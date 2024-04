Skal Heming endelig lykkes – slik spår vi 4. divisjon avdeling 2

Ready og Gamle Oslo rykket opp fra 4. divisjon forrige sesong, mens det endte det med nedrykk for Holmen, Fagerborg, Kolbotn og Oldenborg. Også i år består 4. divisjon av to avdelinger med 12 lag i hver. Nyopprykket er Nordstrand 2, Bøler, Bærums Verk Hauger og Lambertseter, mens Grorud 2 og Ullern 2 rykket ned fra 3. divisjon i fjor og har havnet i hver sin avdeling.

4. divisjon tjuvstartet med første serierunde for mange av lagene forrige ukene, men det var også mange lag som var involvert i cupoppgjør. Dermed er alle lagene ikke i gang før tirsdag kveld, da sesongens første fulle runde går av stabelen i 4. divisjon. Her kan du lese tabelltipset for avdeling 1.

– Har mye erfaring

Dagsavisen tror Heming vinner avdeling 2, noe flere andre fotballkjennere også gjør. Trener Ryan Ashwood mener det er positivt å være en av favorittene, men at det ikke er noe de tenker over når sesongen først begynner.

– Vi har jobbet hardt i vinter og føler vi har tatt gode steg for å gi oss selv en best mulig sjanse til å rykke opp. Vi har en god gruppe med spillere, blandet med erfaring og ungdom, og jeg er veldig spent på å se hva gruppa kan oppnå i år. Vårt eneste mål i år er å rykke opp, sier han bestemt.

– Jeg føler vi er et godt drillet lag og vil være strukturerte både fremover og bak. Vi har mye erfaring i laget med mange spillere som har spilt på høyere nivå, som kan være avgjørende utover i sesongen.

– Jeg tror alle lagene blir en tøffe i år. Det er gode spillere i alle lag. Fokuset vårt er først og fremst på oss selv, og å sørge for at vi viser oss fra vår beste side hver uke, avslutter Heming-treneren.

Slik tror Dagsavisen det går i avdeling 2

1. Heming

Forhåndsfavoritten fra Oslo vest tippes på topp av Dagsavisen i år. De har en sterk stall med en rekke spillere som har spilt i 2. og 3. divisjon tidligere. Etablerte Mads Lyngen har blitt en bærebjelke defensivt, mens Bleron Moralija har blitt hentet inn for å score mål. Signeringen av keeper Fredrik Arnhjell virker å være en knallsignering og gjør savnet av Borger Thomas minimal. Spørsmålet er mest om de klarer å gire seg opp til hver eneste kamp, der andre lag i avdelingen ser på det å møte Heming som en liten cupfinale.

2. Grei

Har hentet Thomas Elsebutangen med Eliteserie-kamper for Vålerenga og Geirald Meyer med kamper for Grorud i Obos-ligaen, som er meget solide forsterkninger på dette nivået. Har ellers en rekke spillere med 3. divisjonserfaring, som kommer godt med, samt en god bredde i stallen. Vi tror Grei blir å finne helt i toppen og at de kan gi Heming god kamp, men at de grønne og hvite blir hakket for tøffe.

I klubbhuset på Grei jobber de på for nok et opprykk til 3. divisjon (Pål Karstensen)

3. Kjelsås 2

Kjelsås 2 spilte i 3. divisjon for to år siden, men rykket rett ned igjen den gang. Klarte seg greit etter nedrykket sist sesong og bør være i toppen også denne sesongen. Spesielt nå som A-laget har forsterket seg og kjemper om opprykk i 2. divisjon. Kjelsås 2 kommer til å stille med litt diverse fra kamp til kamp, men A-laget er ungt og sterkt, noe rekruttlaget kommer til å nyte godt av.

4. Årvoll

Blytungt for Årvoll å miste deres kjæledegge André Marti til Gamle Oslo, selv om det var etterlengtet og fortjent. Også Sebastian Salguedo har gått til samme klubb, mens de ellers har beholdt stammen i laget. Gjorde en svært god figur i cupkampen mot KFUM Oslo, hvor de bare tapte 0-2. Se opp for Jens Olden Larsen, lillebror av Lars og født i 2008, som var veldig god mot Kåffa. Hvor lenge får de beholde ham? Ellers har de god dybde og kvalitet, men uten Marti tror vi ikke det blir opprykk.

