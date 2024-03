Heming beskyldt for heftig pengebruk: – Vi er ganske forskjellige klubber her i byen

HEMINGBANEN (Dagsavisen): Da Heming hentet toppscoreren til Christiana BK, Bleron Moralija tidligere i vinter, ble det både kluss i vekslingen og høylytte verbale spark fra CBKs side.

Heming valgte ikke å svare på kritikken den gangen, fordi de ville heller ha en rolig og behersket gjennomgang av klubbens drift med Dagsavisen.

Godtok boten

Klubben fikk bot fra NFF Oslo (tidligere Oslo fotballkrets) for å ha benyttet spilleren i treningskamper før overgangen var i orden.

Nå er den siden av saken avklart og Heming gleder seg både til seriestarten og ikke minst cupkampen mot Lyn i 1. runde i cupen 10. april.

Men Christiania Ballklubb tok i bruk ord som pengedoping om måten Heming driver på.

– 4. divisjon i Oslo var tidligere en divisjon der de som trente best og hadde mest sportslig kompetanse gjorde det best. Det gjorde 4. divisjon ren, sa primus motor i CBK, Frode Lia til Dagsavisen tidligere i vinter.

Han og CBK-treneren Faysal Ahmed brukte sterke karakteristikker om Hemings handlemåte. At spilleren ønsket overgangen, skjønte de veldig godt.

Det skal være rivalisering

– Vi kjenner Frode Lia godt. Vi synes det er bra at klubbene er forskjellige. Vi har forskjellige roller. Ære være Frode for at han har skapt den klubben han har gjort. I Hemingland har vi andre utfordringer. Vi får ikke gjort så mye med forskjellene i byen. Fyring klarer vi veldig godt, det skal det være i fotballen, sier Julian Madsen. Han er sportslig leder for alle fotballaktiviteter i Heming.

– Ja, nå bruker vi litt mer ressurser enn før på A-laget, og det er det en grunn til. Men vi er og blir en breddeklubb, sier styreleder for fotballen i klubben, Andreas Helset, der vi sitter inne i det flotte klubbhuset ikke så langt fra Slemdalkrysset.

Caroline Borch-Nielsen overtok nylig som styreleder av hele klubben.

Best i Norge i mange idretter

Heming er en av landets største idrettslag og også en av de mest profilerte med skinavn som Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Jarl Magnus Riiber blant sine medlemmer. I orientering har de verdensmester Kasper Fosser.

Men hvorfor har en så tilsynelatende rik og veldrevet klubb aldri fått orden på fotballaget sitt?

I årets liga har de påmeldt 62 lag for gutter og menn og 25 jente- og kvinnelag, de har registrert 63 mannlige og 12 kvinnelige trenere på forskjellig stillingsgrad.

Og smykket av anlegget deres, to kunstgressbaner og den ganske nye Heminghallen, sirklet inn av T-banelinja opp til Frognerseteren, ligger mildt sagt omgitt av møblerte hjem. Her er det åpenbart ressurser.

Miljøet ber som satsing

De to lederne møter Dagsavisen med et ønske om å forklare hvordan klubben driver og hvorfor det blir litt støy rundt A-laget. De merker påtrykk fra medlemmer om at klubben må få A-laget litt opp i divisjonene.

Mange talentfulle spillere har forlatt klubben fordi A-laget ikke har vært så mye å strekke seg mot der de ligger i 4. divisjon.

Det prøver de nå å gjøre noe med.

– Ja, vi har ambisjoner for A-laget og ønsker å rykke opp. Det legger vi ikke skjul på. Men ryktene om alt vi bruker er nok ikke like treffsikre. Vi har tatt litt sats økonomisk ja. I en 3. divisjonssetting er det ikke vanvittige summer, men i 4. divisjon er det et brukbart budsjett ja, det kan vi innrømme, sier Madsen.

– Så hvor mye bruker dere?

– I fjor omsatte hele klubben for 14 millioner kroner, årets budsjett ligger på 16 millioner, av dette bruker vi 650.000 kroner på A-laget. i en klubb som Heming må de midlene hentes fra andre steder. Vi kunne brukt mye mer penger, men det ønsker verken klubben eller styret, sier Helset.

Kom inn i VIF-styret

Julian Madsen ble nylig valgt inn i styret i Vålerenga Fotball Elite, samtidig som har jobben i Heming. Det var årsmøtet i Vålerenga som vedtok å utvide styret, noe valgkomiteen ikke hadde lagt opp til. Så Madsen, som er fra Kampen på Oslo øst, må ha mange tanker i hodet samtidig.

– Ja, jeg driver med breddefotball om dagen og toppfotball om kvelden, sier han.

Og legger til:

– Ønskene her i Hemingområdet har nok endret seg. Vi er en av de beste klubbene i tennis, vi har Kasper Fosser i orientering, vi har Riiber i kombinert, Henrik Røa i alpint, vi er gode i alt annet enn fotball. Er det slik at vi skal sende spillere til den andre siden av byen til disse akademiene? Hvorfor kan vi ikke løfte vårt eget produkt?

Helset utdyper:

– For fire fem – årstiden begynte det. Vi måtte gjøre noen organisatoriske endringer, vi lagde en ny strategiplan til 2026, vil ville bygge opp et ekstratilbud som nå heter akademiet. Jeg er ikke glad i navnet, men det er det det er blitt etablert som. Nå har vi profesjonelle trenere fra spillerne er ti år gamle, sier Helset.

– Nå har vi 1400 fotballspillere her, da jag begynte var vi 1100, sier Madsen.

