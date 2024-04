3. divisjon: Hva skjer, Frigg?

Her er sammendraget fra helgens runde for Oslo-lagene på nivå fire:

Avdeling 3

FRIGG – GAMLE OSLO 1–3 (0-1): I andre hjemmekamp på rad tapte Frigg et Osloderby, nå mot det nyopprykkede laget Gamle Oslo. Toppscorer Severin Sørlie sendte bortelaget i føringen rett før pause, Friggs toppscorer Ulrik Ferrer utlignet seks minutter ut i 2. omgang før Gamle Oslo avgjorde kampen med to scoringer på tre minutter i løpet av kampens ti siste minutter. Begge kom på smarte kontringer da Frigg presset på for å avgjøre kampen. Andreas Nordby og Severin Sørlie scoret de to siste. Dermed er Gamle Oslo serieleder! Les utførlig referat og reaksjoner i Dagsavisens referat her.

NORDSTRAND – ASKER 2–2 (1-1): Ambisiøse Nordstrand fikk seg en smell da Asker tok ledelsen i kampens første angrep ved Rafael Sorter på et vakkert langskudd. Kasper Krokan utlignet for hjemmelaget etter drøyt 20 minutter da skuddet hans gikk via en Askerforsvarer og en bue inn i mål. Så fikk vi en heseblesende avslutning. Adil Zahid trodde nok han ble matchvinner da han satte inn 2–1 i første tilleggsminutt. Det var et vakkert angrep der Nordstrand spilte ut Asker og Zahid kunne trille ballen i mål fra tre meters hold. Men Asker, som hadde skapt mye gjennom kampen, presset inn utligningen enda lenger inn i overtiden da Aaron Lee Jones headet ballen i mål. En underholdende fotballkamp!

KFUM OSLO 2. LAG – OPPSAL 5–1 (1-1): Dette ble jo et overraskende resultat i lørdagens oppgjør på Ekeberg Arena. Men kampen var jevnere enn resultatet skulle tilsi. For hjemmelaget ledet 2–1 da ti minutter gjensto, men da raknet det for Oppsal. Nicklas Scjøth Semmen ga Kåffa-rekruttene ledelsen tidlig før Ebrima Jammeh utlignet på straffespark for Oppsal etter 26 minutter. Sju minutter etter pause scoret Kristian Aarstad for KFUM2 og kampen var jevn før hjemmelaget avgjorde alt sammen i de ti siste minuttene. Obia Julu Nwanne, Scjøth Semmen igjen og Bo Johannes Ulsrud Kristiansen på overtid gjorde sluttresultatet dramatisk for Oppsal. De fikk også sin kaptein Kalle Aase Roba utvist med direkte rødt kort en halvtime før slutt da han felte en KFUM-spiss som bakerste mann. Ingen grov forseelse, men slik er regelverket. Oppsals Tin August Nguyen kom alene med keeper uten å score, det samme gjorde tomålsscorer Sammen for hjemmelaget. Så her kunne det vært enda flere mål.

FLINT – ULLERN 2–3 (0-3): Tre scoringer før pause ga Ullern en tilsynelatende enkel reise i søndagens kamp i Tønsberg, men så enkelt ble det ikke. Thomas Støfring (29), Bendik Foss Evensen (31) og Albert Aleksajan (43) prikket inn de tre scoringene før pause og da var det ikke mange av de 220 tilskuerne som levnet hjemmelaget noen sjanser. Men Flint reduserte på straffe seks minutter etter hvilen og da var det kamp igjen. De hadde også to skudd i tverrliggeren før 2–3 kom 20 minutter før slutt, men Ullern holdt unna og tok sesongens første seier.

Mandag 19.00: ÅSSIDEN – SKEID 2. lag

Øvrige resultater: Åskollen – Sarpsborg 08 2. lag 2-4, tirsdag 19.00: Mjøndalen 2. lag – Bærum.

Avdeling 5

SPJELKAVIK – LOKOMOTIV OSLO 0-0: Denne kampen kunne like gjerne endt 2–2 for det var nok av sjanser på begge sider. Hjemmelaget hadde en ball i nettet, men den scoringen ble annullert for offside. Laget hadde også et frispark i tverrliggeren. Lokomotivet hadde enda større sjanser og Erlend Storseth vet vel ennå ikke hvorfor skuddet hans gikk i stolpen og ikke i mål. Han hadde et par andre fete muligheter også.

KRISTIANSUND 2. lag – READY 3–3 (1-2): Det åpnet strålende for Ready på Nordmøre stadion da Eirik Dæhli Ryen sendte gjestene i ledelsen allerede etter seks minutter. Fem minutter senere var det Martin Solli som doblet ledelsen foran et forvirret hjemmelag. KBK-rekruttene reduserte en gang før pause før utligningen kom etter en time. Men Ready svarte igjen ved å ta ledelsen ved Anders Engebretsen fire minutter etter utligningen. Slik svingte denne kampen fram og tilbake før hjemmelaget utlignet for andre gang tolv minutter før slutt.

FAKTA

3. serierunde spiles slik:

AVDELING 3:

Lørdag 20. april: 14.00: Skeid 2. lag – Flint, Gamle Oslo – Nordstrand, 15.00: Bærum – Åskollen, Asker – Frigg.

Søndag 21. april: 17.00: Åssiden – Mjøndalen 2. lag.

Mandag 22. april: 19.00: Oppsal – Sarpsborg 2. lag – Ullern – KFUM Oslo 2. lag.

AVDELING 5:

Lørdag 20. april: 15.00: Ready – Bjørkelangen.

Mandag 22. april: 18.00: Lokomotiv Oslo – Molde 2. lag (Frogner kunstgress)





