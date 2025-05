Om Israel i ESC 2025: – Det er en kvalmende dobbeltmoral som NRK må gjøre rede for

Et artistopprop signert av 18 artister mot Israels deltakelse i Eurovision Song Contest ble publisert i morgentimene på NRK tirsdag, av artist, låtskriver og aktivist Charlotte Qvale.

Her ber hun kringkasteren på nytt om å kreve at arrangøren European Broadcasting Union (EBU) utestenger Israel fra konkurransen grunnet krigsforbrytelser i Gaza, med henvisning til at Slovenia, Spania og Island allerede har offentliggjort sine innsigelser og ønsker om debatt. Også i Finland er motstanden stor, og 11.000 finner har signert på opprop med krav enten om boikott eller å trekke Finlands artist Erika fra deltakelse.

– NRK skriver i sitt svar at de ikke kan involvere seg fordi det kan påvirke deres troverdighet som nyhetsformidler, sier Qvale til Dagsavisen.

– Men i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina uttalte daværende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at «NRK har gitt et tydelig råd til EBU om at Russland ikke kan delta i årets Eurovision Song Contest som følge av invasjonen av Ukraina», påpeker hun.

– Mistet de sin troverdighet etter Eriksens uttalelser i 2022 også? spør hun retorisk.

Israel Eurovision Yuval Raphael er Israels Eurovision 2025-representant. Hun overlevde angrepene på Nova-festivalen den 7. oktober og deltar med sangen "A New Day Will Rise,". (Ohad Zwigenberg/AP)

Ikke enige med seg selv

NRK skriver i sitt tilsvar at «NRK er en allmennkringkaster. Vår aller viktigste oppgave er å være en troverdig nyhetsformidler, 365 dager i året. Tillit til nyhetene krever at NRK er åpen om redaksjonelle prioriteringer og bakenforliggende forhold.».

Og videre: «EBUs vurdering så langt har vært at Israels allmennkringkaster (KAN, journ. anm) er redaksjonelt uavhengig av staten Israel. Dermed er også kriteriene for medlemskap og deltakelse i Eurovision Song Contest oppfylt», og at «Hvis NRK skulle ta initiativ til en kulturboikott av en annen deltaker, ville vi mistet vår troverdighet som uavhengig nyhetsformidler.»

Qvale mener det er lite nytt i NRKs svar på artistenes opprop, og er uenig i at Israels allmennkringkaster er et uavhengig medie.

– Alle israelske medier er underlagt militær sensur i henhold til «Emergency Defence Regualtions» fra 1945. Også KAN er underlagt militær sensur og må oppgi alt nyhetsinnhold som berøres av sensurreglene til de militære sensorene. Og spesielt KAN må, som statskringkaster, følge sensurreglene nøye, mener Qvale.

– KAN er like lite løsrevet fra de israelske statsmyndighetene som Russlands statskringkaster VGTRK er løsrevet fra russiske myndigheter. Og NRK forklarer bruker tid på å forsvare at de ikke løfter en finger, i stedet for å ta i bruk alle virkemidler mot det som verdens høyeste rettsinstans nå etterforsker som mulig folkemord, sier Qvale.

– Selv når Israel nå sier i klartekst at de ønsker å fordrive palestinerne og overta Gaza.

I svaret til Qvale mener NRKs kringkastingssjef Vibeke Fürst Hagen og underholdningsredaktør Charlo Halvorsen at de i 2022 ba om boikott av Russland fordi landet ikke oppfylte medlemskriteriene til EBU.

– Det er en kvalmende dobbeltmoral som NRK må gjøre rede for, så lenge dette krystallklare sitatet fra Eriksen eksisterer. For det blir ikke tydeligere enn det, mener Qvale.

Redaktør for underholdning og fiksjon i NRK, Charlo Halvorsen, sier til Dagsavisen at situasjonen var annerledes for tre år siden.

– Da handlet det om at et naboland angrep et annet Europeisk land. Det var allerede en enighet om en nordisk boikott av Russland, og en samstemthet i Europa. Slik er det ikke nå. Det er i praksis ingen land som har gått offentlig ut og krevd boikott av Israel, sier Halvorsen.

Sweden Eurovision Israel Palestinians Pro-Palestiske demonstranter marsjerte gjennom gatene i Malmö den 11. mai i fjor, i protest mot Israels deltakelse i musikkonkuransen. (Martin Meissner/AP)

– Er allerede politisk

Både NRK og andre aktører har tatt til orde for at man ikke skal blande politikk inn i musikkonkurransen.

«Det er en konkurranse for allmennkringkastere – ikke en konkurranse mellom nasjoner», skriver de i tilsvaret, og «Kriteriet for deltakelse i Eurovision er medlemskap i EBU, den europeiske kringkastingsunionen. EBUs vurdering så langt har vært at Israels allmennkringkaster er redaksjonelt uavhengig av staten Israel», skriver NRK.

– Det stemmer at det ikke er en konkurranse mellom artistene, men de deltar på vegne av sin nasjon i en konkurranse mellom statskringkastere. Jeg mener de bør nektes deltakelse fordi artisten representerer staten, og vinneren blir vertsnasjon neste år. Hvordan stiller NRK seg til om finalen neste år blir i Israel? Har de noen beredskapsplan? spør Qvale.