– Men etter vi har tatt mange runder internt i klubben, er dette veien å gå, sier han.

Landslagsspillere

Heming mest kjente fotballspiller heter Morten Thorsby. Landslagsspilleren er nå i italienske Genoa på lån fra Hertha Berlin.

Kristoffer Askildsen spiller nå i Sampdoria. Brødrene Oskar og Sakarias Opsahl er Tromsøs eiendom (Oskar på utlån til Egersund), begge spilte barnefotballen i Heming før de ble hentet til Vålerenga.

– Felles for disse gutta var at de hadde ivrige og dyktige fedre som trenere. Cathinka Tandberg det samme. Vi har mistet hele jenter 17 til Røa, som trener med A-laget deres. Når vi ikke har bedre tilbud, sender vi dem videre, sier Madsen.

– Også kvinnelaget til Heming spiller i 4. divisjon og det er for lavt for spillere med ambisjoner, sier Helset.

Proffkontrakter

Satsingen på profesjonelle trenere for unge spillere, mener Heming de har merket fruktene av allerede.

– I fjor hadde vi for første gang et interkretslag for 16-åringene på guttesiden. De sier at de trives bedre på treningene. De merker at det skjer noe her. Det var 1500 mennesker her under 1. rundekampen mot KFUM Oslo i fjor, det kan bli det samme i år, sier Madsen. Og legger til:

– Vi har 60 guttespillere på utviklingslag (sonelag, kretslag), vi har 40 jenter. Det bygges miljø. Men vi topper ikke lagene fra ung alder. Det er veldig lite elitepreg over denne klubben, men kvaliteten på treningene er blitt bedre og det er noe alle ønsker.

– Hvor mange A-lagsspillere har dere på proffkontrakter?

– Vi har sju eller åtte på proffkontrakt, men det er jo summer man ikke kan leve av. De fleste har minimumsbeløpet på 4500 kroner i i måneden, sier Helset.

– Vi har flere enn de fleste andre. Blant rene A-lag er vi unntaket. Men det er i Oslo vel å merke. I klubber på Romerike kan de få det tredobbelte av hva de kan få hos oss. Og vi møter rekruttlag med spillere som sitter på atskillig bedre kontrakter enn de kan få her, sier Madsen.

I Hemings avdeling er det fem rekruttlag (Asker, Kjelsås, Grorud, Follo og Lokomotiv Oslo).

Var en kompisgjeng

For noen år siden ble det uro rundt A-laget da man begynte å differensiere spillerlønningene. Mange spillere forsvant og kritiserte den nye profilen i klubben.

– Vi måtte gjøre noe med A-laget. De var en kompisgjeng, og det var jo fint, men skal vi etablere oss i 3. divisjon, måtte vi gjøre noe med det. Det må vi tørre å si, sier Helset.

– Men dere er fortsatt i 4. divisjon?

– Ja, vi har vært nær opprykk i flere sesonger, men vi har ikke greit det. Nå prøver vi igjen, smiler Helset.

Utenfor på kunstgresset, som det er dyrt å holde i gang hele vinteren, holder A-laget på under sin trener Ryan Ashwood.

Foran seriestart er målet opprykk. Nylig slo de divisjonskollega Grüner i andre kvalifiseringsrunde i NM, slik at de møter Lyn i 1. runde.

Mats Roald ble matchvinner, en scoring som kom etter halvannet minutt.

Heming og Union Carl Berner er de to 4. divisjonslagene fra Oslo som er kommet dit.

Rivaliseringen med naboen

Det klarte ikke naboklubben Ready, som irriterende nok for Heming tok det opprykket Heming ikke klarte i fjor.

– Ready bruker mye mer penger enn oss av den enkle grunn at de har betydelig større reiseutgifter i 3. divisjon. Ready trener her hver onsdag, de har jo bare kunstisbane om vinteren. Vi har en del felles tiltak. Heming har trenere som også trener lag i Ready. Det har jo historisk vært krig mellom Ready og Heming, men de har ligget mange hestehoder foran oss på seniornivå. Vi har ganske like ressurser, sier Helset.

– Hvor er dere om fem år?

– Vi ønsker å være etablert i 3. divisjon (Norsk Tipping-ligaen. Vi må ha det tilbudet for våre beste. Nå lekker vi spillere til Lyn. Vi henter ikke barn til en klubb som Heming, de kommer hit fordi vi har et godt tilbud. Vi skal ha et like godt tilbud som i Vålerenga og Stabæk, sier Madsen.

Han beskriver det som et kulturkrasj å komme fra Oslo øst til Heming. Men det handler jo ikke bare om fotballen, selv om han merker det der også.

– Det er forskjell på gjengene her. Noen trenger en sosialminister, noen trenger hardcore fotballtrenere rundt seg. Det er noe av det fascinerende med dette, avslutter Julian Madsen.

---

FAKTA

Slik åpner 4. divisjonslagene i Oslo i 2024:

AVDELING 1:

Tirsdag 9. april: Bærums Verk/Hauger - Bærum2, Nordstrand2 - Lyn2, Oppsal2 - Holmlia, Oslojuvelene - Grüner, Ullern2 - Christiania BK, Union Carl Berner - Manglerud Star (kan bli utsatt pga 1. runde cup).

AVDELING 2:

Mandag 8. april: Follo2 - Lambertseter, tirsdag 9. april: Årvoll - Kjelsås2, Grorud2 - Stovner, Grei - Lokomotiv Oslo2, Bøler - Lommedalen, 25. mai: Asker2 - Heming (utsatt pga 1. runde i cupen).

---

