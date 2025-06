Det skriver blant andre New York Times. SEIU-lederen i California, David Huerta, skal ha blitt arrestert mens han protesterte mot immigrasjons-razziaer på arbeidsplasser i California-byen Los Angeles.

SEIU (Service Employees International Union) er en fagforening med 2 millioner arbeidere, står det på foreningens nettsider.

Skal ha blokkert politibil

New York Times skriver at myndighetene mener at Huerta med vilje blokkerte en politibil og ble arrestert som følge av å ha forstyrret tjenestemenn.

Annonse

I pinsehelgen har det vært demonstrasjoner og opptøyer mot amerikanske immigrasjonsmyndigheter (ICE) i California. USA-president Donald Trump har kalt inn nasjonalgarden til Los Angeles, og politiet har innført forsamlingsforbud i byen.

Demonstrantene har etterlyst umiddelbart opphør av deportasjoner og økt rettsvern for innvandrere.

I varetekt etter sykehusbesøk

En video skal vise at Huerta blir slått i bakken og at han ligger med hodet på et fortau. SEIU California skriver i en pressemelding at lederen ble sendt til sykehus etter skadene han pådro seg under arrestasjonen og at han er skrevet ut, men at han fortsatt sitter i varetekt.

Annonse

Politibetjenter holder vakt under en konfrontasjon mellom demonstranter og politiet etter flere pågripelser utført av immigrasjonsmyndighetene (ICE) lørdag, i byen Compton i Los Angeles. Foto: Barbara Davidson / Reuters

I en uttalelse via SEIU California sier lederen følgende om hendelsen og arrestasjonen:

«Det som skjedde med meg, handler ikke om meg. Dette handler om noe langt større. Det handler om hvordan vi som et fellesskap står sammen og motsetter oss den urettferdigheten som nå skjer. Hardtarbeidende mennesker, medlemmer av familiene våre og lokalsamfunnet vårt blir behandlet som kriminelle. Vi må kollektivt ta avstand fra denne galskapen, for dette er ikke rettferdighet. Dette er urett. Og vi må alle stå på rett side av rettferdigheten.»

Krever løslatelse

Arrestasjonen av Huerta har ført til reaksjoner fra hele fagbevegelsen, skriver New York Times. Den globale fagforeningsføderasjonen Public Services International har blant annet krevd at Huerta løslates.

Annonse

Det er forventet at Huerta fremstilles for en domstol mandag, skriver New York Times.