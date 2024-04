Alt Bryan Adams gjør, gjør han for deg

---

5

KONSERT

Bryan Adams

Oslo Spektrum

---

Bryan Adams begynner å nærme seg alminnelig pensjonsalder, men holder på og holder på. Publikum i Oslo Spektrum er også for det meste voksent, men fortsatt er det ståplasser på gulvet på konsertene til kanadieren. Her skal det rockes. Og han starter med den nesten nye «Kick Ass». To og en halv time skal det bli, med rundt 30 sanger som for det meste framføres eksemplarisk kort og kontant.

Det er lett å skjønne hvorfor så mange kommer for å se dette om og om igjen. Konserten nå er etter våre beregninger hans åttende i Oslo Spektrum. Etter våre erindringer har ikke Dagsavisen vært til stede på noen av dem, så da var det på tide. Adams har vært en stor stjerne i 40 år. Samtidig må det sies at han er blitt et av de fremste symbolene på rockens sterke klasseskiller. Ikke direkte utskjelt, men ofte ignorert når det kommer til å omtale popmusikk av «betydning», og desto større blant venner av stor, melodiøs rock.

Etter at varmen ble skrudd på med den noe enkle «Kick Ass» kommer storslått soulrock i «Can’t Stop This Thing We Started». «Somebody» er en sånn kraftballade som han var med på å introdusere på 80-tallet. «18 Till I Die» er derimot tilnærmet punkrock. «Please Forgive Me» er sentimental visepop. «Kids Wanna Rock» god, gammeldags rock and roll. «Go Down Rocking» er kanskje en fattig trøst for at Rolling Stones er på turné et annet sted. Det slår meg at mange av sangene til Bryan Adams er de nest beste i sitt slag, men det er ikke dårlig bare det.

Noen av kveldens innslag var opprinnelig duetter. Først av disse er «It’s Only Love», som han gjorde med Tina Turner for 40 år siden. Her er det hans trofaste gitarist Keith Scott som må gjøre så godt han kan med koringen, men får spille en voldsom gitarsolo som takk for hjelpa. Et vers av Turners «The Best» er også lagt inn i pakka. Adams må klare seg uten Mel C i «When You’re Gone». Denne gjør han tvert imot alene med kassegitaren, men han har fansen i Oslo Spektrum som korister. Denne kvelden trenger han aldri å trygle folk om å synge med.

Rockabillylåtene «You Belong To Me» og «I’ve Been Looking For You» presenteres som kveldens «Skal vi danse»-konkurranse, og skaper stor stemning i salen, spesielt fordi de livligste deltagerne kommer på storskjerm. I den andre enden av spekteret er «Don’t Drop That Bomb On Me» kveldens alvorsstund. Den er nok glemt når den etterfølges av «Everything I Do (I Do It For You), som lå 17 uker på topp i Norge. Det var leeeenge, nesten rekord, men det kan merkes på stemningen at noen kanskje er litt lei av den?

Det 40 år gamle gjennombruddsalbumet «Reckless» feires med en rekke sanger. «Heaven» er effektivt skrudd litt opp i tempo. Med programmessige versjoner av «Run To You» og «Summer Of 69» kunne kvelden egentlig vært over. Men nå kommer ønskekonserten der publikum har sendt inn sine favorittsanger på forhånd. Her blir det Cloud No 9″, “One Night Love Affair” og “Have You Ever Really Loved A Woman”. Det spørs hvor reelt dette er? «Jeg skjønner ikke hvorfor jeg valgte dem selv», sier sangeren, det er de samme som ble spilt i Stockholm noen kvelder før, men vi får la tvilen komme ham til gode.

Etter «Cuts Like A Knife» gir Bryan Adams bandet fri for kvelden. Han holder en takketale til mor, forteller om hvordan han begynte å spille i ungdomsårene, og synger «Straight From The Heart». Helt, helt til slutt, «All for One», nå uten Sting og Rod Stewart, men folk godtar den likevel – for å si det forsiktig.

Bryan Adams reiser videre for å opptre i Stavanger 30. april. Når sommeren kommer er han tilbake for konserter i Bergen (26. juni), Trondheim (30. juni) og Bodø (2. juli).