Uvisst hvor fengslede utlendinger i Russland befinner seg

Advokat Olga Karlova sier hun har sendt en forespørsel til fengselskolonien der Whelan soner dommen sin for å finne ut av hvor den tidligere marinesoldaten befinner seg.

Whelan ble pågrepet i Moskva i 2018 og siden dømt til 16 års fengsel for spionasje. USA sier han var på besøk i Moskva som privatperson og har krevd at han blir løslatt.

En rekke russiske dissidenter og personer som er dømt for motstand mot Russlands krig i Ukraina, har forsvunnet fra russiske fengsler de siste dagene.

Menneskerettighetsaktivister sier det kan være et tegn på at det foregår forhandlinger om fangeutveksling mellom Vesten og Russland, selv om dette ikke er bekreftet fra offisielt hold.

Blant dem som for tiden befinner seg på ukjent sted, er den britisk-russiske regimekritikeren Vladimir Kara-Murza, som soner en dom på 25 års fengsel for forræderi. Fengselsvesenet FSIN sier til Reuters at han er flyttet fra en straffekoloni i Omsk i Sibir, men vil ikke si hvor.

