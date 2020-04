Tradisjonsrik restaurant i Oslo sentrum koronakonkurs

I forrige uke meldte den populære restauranten Taco Republica i Torggata seg konkurs. De oppga nedstengingen som følge av koronakrisa som årsaken til at de måtte stenge dørene.

Torsdag kom meldingen om at nok en populær restaurant i sentrum har gått konkurs. Den italienske restauranten Bacchus i Kirkeristen åpnet første gang i 1990. Nå måtte de gi opp, også de på grunn av nedstengingen som følge av viruskrisa.

– Det ble en for tung bør å bære, sier daglig leder Lena Bøhn til Dagsavisen. Hun har ledet restauranten de siste 12 årene.

Oppussing og utgifter

Bøhn forteller at de gikk gjennom en omfattende oppussing i 2019, og åpnet vinbaren Esaias vegg i vegg i fjor i samme AS. Det medførte at de gikk i minus i fjor. Dermed fikk de ikke kriselån med statlig garanti, og gjelden kunne ikke betales.

Hovedgrunnen til konkursen er at de, i likhet med de aller, aller fleste andre restauranter måtte stenge i midten av mars som følge av koronatiltakene. Og selv om det var oppussing og åpning av vinbaren som var årsaken til de røde tallene i fjor må nå også Bacchus stenge, fordi det er samme bedrift.

– Vi har gått med overskudd de siste 6 månedene, men det er det ingen som ser på. Det gikk også utover Bacchus at vi åpnet vinbaren. Vi skulle kanskje tenkt på å opprette et eget AS, men vi er ikke driftshaier. Vi er en liten familiebedrift som må gjøre så godt vi kan, sier Bøhn.

Gode anmeldelser

– Den siste tida har egentlig vært veldig positiv. Vi hadde endelig funnet vår rolle, vår måte å lage mat på, vårt uttrykk og vår identitet. Det var en stor suksess å åpne den lille vinbaren. Endelig gikk det veien. Men når det endelig gikk bra sa alt plutselig stopp, sier Bøhn.

Da Dagsavisens byløver sist besøkte restauranten i 2018 ga de terningkast 5, og ga en sekser til miljøet. Den anmeldelsen kan du lese her.

«Lokalet er et av byens mest særegne restaurantlokaler, perfekt for formålet enten man spiser lunsj eller middag. Det har noe kontinentalt over seg, intimt, litt støyete og definitivt tiltalende. Taket henger høyt der oppe, og skal man vagle seg opp til gesimsen om det er fullt nede, må man opp byens smaleste og steileste vindeltrapp» skrev Byløvene da.

Snart feriepenger

Advokat Thomas Piro er oppnevnt som bostyrer i saken.

– Bacchus åpnet konkurs i går. De har en totalgjeld på 2,7 millioner de ikke er i stand til å betjene. Det var 20 ansatte som var permitterte, men selv med støtteordningen regjeringen har lansert vurderte styret det dithen at de ikke var i stand til å betjene faste og variable utgifter, som ikke dekkes av støtte ordningen, i tillegg til annen gjeld. Det er særlig lagt vekt på at det snart er utbetaling av feriepenger, som de ikke har muligheten til, sier han til Dagsavisen.

– Var de i trøbbel fra før, eller kan man peke på nedlåsingen av samfunnet som en direkte årsak til konkursen?

– Det er det for tidlig for meg å uttale meg om, sier Piro.