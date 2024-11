– Det må bli en rettferdig fred

– Donald Trump liker ikke krig, det vet vi. Men det jeg og mine kollegaer er bekymret for, er at det skal bli en urettferdig fredsløsning i Ukraina, sa Espen Barth Eide under arrangementet Politisk Pub i Oslo onsdag.

– Det vil si en løsning der Ukraina må gi mye fra seg, men uten å få noe særlig – fordi Trump vil at krigen skal slutte, fortsatte han.

Man må snakke med Donald Trump og folkene rundt ham om at vi europeere ikke vil ha et Europa der Vladimir Putin delvis vant i Ukraina, poengterte Norges utenriksminister.

Utenriksminister Espen Barth Eide avbildet på Politisk Pub i Oslo onsdag. (Jørn H. Skjærpe)

– For det å lykkes med å bruke militærmakt mot en suveren stat, er ikke greit – for å si det forsiktig, la Barth Eide til.

Ukraina-signal fra Johnson

I et møte bak lukkede dører skal Republikaneren Mike Johnson, speaker i Representantenes hus i Kongressen i USA, onsdag ha uttalt at USA ikke kommer til å gi mer støtte til Ukraina, ifølge The New York Times og svenske Omni.

Signalet fra speaker Johnson kommer ikke som en stor overraskelse. Donald Trump vant nylig valget i USA, og har uttalt at han vil få slutt på krigen i Ukraina i løpet av 24 timer.

Trumps påtroppende visepresident J.D. Vance har uttalt at en såkalt demilitarisert sone kan bli løsningen i Ukraina, og at ukrainerne da må være forberedt på å gi Russland en garanti om å ikke bli med i Nato. Dette til tross for at Nato har sagt at det kun er et spørsmål om når, ikke hvis, Ukraina skal inn i alliansen.

Republikanernes speaker Mike Johnson møtte påtroppende president Donald Trump onsdag. (Alex Brandon/AP)

– Trump-administrasjonen har ikke engang tiltrådt ennå. Det er jo faktisk to måneder til Trump og Vance sitter i en maktposisjon, poengterer Espen Barth Eide til Dagsavisen om onsdagens signaler fra Republikanerne.

– Men mitt syn er at både vi og USA må støtte Ukraina, slik at ukrainerne kommer i en best mulig posisjon. Jeg håper på fred, men det må være en rettferdig fred, sier utenriksministeren.

USA og Nato

Trump har også truet med å trekke USA ut av Nato. Dét er imidlertid ikke Barth Eide så bekymret for.

– Jeg tror ikke USA melder seg ut av Nato, og jeg tror vi kommer til å lykkes i å holde dem inne i alliansen. Måten å gjøre det på mener jeg er å forklare godt hvorfor det er lurt for USA å bli værende – for eksempel ved å bruke mer penger på eget forsvar, som mange medlemsland nå gjør, sier utenriksministeren.

