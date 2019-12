Verden har to valg, sa FN-sjef António Guterres i sin åpningstale på FNs klimakonferanse COP25 denne uka: Enten takle klimaendringene eller overgi seg til en framtid der liv og helse vil bli satt på spill.

To address the climate emergency, we need a rapid & deep change in how we do business, how we generate power, how we build cities, how we move and how we feed the world.



If we don’t urgently change our way of life, we jeopardize life itself. #COP25 pic.twitter.com/S5eRCCXoEa