– Det er ikke urealistisk, for Israel har historisk gjort det godt i Eurovision.

– Men bør musikkonkurransen farges av, eller rammes av, politiske hendelser?

– Den er allerede alvorlig rammet av politiske hendelser. I 2022 sto Israel sitt bidrag i fare for å bli ekskludert fordi teksten var for politisk. Da engasjerte både Israels president og utenriksminister seg i å endre teksten, påpeker Qvale.

– Israels president Isaac Herzog uttalte i den forbindelse i fjor: «Når våre fiender forsøker å skyve vekk og ekskludere Israel fra enhver scene, er det opp til Israel å få sin stemme hørt med stolthet og verdighet, og heise flagget i ethvert internasjonalt forum, spesielt i år».

– Mer politisk blir det ikke.

Også i Norge ble det aksjonert i fjor. Her fra en av aksjonsgruppa for Palestina sine demonstrasjoner utenfor NRK. (Mode Steinkjer)

Stanger hodet mot veggen

I fjor var det protester utenfor NRK i tre måneder før Eurovision Song Contest gikk av stabelen i Malmö. I år er det ingen slike protester å spore.

– Jeg tror folk forstår at vi må tenke nytt. Det betyr ikke at engasjementet er mindre. Folk jobber på forskjellige måter, blant annet teller Artistenes Blandakor for Palestina snart 500 artister, kunstnere og kulturarbeidere. Vi finner nye former for solidaritet og protest, sier Qvale.

– Det ville jo vært rart å gjøre det samme et år til, når de uansett ikke lyttet til oss.

Hun håper at NRK etter hvert kan se ting på en annen måte.

– Jeg skammer meg over NRKs handlingsvegring. Men sannheten kommer for en dag, sier Qvale, som ønsker dialog.

– Det hadde vært fint om de ville komme oss i møte med ærlige innrømmelser og vilje til handling og dermed kanskje redde stumpene av sin troverdighet, men da må de kjappe seg litt, sier hun.

– Israel bruker ESC til å alminneliggjøre, usynliggjøre og avdramatisere det de driver med på Gaza og Vestbredden, der flertallet av de drepte er kvinner og barn, sier hun.

– At de heies på og får være med, er helt surrealistisk. Israels angrep på det palestinske folket er folkerettsstridig og omfanget gjør oss numne fordi de konsekvent bryter alle internasjonale regler og konvensjoner. At vi i det hele tatt diskuterer om dette landet skal få reinvaske seg i verdens største sangkonkurranse, er så absurd at jeg ikke helt vet hvilke ord jeg skal bruke for å beskrive det.

– Hvordan kan man forklare seg bort fra å vende ryggen til et folkemord der barn henrettes målbevisst? spør Qvale.

2024 Eurovision Song Contest second semi-final, in Malmo Til tross for motstanden og demonstrasjonene fikk Eden Golan fra Israel fremføre sin «Hurricane» i fjorårets ESC-finale. Sangen ble ranket som topp to på bookinglistene, og endte på en femteplass i finalen. (Leonhard Foeger/Reuters)

Derfor får Israel delta

Da Dagsavisen dekket protestene i fjor, tok vi kontakt med The European Broadcasting Union (EBU), eller Den europeiske kringkastingsunion.

De er verdens største sammenslutning av nasjonale TV- og radioselskaper. Unionen omfatter 112 kringkastingsorganisasjoner fordelt på 68 medlemmer i 54 land i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika.

Israel debuterte i Eurovision Song Contest (ESC) i 1973. Før årets konkurranse har de deltatt 45 ganger, og vunnet fire ganger.

– Eurovision Song Contest et ikke-politisk musikkarrangement og en konkurranse mellom allmennkringkastere som er medlemmer av EBU. Det er ikke en konkurranse mellom regjeringer, svarte EBUs generaldirektør Noel Curran i en e-post til Dagsavisen.

Curran hadde forståelse for bekymringene og de sterke meningene folk har rundt den nåværende konflikten i Midtøsten. Mange av bildene fra Israel og Gaza som publiseres daglig, leveres gjennom EBU News Exchange.

– Vi kan ikke unngå å bli beveget av den omfattende lidelsen til alle de som er fanget i denne forferdelige krigen, sa han.

– Vi er klar over de mange stemmene som ber om at Israel ekskluderes fra årets konkurranse, på samme måte som vi ekskluderte den russiske kringkasteren i 2022 etter invasjonen av Ukraina. Å sammenligne kriger og konflikter er komplekst og vanskelig. Og som en ikke-politisk medieorganisasjon, er ikke det vår oppgave.

Curran forklarer at i Russlands tilfelle ble de russiske kringkasterne suspendert fra EBU på grunn av vedvarende brudd på medlemsforpliktelser og at her handlet EBU er på linje med andre internasjonale organisasjoner, inkludert idrettsforbund og andre internasjonale organer, som på samme måte har opprettholdt sin inkluderende holdning overfor israelske deltakere i store konkurranser, påpekte han.

– Vi er fortsatt forpliktet til å sikre at Eurovision Song Contest forblir en ikke-politisk begivenhet som fortsetter å forene publikum over hele verden gjennom musikk.

