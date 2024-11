Hva er planen til «Trump-hviskeren»? Nato-ekspert har svar

Forrige måned tiltrådte nederlenderen Mark Rutte formelt som Natos generalsekretær. Han etterfulgte Jens Stoltenberg, som hadde ledet alliansen i ti år.

Donald Trump og Republikanerne kunne juble for en klar seier i presidentvalget mot Kamala Harris og Demokratene nylig. Dermed vender Trump tilbake til maktens korridorer i Det hvite hus i januar.

Spørsmålet er nå hva han vil gjøre med USAs posisjon i Nato. Trump har krevd at de europeiske Nato-landene må betale mer for eget forsvar, men har også truet med å trekke USA ut av alliansen.

– Hvilke forberedelser tror du Rutte har gjort opp mot en Trump-seier? Og hva kommer han til å gjøre med Trump-spørsmålet framover?

– Jeg tror Rutte vil operere ganske likt som det Stoltenberg gjorde, innleder seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen.

Karsten Friis er seniorforsker hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Jørn H. Skjærpe)

– Nato er en billig investering for USA

Friis følger blant annet Nato svært tett.

– Rutte vil forsøke å selge Nato inn som en (allianse) som leverer – og som er verdifull for – USA.

Friis mener nederlenderen vil legge vekt på at det ikke vil koste USA så mye å være en del av Nato, fordi europeiske medlemsland betaler stadig mer for eget forsvar – som Trump altså har ønsket seg.

Også Norges utenriksminister Espen Barth Eide har påpekt det samme overfor Dagsavisen.

– Jeg tror vi kommer til å lykkes med å holde USA inne i alliansen. Jeg tror måten å gjøre det på er å forklare USA og Trump hvorfor det er lurt for dem å bli værende, samtidig som man viser at man betaler mer for eget forsvar, som mange land nå gjør, sa Eide til Dagsavisen i forbindelse med arrangementet Politisk Pub forrige uke.

Mark Rutte håper å få Trump og USA med videre i Nato også i årene som kommer. (Evan Vucci/AP)

– Jeg tenker argumentet hans blir at Nato vil være en billig investering for USA. Dermed er det ingen grunn til at Trump og USA skal gjøre noe radikalt, for dette fungerer jo tross alt ganske bra, forklarer Karsten Friis.

---

Som et svar på Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina i 2014, besluttet Nato-landene at de skulle bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar.

I 2024 er det ventet at 23 medlemsland når toprosentmålet.

---

– Tror du Trump vil lytte til slike argumenter?

– Det vet man jo aldri, men det gikk jo bra sist gang, da, poengterer Nupi-forsker Friis, og viser til Trumps forrige presidentperiode i 2017-2021.

Nato-ambassadørens rolle

Nato-eksperten påpeker imidlertid at USAs forhold til alliansen ikke bare påvirkes av hva Trump sier, men også systemet han har under seg når han kommer til makten igjen.

– For eksempel at du har en ordentlig Nato-ambassadør som tar litt ledelsesansvar. En som ikke «bare er der», men som faktisk er litt fremoverlent. Så dette må gjenspeiles også på lavere nivåer, ikke bare på toppen, sier forskeren og tilføyer:

– For har du en fraværende Nato-ambassadør, vil også det daglige samholdet fort forvitre.

USAs nåværende Nato-ambassadør, og da i Biden-administrasjonen, er Julianne Smith. Onsdag ble det klart at Trump vil ha sin tidligere justisminister Matt Whitaker som ny ambassadør til Nato når han vender tilbake til Det hvite hus, ifølge NTB. Whitaker var fungerende justisminister i noen måneder sist Trump satt ved makten, etter at den daværende presidenten sparket Jeff Sessions.

Donald Trump og Matt Whitaker avbildet i 2018. (JIM WATSON/AFP)

Trump omtaler ham som «en sterk kriger og lojal patriot» som «vil sørge for å fremme og forsvare USAs interesser». Whitaker vil også «styrke forholdet til Nato-allierte» og være den rette til å stå opp mot trusler mot fred og stabilitet, mener Trump.

