik base for pizza og gjør den langt mye mer interessant enn en vanlig pizza. Her var det lang kø og mange som ville smake. Det eneste negative med retten var at innholdet sank til bunnen og det ble derfor ganske overflødig med mozzarella på bunnen.

75 kroner

Topp Sopp serverte en iskaffe laget på piggsvinsopp. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Topp sopp (1-6)

Iskaffe med piggsvinsopp, melk og hjemmelaget karamellsyrup: Den litt unike drikken høres innledende litt skummel ut, men smaker veldig likt som en vanlig iskaffe. Uten å ha smakt piggsvinsopp tidligere, er det ganske trygt å si at iskaffen ikke smaker sopp, men hovedsakelig karamell og kaffe. Halvveis inn i drikken smakte den litt utvannet, men det kan ha med isbitene å gjøre.

59 kroner

Bravo serverte gulerøtter med imponerende saus. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Bravo (5)

Gulrøtter med kremost, grønn urtesaus, guasacaca og tostet mandler: Retten ser enkel ut, men den har mye bak seg. Med lokale råvarer og oppskrift på en søramerikansk saus var dette en unik kombinasjon. Alt er spiselig, også blomstene som ga retten et delikat utseende. Det kunne gjerne vært mer saus og litt mindre kremost, men det sier nok mest om hvor god sausen var.

75 kroner

Årets Gladmatretter hos utstillerne

Under får du oversikt over de ulike standene som tilbyr Gladmat-retter. Lurer du på hvor de ulike standene er? Klikk deg inn på kartet, og søk etter stand/restaurant.

Havbruksteltet (stand 3): Fiskesuppe

Kremmer´n (stand 5): Speketallerken. To typer spekepølse og potetsalat og flatbrød, serveres på tallerken

Siddis Cola (stand 7): Napolitansk fritert pizza med lokalprodusert mozzarella. Kommer i to utgaver. En vegetarisk og en med bacon.

Arabella Restaurant (stand 10): Shawarma

Seoul Søstre (stand 11): Koreanske friterte kyllingbiter glasert med søtsterk saus og søtsalt, soyabasert saus. Serveres med potetsalat.

Garmaz u Mirki (stand 13): Pierogi, en populær polsk matrett. Det er små, fylte dumplings laget av en deig. Velg mellom poteter og cottage cheese (vegetar) og svinekjøtt.

Javier Taco (stand 14): Barbacoa Taco

Donuts.no (stand 15): seks små donuts med varm saus (velg mellom sjokolade og salt karamell)

The Lucky Pig (stand 16): vårrull

Arctic Restaurant (stand 17): kyllingstrimler og kyllingvinger

Matologi (stand 18): velg mellom steam buns og sandwich med and, kylling eller koreansk bbq

Gårds og bygdemat (stand 19): lakris

Crepe de la crepe (stand 20): crepe med sukker og kanel, eventuelt syltetøy

Papas Pizzeria (stand 21): Pizza Bistecca

The greek food (stand 22 og 62): gyros servert på tallerken med pommes frites

Meze Restaurant (stand 24): avci böreği

Yips (stand 25): konfitert laks med ponzu av fermentert tomat fra Brimse gård og ramsløkkrem.

The Shack (stand 25): spareribs med bbq-saus, fries, summer slaw og chilimayo

Hall Toll x Nora’s Kitchen (stand 26): Nora’s PaniPuri Puchka – potet, linser, kikerter, tamarind, rødløk, grønn chili, koriander, aloo bhujia og granateple. To sauser: Nora’s secret sour & sweet dip og Nora’s secret spicy yoghurt dip.

Austrått Kaffebrenneri (stand 28): kaffe

Spiseriet (stand 29): en hemmelig rett

Hjelmeland Naturlegvis (stand 30): lettrøykt sterlingkveite med jordbær, rabarbra og reddik fra Hjelmeland

Helgø Meny Food Court (stand 31): velg mellom sju ulike Gladmatretter – angussnadder, angussilder, Meny sin fiskesuppe, laksewrap, pizza m/angussnadder, pizza m/slegge og nduja og pizza m/salsiccia

Sirkus Renaa iskremsykkel (stand 31): En halv croissant toppet med sitrusgelato og aprikos- og lavendelmarmelade

Matjes (stand 33): Sild going strong. Lompe med en matjessildfilet, rømme, rødbeter og hakket løk. Kan fås uten gluten og laktose på forespørsel.

