Ny rettsrunde om Førdefjorden-saken

Miljøorganisasjonenes søksmål handler om at gruveselskapet Nordic Mining har fått tillatelse til å deponere utsprengt gruveavfall fra sin virksomhet i Førdefjorden i Vestland. Totalt er det snakk om opptil 170 millioner tonn.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk til sak mot staten for å få stoppet avfallsdeponiet, som de mener bidrar til å forurense fjorden. I januar i fjor tapte de Oslo tingrett.

Miljøorganisasjonene anket dommen, og fra tirsdag til torsdag behandler Borgarting lagmannsrett saken.

Medhold til miljøorganisasjonene

I forbindelse med anken ba Naturvernforbundet og Natur og Ungdom Efta-domstolen om en vurdering. I mars i år konkluderte Efta med at rent økonomiske hensyn ikke er en begrunnelse for å åpne for unntak fra miljømålene i EUs vanndirektiv.

Efta-domstolens dom er ikke juridisk bindende, men er en rådgivende uttalelse.

Regjeringen slo i mai likevel fast at det ikke er noe tvil om at tillatelsen som ble gitt, er gyldig.

– Klima- og miljødepartementet har vurdert om regjeringens tillatelse til Engebø-prosjektet er i tråd med vannforskriften, i lys av uttalelsen. Regjeringen mener fortsatt at det er tungtveiende forhold som ligger til grunn for tillatelsen, og at denne er gyldig, skrev Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

Gruvedriften er i gang

Nordic Mining offentliggjorde i desember i fjor at de har startet gruvedriften på Engebøfjellet ved Førdefjorden, men den offisielle åpningen var i mai i år.

Engebøfjellet inneholder Norges største kjente forekomst av rutil, som brukes til utvinning av titandioksid. Det brukes blant annet som et hvitt pigment i maling, plast og andre produkter.