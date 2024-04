Årvoll fornøyde tross cupexit mot Kåffa: – Stolt av spillerne

ÅRVOLL KUNSTGRESS (Dagsavisen): 4. divisjonslaget Årvoll har ikke startet seriespillet enda, og serieåpner borte mot Lommedalen kommende tirsdag, men to kvalik-kamper mot henholdsvis Holmlia og Manglerud/Star hadde ført dem til 1. runde i cupen. Motstander var Oslos beste lag, KFUM Oslo, på eget kunstgress.

Gjestene har fått en grei start i toppserien, med to uavgjorte kamper. Gjengen fra Ekeberg ville for all del ikke gå på en mine, etter at de røyk ut mot forrige sesongs Askeladd i cupen, Kjelsås.

Likevel valgte trener Johannes Moesgaard å starte med et svært reservepreget lag. Kun David Hickson startet serieoppgjøret mot Kristiansund i forrige serierunde.

Nunez ga Kåffa ledelsen

Et ungt Årvoll-lag startet friskt og etter et kvarter var de nær ledelse da KFUM holdt på å score sjølmål.

Deretter ble det mer og mer Kåffa. Nevne Hickson prøvde seg to ganger. Det siste skuddet ble reddet av en Årvoll-legg rett foran målstreken.

Eliteserielaget hadde et par halvsjanser til, før de gikk i ledelsen etter 34 minutter.

Johannes Nunez, kaptein for anledningen, fyrte av et skudd fra 16 meter. Ballen gikk via ei Årvoll-tå, fikk en spinn, og da Årvoll-keeper Joakim Lillekroken i tillegg fikk kveldssola midt i fleisen, ble det som så ut som keepermat dagens første baklengs.

Gjestene gikk til pause med en nokså komfortabel ledelse.

Haltvik punkterte kampen

I pausen var hjemmelagets 15 år gamle Jens Olden Larsen en snakkis. Høyrebacken fikk sin offisielle A-lagsdebut. Og en behøver ikke ha sett mange fotballkamper for å se at den vaskeekte Årvoll-gutten har gode muligheter til å havne på et langt høyere nivå innen kun kort tid.

I likhet med storebror Lars, som spiller i Nijmegen, er han kjapp, taklingssterk, god teknisk og har bra spilleforståelse.

Oslo hadde 12 grader å by på denne fine aprilkvelden, men også en sterk og sur vind. Som av og til spilte spillerne et puss. Ballen gikk av og til treigt, andre ganger kom den i 100.

Kåffa kom for å spille hjem en seier, og etter 59 minutter doblet de ledelsen da Teodor Berg Haltvik curlet ballen i det lengste hjørnet fra sin posisjon skrått inne i feltet.

Flott arrangement

Hjemmelaget var dog ikke uefne. Etter 65 minutter hadde de et dobbelt stolpetreff. Tett etterfulgt av en dobbel-redning av Kåffa-keeper William Da Rocha.

Kåffa gjorde noe av det de er gode til, og holdt ballen i laget, mens de lot tida gå. Man slipper som kjent sjeldent inn baklengs hvis motstanderen ikke får låne ballen.

Hjemmelaget møtte VIF i cupen her på Årvoll i 2018, og fikk 0–8 i sekken. Det ble ikke et cupeventyr nå heller. Men klubben skal ha honnør for et flott arrangement der mange trofaste slitere hadde gjort sitt for en fin opplevelse for publikum og presse.

Hit kan enkelte andre klubber med hell komme og se og lære hvordan man arrangerer fotballkamper.

Fornøyd tross tap

Årvolls trener Mathias Bakken var godt fornøyd, tross tapet.

– Jeg er stolt av spillerne. Vi gjennomførte en god kamp, fulgte planen. Men møtte et bedre lag. Dette var for en liten fest å regne for våre spillere og Årvoll som klubb.

– Hva er målet for sesongen?

– Å kjempe i toppen.

– Jens Olden Larsen debuterte, 15 år gammel. Hvor lenge får dere beholde ham?

– Det er ikke bare vi som ser hans potensial. Men han bør bli her en stund til. Han er 15 år, og har nok godt av å utvikle seg videre i trygge omgivelser.

Kåffa-treneren kjempefornøyd

Vi lot 15-åringen slippe å svare på det..!

Kåffas trener Johannes Moesgaard sa dette til Dagsavisen etter kampslutt;

– Jeg er kjempefornøyd. Vi sparte mange spillere. Jeg anser ikke det som gambling. Vi hadde gode spillere på benken. Vi gjør det vi var enige om, og spiller dette relativt komfortabelt inn.

Kampfakta

Norgesmesterskapet menn, 1. runde

Årvoll – KFUM Oslo 0-2 (0-1)

Årvoll kunstgress

Mål: 0-1 Johannes Nunez (35.), 0-2 Teodor Haltvik (60.)

Gule kort: Kristoffer Lassen Harrison, Adnan Hadzic, KFUM Oslo.

Dommer: Ajdin Medic (Trosvik IF)

Årvoll (4-3-3): Joakim Lillekroken – Arben Fera, Simen Olsen, Jonas Kongelf (Janath Krisnamoorthy fra 75.), Jens Olden Larsen (Stephen Asvinth Siddharrthan fra 86.) – Soufian Abarkach (Kasper Halvorsen fra 63.) , Pedram Bakhti, Laurits Hendriksen – Kristoffer Babajide (Tim Theodor Dalberg Merg fra 75.), Andres Barrera (Jakob Valan fra 63.), Noah Sidali-Wahlstrøm.

KFUM Oslo (3-4-3): William da Rocha – Joachim Prent-Eckbo, Kristoffer Lassen Harrison, Adnan Hadzic – Mohammed Abbas (Amin Nouri fra 75.), Sverre Sandal, Adam Saldaña, David Hickson – Teodor Haltvik, Johannes Nunez (Mame Mor Ndiaye fra 75., Moussa Njie (Niclas Schjøth Semmen fra 46.)