Årvoll-trener Mathias Bakken med klubbens 15 år gamle stortalent Jens Olden Larsen etter cup-exiten mot Kåffa (Per Erik Moen)

5. Bøler

Nyopprykkede Bøler imponerte kraftig i første serierunde og valset over Lommedalen med 6-2, som var svært imponerende. Har hentet inn Ismar Dizdar med over 100 kamper i 2. divisjon og som var kaptein for Ullern i flere sesonger, som blir en viktig brikke i midtforsvaret. Har også flere andre spillere som har spilt på bra nivå tidligere, som Sindre Grytnes (Ullern), Adrian Thun (Skeid) Simen Goplen (Kåffa) og Håkon Rasch (Follo og Oppsal), som alle må holde seg skadefrie for at Bøler skal kjempe i toppen.

6. Lokomotiv Oslo 2

Der alle andre andrelag stiller med flere A-lagsspillere til hver 2. lagskamp, er Lokomotiv Oslo 2 en egen treningsgjeng, uavhengig av A-laget til Lokomotiv Oslo. Et lag som trøkker skikkelig til i duellene og som kriger og jobber hardt, og løper mye. Startet med knepent 2-1-tap for Grei i serieåpningen.

7. Follo 2

Alltid vanskelig å vite spesifikt hva Follo 2 kommer til å stille med, men de gjør nok alt for å unngå nedrykk til 5. divisjon. Det tror vi også de klarer, i hvert fall nå som A-laget har rykket opp til 2. divisjon og forsterket seg med flere unge talenter, som igjen kommer til å få spilletid og god erfaring i 4. divisjon.

8. Stovner SK

Endte midt på tabellen i fjor og vi tror de ender rundt der i år. Blir garantert tett og jevnt mellom lagene midt på tabellen, så her er ingenting sikkert. Har en tekniker og tidligere landslagsspiller i futsal i Ayoub Blomberg el Baraka, som er vanskelig å få has på for motstanderne. Trives sentralt på midten for et teknisk, men litt ustrukturert Stovner-lag. Sterk signering av Karsten Dyrnes, som sist sesong spilte 3. divisjonsfotball og som står med 22 mål på 23 kamper i 4. divisjon. Stovner er et typisk lag som spiller jevnt med alle lag og både kan slå de beste og tape for de dårligste.

9. Lambertseter

Rykket opp fra 5. divisjon i fjor og startet årets sesong sterkt med seier borte over Follo 2, som dessuten stilte rimelig sterkt. Har tidligere Åsane-spiss Magnus Nyborg, med OBOS-ligaerfaring, som den store stjernen. Han scoret 23 mål på 16 kamper i fjor og var toneangivende til opprykket. Ellers mange uskrevne spillere på laget, som dro til Spania på treningsleir etter første seriekamp. Sprekt.

Nyopprykkede Lambertseter startet sesongen med en knallsterk seier over Follo-rekruttene i serieåpningen. (Torbjørn Andersen / Lambertseter)

10. Grorud 2

Var i 3. divisjon i fjor, men rykket ned. Har et brukbart lag på papiret, men får det nok tøft mot fysisk voksne spillere i de andre lagene. Vi tror det blir en kamp på liv og død for å holde seg for Grorud 2, men at de akkurat klarer det når de får hjelp fra A-laget, om det trengs.

11. Asker 2

Mye av grunnen til at vi tipper Asker 2 så langt ned, er at A-laget er i 3. divisjon i år og dermed ikke har den sterke rekrutteringen ned til 4. divisjonslaget. Asker 2 har slitt i bunn de siste årene og vi tror de kommer til å gjøre det i år også. Mange av unggutta som leverte varene for Asker 2 tidligere har nå blitt viktige brikker på A-laget, som gjør at det ser tynt ut.

12. Lommedalen

Laget innerst i Bærum har vært i 4. divisjon i sju år på rad nå, stort sett med den samme stammen. Tidligere Vålerenga-spiller David Hanssen er trener, mens Erik Benjaminsen har aldersbestemte landskamper for Norge og Eliteserie-erfaring fra Stabæk. De har også storscorer Matias Bjanes på laget, men han blir fort for alene i år. Det er aldri lett å komme til Lommedalen for å spille, men i en tøff avdeling tror vi dette er sesongen laget rykker ned, etter å ha vært nære ved de siste årene.

