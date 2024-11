Ekspert: – Trumps seier gir Vladimir Putin en stor fordel

Donald Trump og Republikanerne tok en klar valgseier mot Kamala Harris og Demokratene i presidentvalget i USA. Dét kan få konsekvenser for krigen i Ukraina.

– Det gir Russland og Putin en stor fordel at Donald Trump igjen kommer til makten i USA, sier Gerard Toal til Dagsavisen.

Han er professor ved amerikanske Virginia Tech, og følger både amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk tett.

Gerard Toal er professor ved Virginia Tech School of Public and International Affairs. Her i Teams-samtale med Dagsavisen. (Skjermdump (Teams))

Ukraina-forslag fra Trumps visepresident

– For seks måneder siden var jeg av den oppfatning at Ukraina burde vurdere samtaler for å få slutt på krigen, noe jeg ble kritisert for, sier Toal.

Professoren forklarer at motargumentet var at Ukraina burde vente med å forhandle til man var i en styrkeposisjon.

– Vel, Ukrainas styrkeposisjon blir betydelig redusert hvis USA ikke lenger støtter landet, påpeker professoren.

Trumps påtroppende visepresident J.D. Vance har tidligere uttalt at USAs økonomiske støtte til ukrainerne bør opphøre. Han har også antydet at krigen kan stanses ved at Ukraina gir avkall på russiskokkuperte områder, i tillegg til å gi en garanti om at de ikke skal bli med i Nato.

– Løsningen Vance skisserer kan være realistisk. Da får russerne en måte å komme til forhandlingsbordet på med håp om en reell seier, poengterer Gerard Toal.

J.D. Vance har vært en sterk motstander av videre amerikansk støtte til Ukraina. (Morry Gash/AP)

Vladimir Putins beskjed

Russlands president Putin har selv uttalt at Trumps uttrykk for et ønske om å gjenopprette forholdet til Russland og bidra til en slutt på krigen i Ukraina, etter hans mening «er verdt å vie oppmerksomhet».

– Jeg har allerede sagt at vi vil samarbeide med ethvert statsoverhode som det amerikanske folk stoler på, sa Putin tidligere denne uken.

Donald Trump og Vladimir Putin hilser under et møte i 2018, i Trumps første presidentperiode. Putin har vært president i Russland siden år 2000. (YURI KADOBNOV/AFP)

Kreml- og Putin-talsmann Dmitrij Peskov mener signalene fra Trump om krigen i Ukraina er «positive», ifølge dansk TV 2.

– Trump snakker i hvert fall om fred. Han snakker ikke om konfrontasjon. Det skiller Trump fra Biden-administrasjonen – i positiv forstand, sier talsmannen til det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Dmitrij Peskov er Putins og Kremls talsmann, og uttaler seg stadig om krigen i Ukraina. (MAXIM SHIPENKOV/AFP)

Hva nå for Nato-landene?

Trump har hevdet at han kan avslutte krigen i Ukraina på 24 timer, noe flere eksperter har stilt seg skeptiske til.

Men republikanerens viktigste pressmiddel mot Ukraina blir at han kan stanse den omfattende støtten USA nå gir – både i form av våpen og ammunisjon, men også etterretning og annet, forklarte Paal Sigurd Hilde, professor ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets høgskole, til NTB nylig og advarte:

– I verste fall kan det bety at Ukraina presses til å inngå en ufordelaktig fredsavtale, eller miste amerikansk støtte og dermed stå i større fare for å tape krigen.

Vladimir Putin har åpnet for dialog med Donald Trump. (Maxim Shipenkov/AP)

Den amerikanske statsviteren Merrick Tabor tror Donald Trump vil ha en helt annen innstilling til Russland og Ukraina-krigen enn det Biden-administrasjonen har hatt, og sier situasjonen for Ukraina kan bli veldig vanskelig nå.

– Dermed må jo de andre Nato-landene ta stilling til hva de vil gjøre. Skal man fortsatt stille opp for Ukraina? Sa Tabor til Dagsavisen nylig.

---

Fakta om Donald Trumps valgseier i USA

Republikanske Donald Trump er igjen valgt som USAs president etter en brakseier over Demokratenes Kamala Harris 5. november.

Trump fikk ca. 74,3 millioner stemmer (50,6 prosent), Harris 70,3 millioner (47,9 prosent).

Det er første gang Republikanerne får flest stemmer på landsbasis i et presidentvalg siden 2004.

Trump fikk 301 valgdelegater, langt flere enn de 270 som trengtes for å vinne valget. Harris fikk 226.

Trump vant i vippestatene Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin og ligger an til å vinne i Arizona.

Harris erkjente valgnederlaget og gratulerte Trump med seieren dagen etter valget.

Trump tar over som USAs 47. president 20. januar og erstatter Demokratenes Joe Biden.

(Kilde: AP / NTB)

---