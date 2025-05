LO-kongress uten SV og Sp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under kongressen i 2005 var SV-lederen for første gang invitert til å holde hilsningstale for SV. Da var Kristin Halvorsen SVs leder.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold var invitert til sin første LO-kongress for tre år siden.

Men i år er verken Kirsti Bergstø eller Trygve Slagsvold Vedum invitert til å holde en hilsningstale. AUF-leder Gaute Skjærvø og Espen Barth Eide holdt taler på kongressens første dag. Jonas Gahr Støre holder sin tale onsdag.

– LO hadde en sentral rolle i å samle det rødgrønne laget og bygge alliansene som ledet til den rødgrønne regjeringen. Det er ikke blitt mindre viktig, sier Kirsti Bergstø til FriFagbevegelse.

LO trengs

Hun mener LO fremdeles trengs som en bredere politisk lagbygger for medlemmenes interesser. Hun påpeker at LO i sin tid begrunnet tettere samarbeid, invitasjon til å tale og vedtak om pengebevilgninger med at SV deler viktige mål med LO.

– Det gjør vi fremdeles. Jeg setter stor pris på forslaget om pengebevilgning til SV på årets kongress. Jeg skulle gjerne ha takket for de og samtidig løftet fram viktigheten av et sterkt politisk samarbeid for å fremme arbeidsfolk sine interesser både når det gjelder arbeid, bolig og velferd, sier Bergstø.

Ville gjerne

Sp-leder og tidligere finansminister, Trygve Slagsvold, ville gjerne hilse LO-kongressen med glede – slik han gjorde i 2022.

– LO og fagbevegelsen er svært viktig for Norge. Jeg ser fram til et videre godt samarbeid med LO og den nye lederen. Og jeg besøkte med glede lederen av LO i Trondheim i sist uke, sier Vedum til FriFagbevegelse.

Det har blant annet vært viktig for Senterpartiet å bidra til å øke fagforeningsfradraget.

– Vi gjør ikke det for å være snille, men fordi det er bra for meg og deg. Å ha en sterk fagbevegelse er viktig både for regjeringen og landet vårt, sier Vedum

Her er forklaringen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til FriFagbevegelse at begrunnelsen for at SV og Sp ikke er invitert for å holde hilsningstaler, skyldes evalueringen fra forrige kongress.

– Forbundene var veldig tydelige på at de ønsket at vi skulle minimere hilsningstaler og kulturelle innslag for å gi mer rom til politisk debatt.

De som er invitert til å holde hilsningstaler på årets kongress, er stort sett LOs samarbeidspartnere innen internasjonal fagbevegelse.

– Av politiske partier har vi kun invitert Arbeiderpartiet, som vi har et formalisert fagligpolitisk samarbeid med, til å hilse kongressen, sier Følsvik.

