Støre om oljepionerene: – Anerkjennelse, takk og dyp sympati

På spørsmål fra Rødts Mímir Kristjánsson i stortingets spørretime, ville ikke statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) komme med noe formell unnskyldning overfor skadde og syke oljepionerer.

– En unnskyldning fra statsministeren, som vi gjør i noen sammenhenger, har stor prinsipiell betydning, så det er jeg ikke rede til nå, sa Støre fra stortingets talerstol.

Hadde tenkt

Støre innrømmet at han hadde tenkt litt på det spørsmålet, etter at han hadde lest i Dagsavisen, at Mímir Kristjánsson ville ta opp det temaet.

– Først vil jeg si takk til oljepionerene. Til de som gikk på jobb og utførte jobber som ikke var gjort før, og med stor risiko. Jeg har selv møtt mange av dem. Så jeg vil si takk til dem, og jeg har stor sympati med de som har fått ødelagt livene sine, sa han.

---

Dette er saken

---

– Jeg vil stå for en politikk der velferdssamfunnet vårt har ordninger der, om du blir syk på jobb, syk av særegne florhold, skal du får erstatning for det. Det skal skje innenfor rettsstatens rammer, hvor vi respekterer likebehandling ut ifra den eksponeringen du må ha hatt ut fra de substanser det handler om her. Og så er vi villige til å gå ett skritt videre hvis det ikke er tilfelle, grunnlag for å se om det trengs en egen kompensasjonsordning.

Vil gjøre ting i riktig rekkefølge

En regjeringsoppnevnt rapport fra 2022, «Oljepionerene – en kompensasjonsordning», slo fast at rundt 400 såkalte oljepionerer hadde krav på kompensasjon.

20. juni instruerte Stortinget regjeringen om å få fortgang i utbetalingene, men foreløpig har ingenting skjedd. Og for mange er det uansett for sent, da flere har dødd som følge av sykdom pådratt seg i oljejobben den siste tiden.

Dette var bakgrunnen for at Mímir Kristjánsson tok spørsmålet om en kompensasjon direkte med statsministeren i spørre timen.

– Vil statsministeren ha en særskilt ordning for syke og skadde oljepionerer?, spurte Rødt-representanten.

– Først vil jeg rette en takk til oljepionerene. De har muliggjort de store oljeinntektene Norge har i dag, sa han.

– Men jeg er opptatt av å ha en ordning for alle som jobber i eksponerte yrke, og ikke minst gjøre ting i riktig rekkefølge. Derfor er det viktig med en god og rettferdig ordning som favner alle. Vi har opprettet et eget spor i Nav, som oljepionerene kan søke erstatning fra, sa statsministeren.

– Er ikke statsministeren redd for at rekkefølgen for de som får erstatning, enten er så syke og dårlige, eller allerede er i graven, ikke får glede av pengene?, fulgte Mímir Kristjánsson opp med.

– Jeg håper ikke det. Det er en alvorlig beskrivelse du gir. Vi ønsker at dette skal skje raskt, at det får muligheten til å sjekke bistand gjennom det ordinære yrkesskadesporet vi har lagt til rette for innenfor Nav. Det skal være raskt tilgjengelig og virke raskt, sa Støre.

– Og så ser vi på muligheten for om det er grunnlag for en egen kompensasjonsordning, sa statsministeren.

Les også: – Disse menneskene bruker sin siste levetid på å kjempe i systemet

Skuffende

Mímir Kristjánsson synes det er skuffende at regjeringen nå tydeligvis har lagt bort anbefalingen om en egen kompensasjonsordning for oljepionerene.

– Det er i strid både med faglige råd og Stortingets vedtak, sier han til Dagsavisen.

– Det er direkte skammelig at vi ikke har funnet en løsning for oljepionerene for lenge siden. Nå ser det ut til at enda flere må dø før en kompensasjonsordning kommer på plass. Det gjør ikke saken bedre at Støre nektet å be oljepionerene om unnskyldning. Nå må vi få på plass et enda tydeligere vedtak i Stortinget som ikke gir regjeringen noe annet valg enn å få på plass en erstatningsordning, sier Mímir Kristjánsson.

Bjarne Kapstad. (Privat)

Bjarne Kapstad, som selv er oljepioner og alvorlig syk som følge av jobben i Nordsjøen, er skuffet over Støres svar.

– Tåkeprat igjen, vi er veldig skuffet over en tafatt statsminister som igjen overser virkeligheten vi opplever. Vi er ferdige med yrkeskadeordingen som overhodet ikke virker for oss, der godt betalte leger og advokater stopper oss. Vi har ikke tid til en ny runddans i yrkesskadeordningen som Støre ønsker. Må vi vente helt til regjeringsskifte neste høst for å oppnå rettferdighet, sier Bjarne Kapstad til Dagsavisen.

– Vi opplever å bli dolket i ryggen av statsministeren, avslutter Kapstad.

Les også: SV: Høye leiepriser forsterker forskjellene i Oslo

Les også: Demens-pårørende: – Jeg lever mitt liv 100 prosent på Alzheimers premisser