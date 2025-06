Trump sender nasjonalgarden til Los Angeles etter demonstrasjoner

Det er ventet styrtregn og fare for lyn flere steder på Østlandet søndag. I Sandefjord har de allerede fått en smak på uværet.

I løpet av en time ble det registrert 30 lynnedslag i Sandefjord, opplyser meteorolog Elbjørg Moksnes til Sandefjords Blad søndag formiddag.

– Været kan nok vare utover ettermiddagen. Det har egentlig så vidt startet, sier hun til lokalavisa.

Til VG sier Moxnes at det ikke er uventet at det kan komme litt hagl også, slik det allerede har gjort i Sandefjord.

– Det er typisk i bygeskyer, sier hun.

Meteorologisk institutt sendte lørdag ut gult farevarsel for styrtregn for deler av Østlandet og Sørlandet for søndag ettermiddag og kveld.

– Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, heter det i varselet på Yr.no.

Det advares om fare for vannskader og lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder, og vann som trenger inn i kjellere. Fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der de kraftigste regnbygene treffer. Vurder å rense stikkrenner og avløp slik at vannet kan renne unna, oppfordrer meteorologene.

(NTB)