Kjelsås moret seg i sesongens første hjemmekamp

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Både speaker og andre var overrasket over at det kom over 500 tilskuere i den sterke vinden denne søndagen. Det de fikk se var et Kjelsåslag som trente på avslutninger. For kampen var egentlig et eneste langt angrep mot Gjøvik-Lyns mål. Ut fra det burde laget vunnet med mer enn to mål. Og de tapte faktisk 2. omgangen.

Kjelsås rotet bort seieren i den første seriekampen da de mistet tomålsledelsen borte mot Alta i sluttminuttene. Her skulle det rettes opp i sesongens første hjemmekamp mot et av de antatte bunnlagene i avdelingen.

Da Eriksen traff

Gjestene tapte serieåpningen 0–1 for Junkeren, mens det ble 0–5 i første runde i cupen for Hønefoss. Da er ikke knusktørre Grefsen stadion det enkleste stedet å rette opp slikt.

Så dette var en kamp Kjelsås burde vinne for å opprettholde ambisjonen om å rykke opp.

Og det gjorde dem. For dette ble stort sett spill mot ett mål, i hvert fall før pause. Etter hvilen ble Kjelsåsspillet for stillestående.

Kampen startet med at den energiske venstrebacken Filip Opera prøvde å drible av alle hvitkledde på sin vei.

Kristian Eriksen hadde misbrukt to hundre prosent sjanser da han endelig fikk uttelling etter en drøy halvtime.

Spissmakker Jens Aslaksrud fikk ballen i god posisjon, fikk skutt, men Gjøvik-keeper Rafael Veloso reddet og ga retur. Der var Kristian Eriksen på plass og denne gang kunne han ikke bomme. Vi antar scoringen kom som en lettelse.

Tre mål på sju minutter

Scoringen ga ketsjupeffekt for Kjelsås. For de hadde ristet på flaska lenge før den scoringen kom. Eriksen hadde skutt over og utenfor åpent mål tidligere i omgangen.

Et drøyt minutt etter 1–0 kom den neste. Nå var det Eriksen sjøl som hadde oppspillet mens Jens Aslaksrud fikk banket ballen i mål.

Fem minutter senere kom den tredje etter en dødball. Olav Øby skapte igjen kaos, keeper ga ny retur og da var høyreback Martin Helmer Rusten på plass.

De overraskende mange tilskuerne som hadde møtt opp så til å få den målfesten de hadde forventet.

Olav Øby hadde også to gode forsøk på å score direkte fra corner.

Dominerer kampene

Mange, inkludert Dagsavisen, har Kjelsås som opprykksfavorittene i årets 2. divisjon. Selv om motstanderen var svak, ble ikke inntrykket svekket etter denne kampen. Men laget sliter med effektiviteten i forhold til ballinnehav. Tidligere i uka ble det bare 1–0 seier over Nordstrand i cupen.

Her spilte de hele 2. omgang med total dominans uten å få uttelling. I stedet reduserte Gjøvik-Lyn på deres eneste sjanse i omgangen da de utnyttet ett langt innkast der Per Kristian Jansen headet inn reduseringen. Kjelsås-keeper Jonas Brauti hadde hatt null avslutninger mot seg før scoringen kom snaue tjue minutter før slutt. Da kunne Gjøvik-Lyn feire sin første scoring for sesongen.

Og de var nær sin andre redusering etter ny farlig heading etter en corner på overtid. Men avslutningen strøk utenfor stolpen.

Kjelsås spilte uansett på seg selvtillit foran kommende fredags store bydelsderby mot Skeid på Nordre Åsen. Deretter begynner årets cupeventyr på Grefsen stadion når Kongsvinger kommer på besøk.

---

FAKTA

2. divisjon avdeling 2 menn søndag:

Kjelsås – Gjøvik-Lyn 3–1 (3–0)

Grefsen stadion: 512 tilskuere.

Mål: 1–0 Kristian Eriksen (31), 2–0 Jens Bonde Aslaksrud (33), 3–0 Martin Helmer Rusten (38), 3-1 Per Kristian Jansen (73).

Dommer: Eirik Wisted-Thu, Ready.

Gule kort: Ayub Mahammed, Kjelsås, Aime Vaillance Nihorimbere, Gjøvik-Lyn.

Kjelsås: Jonas Brauti – Martin Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Filip Oprea – Ayub Mahammed, Olav Øby, Leo Bech Hermansen (Moutaz Ali Alzubi fra 70), Eivind Willumsen – Kristian Eriksen (Patrick Siu Askengren fra 79), Jens Bonde Aslaksrud.

---

