Oslo

Oslo er europamester i miljø, og 2019 vil preges av dugnadsånd med 150 samarbeidspartnere. Oslo skal bruke 118 millioner kroner på miljø-EM, mens næringsliv og organisasjoner betaler sine egne arrangementer.

– En investering for framtida, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

I dag legger kommunen fram programmet for miljøhovedstadsåret 2019. Og byrådslederen lover et spennende program for byens befolkning.

Mye penger

– Jeg skjønner at folk synes at 118 millioner kroner som skal brukes, er veldig mye penger. Oslo brukte 185 millioner kroner på å ikke få OL. Stavanger brukte 300 millioner kroner da de var kulturhovedstad, og vi bevilget 35 millioner til en helg med snowboard. Alle disse har sin egen begrunnelse. Dette er arrangementer som skal gå over et helt år, og vi bruker mindre penger enn hva Essen og Bristol gjorde da de var miljøhovedsteder. Jeg har respekt for disse pengene, men dette året vil sette varige miljøspor etter seg, sier Raymond Johansen.

I fjor fikk Oslo tre elbusser. Neste år kommer 70 til.

– Det å styrke kollektivtrafikken i Oslo er en stor del av det grønne skiftet, å få enda flere over på kollektivtransport, sier Johansen.

I konkurranse med 13 andre europeiske byer kåret EU Oslo som vinner av EM i miljøvennlig byutvikling. Markering av miljøhovedstadsåret er det mange som ønsker å være med på. Mange bedrifter, kunnskapsmiljøer og grasrotorganisasjoner har søkt om å bli samarbeidspartnere med miljøhovedstaden. Over 150 er godkjent som partnere så langt. De skal bidra med 300 (per nå) arrangementer gjennom 2019. Programmet er i stadig utvikling og kommunen tar imot søknader om å delta fortløpende.

– Vi har store planer og forventninger til dette året. Vi starter med en spektakulær åpning allerede 4. januar, sier Raymond Johansen til Dagsavisen.

Miljøhovedstadsåret vil åpnes med en høytidelig seremoni i Oslo rådhus, der stafettpinnen skal overleveres fra Nijmegen, Nederland, som er miljøhovedstad i 2018.

– Det eksakte programmet kommer vi tilbake til, sier prosjektleder Anita Lindahl Trosdahl hemmelighetsfullt.

Partnere

Direktør for Nobels Fredssenter, Liv Tørres, daglig leder Henning Hoff Wikborg i DNT Oslo og omegn og generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, var med på møte med byrådslederen. De er alle samarbeidspartnere til miljøhovedstadsåret.

– Det vi vil oppnå globalt må vi gjøre lokalt, sier Tørres til Dagsavisen.

– Klima og fredsarbeid henger tett sammen, og dette er i Alfred Nobels ånd – å tenke sammenhenger mellom klima og fred, sier Tørres.

Fredssenteret vil arrangere en stor utstilling neste år, med fred og miljø som tema.

Elbilkonferanse

Både Elbilforeningen og DNT Oslo og omegn vil ha en rekke arrangementer neste år.

– Konkret vil vi gjøre Marka og fjorden enda mer tilgjengelig ved å skilte fra der folk bor, sier Henning Hoff Wikborg.

– Oslo er blitt en elbilturistby, og Oslo er blitt et utstillingsvindu for hele verden når det gjelder miljøvennlig transport. Neste år vil vi arrangere en stor elbilkonferanse med 900 deltakere fra hele verden, sier Christina Bu.

