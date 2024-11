– Problemet er at Vladimir Putin sitter på andre siden av bordet

– Den eneste reelle sikkerhetsgarantien for Ukraina, er Nato-medlemskap. Det vil være den eneste garantien Russland respekterer. Det er derfor Kreml ønsker at Ukraina aldri skal bli en del av Nato.

Det sier USAs tidligere øverstkommanderende i Europa, den pensjonerte generalen Ben Hodges, i et intervju med CNN. Temaet for intervjuet er hva som kan være problematisk med en mulig fredsavtale mellom Ukraina og Russland.

Den amerikanske generalen Ben Hodges avbildet under en pressekonferanse i Litauen i 2017. (Mindaugas Kulbis/AP)

Trumps Ukraina-plan

Donald Trump tok en klar seier i presidentvalget i USA tidligere i november. Nå spekuleres det på konsekvensene av dette valget, deriblant på hvilken utenrikspolitisk linje Trump vil legge seg på, når han inntar maktens korridorer igjen i januar.

Tidligere har republikaneren hevdet at han kan «avslutte krigen i Ukraina på 24 timer», dog uten å konkretisere hvordan han skal få til dette.

Trumps påtroppende visepresident J.D. Vance, som selv har vært en sterk motstander av å gi mer økonomisk støtte til ukrainerne, har imidlertid forklart hvordan en løsning kan se ut. Vance har nemlig uttalt at en såkalt demilitarisert sone kan bli utfallet i Ukraina. Demilitariserte soner kan defineres som områder som partene i en konflikt har avtalt å demilitarisere og holde kampfrie.

Nord- og Sør-Korea er et eksempel på dette. Landene er delt av en demilitarisert sone med en pågående uløst konflikt. Krigen mellom Nord- og Sør-Korea er aldri formelt avsluttet, men de to landene har nå levd som naboer i 70 år.

J.D. Vance og Donald Trump tar over i Det hvite hus i januar. (Alex Brandon/AP)

J.D. Vance har også uttalt at Ukraina som en del av Trumps løsning vil måtte si seg villig til å gi en «nøytralitetsgaranti» overfor Russland, med lovnad om å ikke bli Nato-medlem eller bli del av øvrige «allierte institusjoner».

Ukraina sendte inn en Nato-søknad i 2022, men hittil har det rådende synet vært at Nato ikke kan invitere inn land som er i krig. Nato-ledelsen har imidlertid uttalt at det kun er et spørsmål om når, ikke hvis, Ukraina skal inn i alliansen. Og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsker seg inn i alliansen raskest mulig.

Europeiske soldater?

Hvis den militære og økonomiske støtten fra Vesten til Ukraina forvitrer under et Trump-ledet USA, stiller ukrainerne svakt ved forhandlingsbordet om de tvinges til en fredsavtale, forklarer general Ben Hodges. Og uansett hvilken avtale som kommer på bordet, er han skeptisk til om Kreml vil overholde den.

– Problemet er at personen på den andre siden av bordet, er Vladimir Putin. Det er ingenting som tyder på at han og Russland vil overholde en avtale hvis de ikke blir tvunget til det, mener amerikaneren, som igjen viser til Natos styrke som det eneste sikre virkemiddelet.

– Jeg kan se for meg et scenario der noen europeiske land går med på å sette inn tropper langs et slags demilitarisert område. Men russerne vil da måtte gå med på en «linje». Og uten en eller annen form for amerikansk deltakelse, vet jeg ikke hvor vellykket noe slikt vil være, tilføyer han.

Ben Hodges mener det er liten grunn til å stole på Vladimir Putin og Kreml. (ATTILA KISBENEDEK/Afp)

– Ukraina er en personlig besettelse for ham

Dmytro Kuleba er inne på samme spor. Ukrainas tidligere utenriksminister mener nemlig at Russlands president Putin ikke er interessert i noen fredsavtale. Det sier han i et intervju med Politico.

– Ukraina er en personlig besettelse for Putin. Ved å knuse Ukraina kan han oppnå sitt store mål som er å vise verden at Vesten ikke er i stand til å forsvare seg selv og det de står for, sier Kuleba.

Dmytro Kuleba. (GENYA SAVILOV/AFP)

Russland har ifølge NTB krevd at Ukraina avstår både Krim-halvøya og fire ukrainske fylker i eventuelle forhandlinger om en våpenhvile og fredsavtale. Og fred i Ukraina vil være mulig kun hvis Vesten godtar Russlands betingelser, sa den russiske viseutenriksministeren Sergej Rjabkov til det statlige nyhetsbyrået Ria torsdag.

Over to og et halvt år etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i 2022, okkuperer russerne nesten 20 prosent av ukrainsk territorium.

Og å komme Ukraina i møte fra russisk side, ser ut til å være uaktuelt. Det var i hvert fall inntrykket til Tysklands statsminister Olaf Scholz etter en telefonsamtale med Putin nylig, den første på nesten to år.

– Samtalen var meget detaljert, men bidro til en erkjennelse av at lite har endret seg i den russiske presidentens syn på krigen, og det er ikke gode nyheter, sa Scholz i etterkant.

– Putins regime står og faller med krigen

Nupi-forsker og Nato-ekspert Karsten Friis har tidligere uttalt seg skeptisk til planen J.D. Vance har skissert.

– Realismen i den planen er liten. For man må legge press på Vladimir Putin med en slik plan. Og hvorfor skal Putin høre på Donald Trump eller J.D. Vance?

– Putins regime står og faller med krigen. Han kan ikke gå tilbake til en slags «normaltilstand», slik jeg ser det, sa Friis til Dagsavisen i september.

Nupi-forsker Karsten Friis på Politisk pub i Oslo tidligere i høst. (Pål Karstensen)

Forskeren la til at det viktigste for Ukraina er en traktatfestet sikkerhet, så man for eksempel slipper å være avhengig av hvem som er amerikansk president.

– Blir det traktatfestet i Nato, er det mye mer «vanntett» for ukrainerne. Så det er nok det Ukraina vil insistere på, og det betyr egentlig bare at de vil med i Nato.

---

En traktat er en overenskomst eller kontrakt sluttet mellom (suverene) stater på bestemt eller ubestemt tid. (Naob)

---

Stadige angrep fra Russland

Det er det kommende maktskiftet i USA, altså fra Joe Biden til Donald Trump, som ifølge den britiske eksperten Phillips O’Brien ser ut til å styre russernes nåværende strategi i Ukraina. Det kommer stadig rapporter om nye, massive angrepsbølger fra russisk side.

– Hvis Trump kutter hjelpen til Ukraina og en våpenhvile fører til en frossen konflikt, ønsker Russland å sikre seg så mye territorium som mulig nå, sier O’Brien, som er professor i strategiske studier ved University of St. Andrew i Skottland, ifølge NTB.

