Kort guide til en mindre polarisert Pride-debatt

Juni er her og årets debatter om Pride og Pride-flagget har allerede pågått en stund. Denne teksten er til deg som ønsker å bidra til å gjøre disse debattene mindre vonde og polariserte.

Øyvind Soltun Andreassen er PhD-kandidat i religions- og livssynsdidaktikk ved NTNU. Privat

Kanskje ser du på Pride-flagget som et selvsagt symbol for mangfold, inkludering og likeverd? Å stemple Pride-kritikere som motstandere av disse verdiene kan da kjennes berettiget.

Men hvis du ønsker å bidra til depolarisering, bør du akseptere at det er mulig å være både Pride-kritisk og inkluderende. I et pluralistisk samfunn som vårt, kan folk begrunne sitt engasjement for et varmere samfunn på ulike måter.

Forsøk derfor heller å forstå hva som ligger bak menneskers motstand mot Pride.

Da kan du finne hat og fobi. Men du kan også finne mennesker som opplever Pride-rammen som et press om å tenke på bestemte måter eller innta bestemte politiske eller livssynsbaserte standpunkter.

Kanskje mener du at slike reaksjoner bygger på misforståelser, fordi Pride favner alle. Men når ikke alle opplever Pride slik, bør du prøve å forstå hvorfor.

Skeives rettigheter er under sterkt press.

Det kan både gi deg større tålmodighet med noen av dine meningsmotstandere og gjøre din kritikk av dem mer presis.

Kanskje anser du deg selv som en Pride-kritiker som støtter opp om mangfold og inkludering? Et bidrag til depolarisering kan da være å lytte til skeive menneskers historier.

Mange opplever Pride og Pride-flagget som avgjørende for egen opplevelse av å være akseptert og inkludert. Dette er det viktig å kjenne til for deg som ønsker å fremme inkludering på andre måter.

Om ikke disse historiene demper din motstand mot Pride, kan de kanskje endre måten du kommuniserer den på.

Vi lever i en verden der skeives rettigheter er under sterkt press. I Russland har LHBT-bevegelsen fått status som en ekstremistisk organisasjon, og den som veiver med regnbueflagg risikerer fengselsstraff.

Ungarn har vedtatt å forby Pride-parader. I USA rulles transrettigheter tilbake på flere områder, i kjølvannet av Trumps presidentordre om at det bare finnes to kjønn.

Denne økte fiendtligheten mot skeive gjør det vanskeligere å nå gjennom med ikke-fiendtlige kritiske budskap.

Det er derfor ikke så rart om du som Pride-kritiker opplever å bli møtt med mistro, selv om du støtter skeives rettigheter.

Et bidrag til depolarisering kan være å akseptere disse omstendighetene og at du derfor må jobbe hardere for å framstå troverdig i ditt ønske om inkludering.

Å bidra til depolarisering krever vilje til å lytte og forstå i møte med overbevisninger, holdninger og handlinger som kan opprøre oss.

Dette er hardt inkluderingsarbeid, uansett hvilken posisjon vi gjør det fra.