Valget av Whitaker vekker noe undring ettersom den 55 år gamle advokaten og lobbyisten ikke har tidligere erfaring med utenrikspolitikk.

Karsten Friis har tidligere uttalt til Dagsavisen at han ikke tror Trump vil trekke USA ut av Nato, men har samtidig lagt til at amerikaneren kan undergrave Nato veldig mye.

– Trump kommer til å ha en transaksjonell tilnærming om at «jeg hjelper bare de landene som har betalt nok». Poenget er uansett at Europa må gjøre mer for egen sikkerhet, sa Friis under et Nupi-arrangement i Oslo nylig.

Rutte gratulerte Trump

Tidligere i november gratulerte Rutte Trump med valgseieren, og uttalte at han så fram til å samarbeide med Trump igjen.

– Trumps lederskap vil igjen være nøkkelen til å holde alliansen sterk. Jeg ser fram til å jobbe med ham igjen for å fremme fred gjennom styrke gjennom Nato, sa Rutte, ifølge NTB.

Han har for øvrig også uttalt at det ikke er grunn til bekymring rundt Trump og USAs forhold til Nato.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, er Rutte er omtalt som «Mister Normal». Kallenavnet viser blant annet til at nederlenderen er «en mann med beina godt plantet på jorda», og at han er flink til å oppfatte hva folk flest mener.

Forrige måned tok Mark Rutte (t.v.) over for Jens Stoltenberg i Nato. (JOHN THYS/AFP)

I tillegg er 57-åringen kjent som en pragmatiker og «Trump-hvisker», sistnevnte for måten han håndterte USAs tidligere president på i Nato-møter.

Politico har trukket fram et møte i alliansen i 2018 som eksempel på forholdet til Trump. Trump havnet i krangel med Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands daværende statsminister Angela Merkel om at europeiske land ikke brukte nok penger på eget forsvar. Til slutt brøt Rutte inn og fikk fram at mange land faktisk var i ferd med å bruke mer – og sa at det var Trumps fortjeneste.

Ifølge The Conversation er Mark Rutte også kjent for sin evne til å få på plass avtaler. Han omtales som en «dealmaker» etter å ha bidratt til å løse flere kriser internt i EU. I så måte er det en parallell til Trump.

Må finne ut hva USA og Trump ønsker

Den danske Nato-eksperten Peter Viggo Jakobsen har overfor Dagsavisen pekt på det som blir hovedinstruksen for Jens Stoltenbergs etterfølger:

– Generalsekretærens viktigste rolle er å bidra til at Nato snakker med én stemme, sørge for at det er samhold i alliansen og at man kommer til enighet i viktige spørsmål. Det handler også om å ha en følelse av hva USA vil og ønsker, og så arbeide for at landene i Europa støtter opp om dette, sa Jakobsen tidligere i høst.

Peter Viggo Jakobsen er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos det danske Forsvarsakademiet. (Pressefoto: Forsvarsakademiet)

---

Fakta om Mark Rutte

Mark Rutte (57) er Nederlands lengstsittende statsminister – 14 år – fra 2010 til 2024. Han har ledet fire ulike koalisjonsregjeringer og var før det statssekretær i flere departementer.

Overtok som Natos nye generalsekretær 1. oktober.

Tilhører Folkepartiet for frihet og demokrati (VVD), et liberalkonservativt høyreparti. Som student ble han engasjert i politikk og ble leder for VVDs ungdomsparti.

Utdannet historiker.

Født i Haag 14. februar 1967 som yngstemann av åtte søsken og halvsøsken.

Er ugift og har ingen barn.

Regnes som en alliansebygger, men uten de store visjonene. Han er også blitt kritisert for å være mer opptatt av makt enn av prinsipper.

(Kilde: NTB)

---