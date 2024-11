Trener på krig i Oslo: – Vi tar soldatene inn i det ukjente

– Trekk tilbake, trekk tilbake! Roper en soldat på øvelse i et tomt bygg i Oslo.

Soldaten fyrer av skudd med treningsammunisjon, søker tilflukt bak en søyle, før han så løper videre inn i en korridor. Han og over 50 andre legger ned mange treningstimer i hovedstaden denne uken.

Her øver norske soldater på strid inne i Oslo Norske soldater - med pressen på slep - på trening i et forlatt kontorbygg på Løren i Oslo tirsdag.

– Det som skjer her nå, er at vi trener på strid i bebygd område. Vi jobber alltid med å øke ferdighetene våre, slik at vi kan være klar for ulike typer oppdrag.

Det sier Gunvor Linn Gustavsen til Dagsavisen. Hun er løytnant og nestkommanderende i Mek 4 (Mekanisert Infanterikompani 4, journ.anm.) i Telemark Bataljon, og leder øvelsen.

Løytnant Gunvor Linn Gustavsen avbildet i bygget på Lørenvangen, der øvelsen pågår. (Jørn H. Skjærpe)

Soldatene skal inn i det ukjente

Personell fra Telemark Bataljon og andre avdelinger fra Brigade Nord og Hæren deltar.

– Nå trener vi altså i dette bygget her i Oslo. Et annet sted vi har lignende øvelser, er på Rena der det også er skog å trene i, forklarer hun.

Grunnen til at øvelsen foregår i et forlatt kontorbygg på Løren, forklares slik av løytnanten:

– Det er fordi vi hele tiden ønsker å øke kompleksiteten for soldatene våre. Det gjør vi ved å ta dem inn i en bygningsmasse de ikke har vært i før, med flere etasjer og rom som er helt ukjent for dem. Det gir da en større utfordring for dem kontra andre øvingsfasiliteter som vi bruker til vanlig, men som er mer «kjent».

Soldatene må ha konsentrasjonen i orden på øvelsen på Løren i Oslo. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvilken type bygg er dette, og kan du si konkret hvilke scenarioer dere øver på her?

– Det er et forlatt kontorbygg. I bygget er det både kantine og gamle garderober, samt mange kontorer. Det er både tredører og glassdører, med mange forskjellige typer trapper og oppganger. Så det er veldig mange kriker og kroker med ting soldatene får utfordret seg på, sier Gustavsen og fortsetter:

– Vi har med oss mange forskjellige «fagområder» på denne øvelsen. Infanteriet, ingeniører og sanitet er samlet.

Soldater på trening på Løren i Oslo Telemark Bataljon og andre avdelinger fra Brigade Nord og Hæren driver med trening på strid på Løren i Oslo.

Øver på å finne sprengstoff

Infanteriet trener på rydding av selve bygget – altså klarering av rom – der de jobber seg metodisk gjennom bygget og passer på at ting er trygt.

De rydder bygget for motstandere, ivaretar eget personell og evakuerer ut eventuelle sårede i øvelsen. Ingeniørene trener på å finne og klassifisere sprengstoff, eventuelt også ladninger som er rigget til, som gjør at soldatene må stoppe opp og finne nye veier å gå inne i bygget, opplyser løytnant Gustavsen.

– Så har du saniteten som er med og hjelper de sårede, sier hun.

Her behandles soldater av saniteten, i et scenario der de har gått på skjulte miner inne i bygget og pådratt seg ulike typer skader. (Jørn H. Skjærpe)

– Når vil scenarioene det øves på her kunne finne sted i praksis for norske soldater?

– For vår del gjelder det å være klare for ulike typer oppdrag, og da er det på en måte hele spekteret som gjelder. Vi må kunne være gode i skogen, men også gode på å håndtere større kompleksitet inne i byer. Der vil det også befinne seg mange andre elementer man må ta hensyn til.

Soldater på øvelse på Løren i Oslo. (Jørn H. Skjærpe)

Trener ukrainske styrker

– Spenningen i Europa har økt, spesielt etter Russlands fullskala-invasjon av Ukraina i 2022. Har det blitt økt hyppighet i disse øvelsene siden 2022, for eksempel? Blir det flere av dem framover?

– Vi har i utgangspunktet trent mye på det før også. Vi vet at det er en del av utviklingen, at strid kan trekke seg mer inn i byer der sivile befinner seg. Men vi tar med erfaringer og prøver å sette opp scenarioer for ting vi potensielt kan møte på i framtiden. Og den treningen vi har her, bidrar til å øke egen kompetanse og vedlikehold av denne opp mot for eksempel trening av ukrainske soldater, svarer løytnanten.

Soldat med gassmaske på øvelse på Løren i Oslo. (Jørn H. Skjærpe)

Norges bidrag til å trene opp ukrainske styrker er hyppig omtalt. I februar skrev for eksempel Dagsavisen at norske soldater skulle trene opp ukrainske marinesoldater i småbåtoperasjoner.

– Norge stiller med etterspurt kompetanse i verdenstoppen. Vi har utviklet et godt forhold til ukrainske marinesoldater gjennom trening i Norge. Nå tar vi dette samarbeidet videre og etablerer et særskilt treningsopplegg, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) den gang.

Silhuett av løpende soldat på øvelsen i Oslo tirsdag. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvordan jobber dere med treningen av ukrainske soldater, og hvor ofte?

– Det har jeg ikke anledning til å svare på.

Dagsavisen har sendt dette spørsmålet videre til oberstløytnant og kommunikasjonssjef Lars Strøm i Hæren, men foreløpig ikke fått svar.

Flere titalls soldater i aksjon

– Hvor gode er norske soldater til nettopp dette?

– Vi er på det nivået at vi kan trene opp ukrainske styrker. Så søker vi hele tiden å vedlikeholde det nivået, men også å bli bedre, svarer Gunvor Linn Gustavsen.

Øvelsen pågår til og med torsdag, opplyser Oslo kommune. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvor mange deltar på øvelsen her i Oslo?

– Vi er 55 personer denne gangen. Det er både en øvende styrke, og så har vi i tillegg øvingsledere og markører, forklarer løytnanten.

Markør er i forsvarssammenheng det samme som en anviser, altså en person som viser treffpunkt og verdi på en skyteskive. Begrepet brukes også om personer eller avdelinger som under militære øvelser skal forestille fiender, sårede eller lignende. (Store norske leksikon)

Har informert beboerne på Løren om øvelsen

Bygget på Løren er ved flere anledninger brukt til slike øvelser. Overfor Dagbladet uttrykker et styremedlem i Lørenvangen Eierseksjonssameie bekymring for at den pågående øvelsen kan medføre støy til sjenanse for beboerne. Løytnant Gustavsen opplyser på sin side at Hæren har informert godt om øvelsen i forkant.

– Vi har sendt ut varsler, informert politiet og kommunens beredskapsetat, og i tillegg har vi for eksempel hengt opp informasjon i nærområdet med kontaktinformasjon til lederne for øvelsen. Vi har også sendt ut e-poster til folk i nabolaget her, for eksempel til bestyrere i borettslag og sameier, slik at de kan informere beboerne ytterligere.

Øvelsen pågår tirsdag til og med torsdag, opplyser Bydel Bjerke i Oslo kommune på Facebook. Politiet har godkjent aktiviteten, skriver kommunen i sitt varsel til beboerne.