Fisketorget (stand 35): breiflabb og aromater

Sabi Sushi Pedersgata (stand 36): crispy Aurora-laks tartar med smågrønt // marinert Aurora-laks med soya, avokado, agurk, vermicelli og tapioka

Molinå Bakery & Eatery (stand 37): peruansk ceviche

Simply Pinoy (stand 38): Fire dumplinger

Norway Life Shahryar Mirzazadeh (stand 46): oliven og tørket frukt

Thai In Town (stand 47): vårruller

Taste of Greece (stand 48): gyros «taste»

Babylon Kebab House (stand 50): grilltallerken

Kebana (stand 51): samosa med chutney

Spekestua (stand 53): smaksprøver

Prymo skorsteinskake (stand 54): skorsteinskake («chimney cake»)

Cid Mat – Churros (stand 55): churros

Gyro City – Gresk mat (stand 56): gyros i pita

Crazy Foodtrucks (stand 57): cheesesteak

Mrbelwaffle (stand 58): vaffel fra Belgia eller Hong Kong

Gaffel & Karaffel (stand 60): arancini med sopp, trøffelmajones, trøffelpecorino og gressløk

Los Tacos (stand 61): grillet lår av norsk kylling marinert i chipotle- og hvitløksappelsinjuice. Servert i maistortilla, og toppet med pico de gallo, fersk salsa verde og Oaxana-ost. Vegetarisk versjon tilgjengelig

Zouq Stavanger (stand 63 og 75): Butter Chicken, en mild klassiker som består av grillede biter av marinert kylling tikka eller paneer, servert i en fløyelsaktig glatt tomat- og løkbasert smørsaus.

Deja vu Delikatesser (stand 64): fersk tunfisk og kongekrabbe med jalapeños, yozo og shiso-salsa.

Potatoguys (stand 65): minifries

Tikka Tikka (stand 66): samosa

Kristin Paulsen (stand 71): bruschetta

Miyako & Zouq (stand 75): takoyaki

Lura Turistheim – Fiesta (stand 76): BBQ-marinert svinenakke med potetstappe

India Tandoori Restaurant (stand 77): Tandoori Chaat (vegansk/vegetarisk alternativ: Kati Roll)

Kvinesdal restaurantdrift (stand 79): Pasta Garganelli con polpettine (garanellipasta med kjøttboller og tomatsaus)

Yips Sola (stand 80): bao med konfitert and, hoisinsaus, fennikel og mango

Spansk Churros (stand 86): churros

Gresk Gyros (stand 87): gyros

Gårds og bygdemat (stand 90): spekemat

Dutch Cheeseman (stand 93): ostetallerken

Amigo (stand 95): rullet is

HEIMR Collection – Victoria Hotel (stand 102): klippfiskbolle fra Lofoten med tomatsaus og friske urter

Sola Strand Hotel (stand 102): grillet oksetartar på wagyu fra Nyyyt, norske reddiker, sylta sennepsfrø, puffa byggryn og ramsløkmajones.

Como Mexico (stand 120): to carnitostaco i salsa verde, servert med råkost, rømme og ost i mais- og hvetetortilla

Epleblomsten (stand 121): eplesirup

Heimebakst (stand 122): kaffe og lefse

Sunt og balansert (stand 123): granolabowl med yoghurt fra Ryfylke gårdsysteri, hjemmelaget syltetøy, nøttesmør og granola

Olivenlunden (stand 124): smaksatt olivenolje med balsamico

Mor Sigrid bakst (stand 125): lefsebiter

Chili Chocolate (stand 130): jordbærspyd

Lysefjorden sjokolade (stand 132): håndlaget «sjokoladeglass» fylt med hjemmelaget salt karamellsaus, preikestolkonfekt, trøffel, salt fjelltopp og lokale jordbær.

Sandi Cakes (stand 133): «Jul i Juli» – is med juleøl, tyttebærkaviar og akevittskum

Fjorden Sjokolade (stand 134): «Verden rundt med sjokolade» – sjokoladeis med kakaonibs (Peru/Madagaskar), to brownies laget med ulik sjokolade (Den dominikanske republikk/Tanzania) og to ulike sjokoladebiter (Filippinene/Tanzania og melkepulver fra Norge)

King of waffles (stand 153): «Strawberry Heaven»

It`s Corn (stand 154): mais i kopp med valgfri smak

Sunde Gårdsutsalg (stand 158): velg mellom limousine chili-slider servert med Grillkongen Craigs Farmhouse bacon, jalapeñomajo, cheddar, variasjon av løk og luftig burgerbrød fra Buøy bakeri – og pulled beef med sylta løk – Forbanna BBQ-saus, potetcrisp og vårløk servert i lyst brød fra Buøy Bakeri

Ledaal Teppeveveri (stand 200): lapper med kaffe

MS Sandnes (stand 210): sjømatretter

Fatland Jæren (stand 220): svinekjake servert i lokalt bakt brød, med hjemmelaget coleslaw, løkkompott, barbecuedressing og sylteagurk.

Årets Gladmatretter hos restaurantene

An Nam Taste of sài Gòn – Bún thit nuóng: marinert og grillet svinekjøtt på spyd, risnudelsalat, gulrøtter, ferske urter, vårløk og peanøtter.

