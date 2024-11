Skal grille Støre om oljepionerene: – Det forventes en skikkelig unnskyldning

– Mange vet ikke engang om de opplever julen, sier Bjarne Kapstad.

Han er en av flere alvorlig syke oljepionerer som kjemper for rettferdighet, og kompensasjon for jobben de gjorde i oljealderens barndom. I en tid hvor helse og sikkerhet ikke var høyt prioritet. Noe de merker på kroppen i dag.

En regjeringsoppnevnt rapport fra 2022, «Oljepionerene – en kompensasjonsordning», slo fast at rundt 400 såkalte oljepionerer hadde krav på kompensasjon.

Nå håper han, og flere hundre med ham, at Frps representantforslag (dokument 8-forslag), hvor de ber om en særskilt ordning for oljepionerene, vil få flertall i stortinget, og dermed fortgang i utbetalingene.

Skal grille Støre

Mímir Kristjánsson (Rødt), som selv er fra oljefylket Rogaland, har lenge engasjert seg i saken til oljepionerene. Han mener det er på tide at regjeringen får ut finger’n.

Onsdag tar han saken opp med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i stortingets spørretime.

– Jeg vil ta opp dette med Støre, etter at han nylig, på YS konferansen 2024 uttalte seg om oljepionerene, sier Rødt-politikeren.

– Jeg har meldt inn temaet, men ikke spørsmålene jeg vil stille. Det handler om uttalelser han nylig kom med som peker mot at de ikke får noen erstatningsordning, bare får kompensasjon gjennom yrkesskadeerstatningen, sier Kristjánsson og legger til:

– Og så vil jeg jo høre om han kan be oljepionerene om unnskyldning på vegne av staten for at de har måttet vente så lenge.

SAFEs (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren) forbundsleder Raymond Midtgård, spurte Støre under YS konferansen om når de kommer med et endelig svar på kompensasjonen.

– Oljepionerene er en unik gruppe og fortjener nøye vurdering. Vi arbeider nå med å kartlegge mulighetene innenfor det ordinære yrkesskadesystemet. Vi ønsker å sikre at så mange som mulig får dekket sine behov uten at det må opprettes separate ordninger for mange grupper, svarte Støre, og sa at dette ville ta tid.

Det svaret er ikke godt nok for Mímir Kristjánsson. Frps representantforslag er noe Rødt helhjertet støtter, og som han håper det vil være bred politisk enighet om.

Rødts Mimir Kristjansson (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Det er kun i regjeringen og departementet som ikke er enige med politikerne, sier han.

– Det er merkelig at oljepionerene skal behandles som vanlig yrkesskadde. De fleste yrkene som inngår i yrkesskadeordningen er trygge yrker, noe ikke det å være oljearbeider i pionertiden var. Det handler om yrkets karakter. Det er ikke livsfarlig å være sjåfør eller helsearbeider, selv om det også her kan skje ulykker, sier Mímir Kristjánsson.

Han sammenligner oljepionerene med norske soldater som har tjenestegjort i utlandet.

– Det forventes en skikkelig unnskyldning, og en egen ordning for oljepionerene, på lik linje med krigsseilere og Nordsjødykkere. Men igjen. Det haster, avslutter Mímir Kristjánsson.

Dette er saken

Flere støtter Frps forslag

– Jan Terje Biktjørn og jeg hadde et møte med Jonas Sayed fra KrF hjemme hos meg, og han kunne fortelle at KrF vil stemme for dokument 8 forslaget til Frp, sier oljepioner Bjarne Kapstad til Dagsavisen.

Sammen med Kvinesdal-politiker Runar Nilsen (Frp) og oljepionerene Jan Terje Biktjørn og Jan Erik Tandberg fronter han saken.

– Vi skrev også mail til SVs Lars Haltbrekken og Ingrid Fiskå på søndag for å høre om de støtter dokument 8-forslaget, men har ikke hørt noe enda. Vi skrev også til Venstres Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Abid Raja og MDGs Une Bastholm. Men intet svar enda. Vi vet jo at MDG og SV er på vår side, men dokument 8 avstemningen er viktig for den videre fremdriften, sier han.

– Å høre Støre forklare seg under YS konferansen var et slag under beltestedet. Nå må vi snart komme i mål, slik at vi kan få fred. Dette er slitsomt for alle, sier Bjarne Kapstad.

SV er for at oljepionerene skal få kompensasjon.

– Vi kommer til å jobbe for at oljepionerene skal få sin erstatning, men vi har ennå ikke diskutert Frps forslag, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til Dagsavisen.

– Ikke ofte vi er glade i Frps-forslag

Ingrid Liland holder i saken for MDG, og de er positive til Frps forslag.

– Det er ikke ofte vi er glade for Frps forslag, men vi er veldig glade for at dette forslaget kom på bordet, sier hun til Dagsavisen.

– Det er smålig at regjeringen fortsatt sitter og lurer på hvor de skal starte. Nå har jeg ikke sette alle detaljene i Frps forslag, men det skulle bare mangle at opposisjonen stiller opp, og tar vare på denne gruppen, sier hun.

Venstres arbeidspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn svarer slik til Dagsavisen.

– Vi er fremdeles tidlig i behandlingen i komiteen, men vi er opptatt av å finne en god løsning her og det er vesentlig at regjeringen jobber raskt for å få avklart saken.

Fortjener rettferdighet

Ashish Kumar Bhargava, sentralsyremedlem i Senterungdom, og innstilt som ny nestleder, vil foreslå å innføre en kompensasjonsordning for oljepionerene i Sps nye stortingsvalgprogram.

– Nå er det på tide at Norge gjør opp for denne innsatsen. Senterungdommen foreslår å innføre en kompensasjonsordning for oljepionerene i vårt nye stortingsvalgprogram. Mange av pionerene har allerede gått bort, og flere kjemper daglig med alvorlige helseplager. Denne gruppen, som la fundamentet for dagens oljeøkonomi, fortjener en verdig kompensasjon før det er for sent. sier han til Dagsavisen.

Ashish Kumar Bhargava, Sentralstyremedlem Senterungdommen (Senterpartiet)

– Vi i Senterungdommen forventer at regjeringen, ved arbeids- og sosialminister Tonje Brenna, følger opp stortingsvedtaket om å gi disse arbeiderne rettferdig kompensasjon. Regjeringen har ved flere anledninger sørget for bedre rettigheter for vanlige arbeidsfolk, og oljepionerene kan ikke være et unntak. En kompensasjonsordning må på plass og det må skje nå, legger han

Dagsavisen har vært i kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som sier at det ikke er noe nytt i saken, men at det jobbes med.

