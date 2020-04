House of Nerds på Løren er konkurs

Koronastengingen av samfunnet har ført til flere konkurser i det siste. Torsdag kom det foreløpig siste eksempelet i rekka: House of Nerds på Løren i Oslo er konkurs.

– Det var nedstengingen som var utløsende. Det er jækla kjedelig. Vi har brukt de siste to årene på å restrukturere selskapet for å gjøre det lønnsomt. Vi har investert mye penger, og i år la alt til rette for at for at vi skulle komme i mål. Men nå som vi måtte stenge hadde vi ikke sjans til å løfte oss igjen, sier styreleder i House of Nerds Stian Laursen Skoglund til Dagsavisen.

TV-spill

House of Nerds er et stort lokale på Løren i Oslo der man kan spille ulike data- og tv-spill og andre typer spill og leker. Stedet har vært et samlingssted for esport i Oslo. De driver også med servering av mat og alkohol på kveldstid.

De har også et senter på Vulkan i sentrum, men dette senteret består.

– På Vulkan er det litt andre vilkår, så det selskapet kommer til å klare seg fint gjennom denne situasjonen. Gårdeier på Løren har bidratt de også for å løse situasjonen, men det lot seg dessverre ikke gjøre, sier Skoglund.

Satser videre

House of Nerds har hatt en ambisjon om å videreutvikle konseptet til å bli en landsdekkende kjede. De ambisjonene står ved lag, sier Skoglund.

– Huset på Løren får kroken på døra, men vi kommer til å fortsette satsingen på Vulkan og vi kommer til å satse på å bygge flere sentre. Vi har hatt en franchisestruktur klar i mer eller mindre et år, og Vulkan er det første senteret som er basert på den strukturen, sier han.

– Det er kjedelig at det historiske første senteret knekker. Også for Løren som bydel. Det har vært et fantastisk tilbud til barn og unge alle de årene vi har vært der, sier Skoglund.