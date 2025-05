---

Hvem: Matias Lavik (35)

Hva: Daglig leder i Idrettsklubben Tjalve

Hvorfor: På lørdag avholdes Holmenkollstafetten, som har blitt arrangert av IK Tjalve siden 1923.

---

I år er det rekordmange påmeldte til stafetten, med 5.000 lag og 75.000 deltakere. Det er så mange at dere til slutt måtte si stopp. Hvordan tror du det høye deltakertallet vil påvirke årets løp?

– Det er litt flere enn i fjor, og derfor vet vi det går helt fint. Vi trenger en viss kontroll slik at kvaliteten på arrangementet ivaretas og infrastrukturen tåler det. Vi må også ta en fot i bakken for å se hvordan vi eventuelt kan skalere videre. Jeg har tro på at vi kan åpne opp for flere deltakere neste år, i hvert fall et sted mellom 5.500 og 6.000 lag.

Hvordan skal dere skalere dette?

– Noe av det er knyttet til veinettet og T-banen. Det går ikke direkte på oss, men er en konsekvens av oss. Det vi gjør handler mest om veksling og sånt, at det ikke blir mer kaotisk enn det pleier å være.

Hvor stort kan dette bli? Hva er makskapasiteten for et arrangement som dette i Oslo?

– Det vet jeg ikke, men jeg tipper vi må holde det under 100.000 personer.

Dere profilerer dere som verdens største stafett. Er det riktig?

– Så lenge du legger det på én dag og ett sted, ja. Tinestafetten sier det samme, men de er mange arrangementer. Vi er høyst sannsynlig verdens største løp også, ikke bare stafett.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Hva er det med Holmenkollstafetten som gjør at den tiltrekker seg så mange deltakere?

– Delvis fordi dette er et løp, som er superpopulære i utgangspunktet. Andre har også mange deltakere, som Oslo Maraton og Sentrumsløpet. Delvis også fordi vi er så sterkt knyttet opp mot bedriftsmarkedet. For mange bedrifter er Holmenkollstafetten noe som blir lagt inn som en viktig sosial aktivitet i løpet av året. Vi har til og med sett jobbutlysninger hvor Holmenkollstafetten er brukt som et ord i annonsen for å tiltrekke seg folk.

Hvordan er det å få den typen anerkjennelse?

– Vi synes det er veldig gøy. Vi har jobbet konsekvent men dette lenge nå. For 20 år siden var vi ganske langt nede. Siden da har vi jobbet systematisk med endringer. Dette viser at vi har klart å skape et arrangement som folk liker.

Gatene i Oslo fylles opp med løpere under Holmenkollstafetten. Her fra 2018, da det var rundt 3.000 lag og 45.000 deltakere påmeldt. (Audun Braastad/NTB)

Stafetten har blitt avholdt siden 1923. Hvor viktig er dette arrangementet for dere som idrettsklubb?

– For oss er det helt elementært. Det gjør oss til en kjent klubb. Folk vet stort sett hvem Tjalve er. Det er også viktig for friidrettslagene våre. Det er ikke bare en folkefest, men også friidrettens festdag. Holmenkollstafetten er viktig for den aktiviteten vi gjør ellers i året. Mange klarer å holde i gang en gruppe fordi de skal delta på stafetten.

Hvordan påvirker den klubben økonomisk?

– Den gjør at vi får holdt på med en god del andre arrangementer, som treninger og andre aktiviteter generelt, særlig for barn og unge.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den siste jeg har lest som jeg likte godt, var «Forbrytelse og straff».

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien og venner, altså mine relasjoner.

Hvem var din barndomshelt?

– Steven Gerrard.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Jeg er fornøyd med livet.

Les også: Debatt: Holmenkollstafetten: Fellesskap i joggesko

Les også: Warholm håper på Kina-boom i friidretten: – Håper å se mange kinesiske talenter

Les også: Millionsatsing på barneidrett i Stovner: – Viktig for fellesskapet (+)