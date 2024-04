Vil bygge videre etter måldobbel: – Har ventet på det første målet

NORDLANDSHALLEN (Dagsavisen): Grorud startet sesongen med et tungt 3-1-tap hjemme for Strindheim i serieåpningen, og et like tungt 3-1-tap i cupen for Frigg. Det var dermed et revansjelystent Grorud-lag som måtte vinne, da laget tok den lange turen til Bodø for å møte nedrykkstippede Junkeren. Dem som fryktet et nervøst oppgjør kunne slappe tidlig av, da Grorud feide over Junkeren og vant 5-2.

– Jeg er stolt av laget med tanke på hvordan vi gjennomfører denne kampen her. Nesten alle som starta i dag, startet også lørdag i serien og onsdag i cupen. Flere av dem spilte også 120 minutter i den kampen mot Frigg, og det at vi flyr opp hit med oppmøte 06:15 i dag og vinner så komfortabelt med lite søvn og restitusjon gjør at jeg er veldig fornøyd med kampen, forteller Alrek til Dagsavisen.

Viste Grorud-identitet

Treneren føler at Grorud viste den identiteten som skal kjennetegne laget i oppgjøret mot Junkeren.

– Vi hadde bestemt oss for å vise hvor gode vi kan være og ikke tenke konsekvenser. Det gjorde vi virkelig. I dag viste vi virkelig en ordentlig Grorud-identitet, og det har vi ikke gjort så mye i oppkjøringen, så det var godt å finne tilbake til det, konstaterer en storfornøyd Alrek til Dagsavisen etter kampslutt.

Grorud tok ledelsen etter en gigantisk keepertabbe fra Junkeren-keeperen Alvaro Pizzaraya, før samme mann klarerte en ball rett opp i en lampe i taket. Det førte til at glasskår regnet ned på banen, og lagene fikk en ufrivillig pause på rundt 35 minutters tid. Den pausen brukte Grorud-trener Alrek på å be gutta fortsette der de slapp, men bare minutter etter oppstarten utlignet Junkeren på en corner.

– Vi snakket om at vi var gode og at vi ikke måtte la noe vippe oss av pinnen. Vi skulle bare gå ut igjen å fortsette med det vi hadde gjort og se om de ville prøve seg på noe nytt. Banen her i Nordlandshallen virker litt breiere enn vanlig, så vi slet litt i starten med å håndtere situasjoner som kom bredt. Det er også slik de får corneren de scorer på, og det at vi slurver på defensiv corner er irriterende, men det er godt å se at vi responderer på den smellen med å gå rett i angrep og score 2-1-målet, forteller Alrek.

Grorud-trener Andreas Alrek prøvde seg litt på kunstgresset selv, og var veldig fornøyd med hva laget hans fikk til i Nordlandshallen (Sebastian Grendar)

Skal bygge videre

Etter 2-1-scoringen kom både 3-1 og 4-1 før pause, og begge ble scoret av innlånte Yasir Sa’Ad fra Kåffa. Først prikket han hjørnet med en god avslutning fra 16-meteren, og noen minutter senere skjøt han via et Junkeren-bein og i mål etter en corner.

– Jeg har ventet lenge på den første scoringen, så det var deilig å få to på rad. Jeg skulle ønske vi scoret mer, men vi tar med oss dette her og bygger videre med selvtillit. Nå handler det bare om å ikke miste bakkekontakten og bygge videre på den prestasjonen her, sier Sa’Ad.

Etter pause hadde Grorud full kontroll, og scoret en gang til ved motsatt kantspiller Musa Dubois som dro seg inn fra kanten og curlet ballen i krysset. Resten av kampen handlet om å bli fortest mulig ferdig, slik at Grorud rakk flyet hjem til Oslo.

– Vi må bare bygge videre på det her. Dette er en sju av ti-kamp av det nivået vi skal ligge på. Vi må opp å jage et litt høyere nivå, for da kan vi bli virkelig skumle. Vi er nå tilbake til en samla gruppe og enhet, der stemningen er god. Selv om vi har gått på to tunge tap nå i cupen og i serieåpningen, har vi jobbet knallhardt sammen for å snu det, forteller Alrek før han haster til flyplassen.

