Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Torsdag formiddag gikk Frps Dagfinn Henrik Olsen opp på stortinget talerstol og brukte 10 sekunder på å fortelle om forslaget han, og flere andre Frp-representanter står bak.

Et forslag hvor «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en særskilt kompensasjonsordning for oljepionerene basert på utvalgets utredning og flertallets anbefaling modell 2 senest innen utgangen av februar 2025, og slik at økonomiske bevilgninger kan ivaretas i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett».

Samme svar

Men selv om Stortinget skulle bli enige, forandrer det ingenting på det som gjøres i Arbeids- og regjeringsdepartementet. Der svarer statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), det samme som han har gjort hver gang Dagsavisen har stilt spørsmål rundt temaet.

Og det begynner å bli noen ganger.

– Oljepionerene fortjener anerkjennelse for den store innsatsen de har lagt ned. Flere av dem har dessverre fått helseskader som resultat av denne innsatsen. Regjeringen ønsker å sikre at det raskt etableres bistand i yrkesskadesporet til tidligere oljearbeidere. Vi er opptatt av at ansatte i offshoresektoren får den erstatningen de har krav på, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– Vi vet det kan være krevende å ha oversikt over forhold som ligger langt tilbake i tid. Og med ny forskning og kunnskap om forholdene kan saker sees på på nytt, sier han.

Etter å ha kartlagt nærmere mulighetene som ligger innenfor det ordinære yrkesskadesystemet, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med en endelig vurdering av om det bør etableres en egen kompensasjonsordning for oljepionerene, og hvordan en slik kompensasjonsordning da eventuelt bør utformes.

---

Dette er saken

---

Stortingspresident Masud Gharahkhani har et stort engasjement for oljepionerene, og sier til Dagsavisen, at de fortjener anerkjennelse og støtte.

– Denne uken åpnet jeg også utstillingen med portretter av nordsjødykkere. Det var sterkt å høre den sterke appellen de hadde til Stortinget. De har vært avgjørende for Norges velstand og for bygging av velferdsstaten, sier han.

– Når det gjelder konkrete forslag og kompensasjon, er det ryddigst at spørsmålet går til våre politikere i arbeids- og sosialkomiteen, sier stortingspresidenten.

Aps Bjørnar Skjæran sitter i Arbeids og sosialkomiteen, og sier dette til Dagsavisen.

– Oljepionerene gjorde en stor innsats for Norge som de fortjener anerkjennelse for. Vi skylder dem en stor takk. Arbeiderpartiet er opptatt av at ansatte i offshoresektoren får den erstatningen de har krav på. Mange fikk alvorlige helseskader som resultat av denne innsatsen. Vi vil nå sikre at det raskt etableres bistand i yrkesskadesporet til tidligere oljearbeidere, sier han.

Regjeringen har allerede foreslått i statsbudsjettet som kom i oktober at det skal etableres bistand til tidligere oljearbeidere som vil få sine saker vurdert på nytt i lys av ny kunnskap og nye regler for yrkesskade.

Bjørnar Skjæran (Ap) (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Det er en selvfølge at yrkesskadeordninger skal være lik for alle, uavhengig av yrke eller næring, nasjonalitet eller kjønn. Det inkluderer naturligvis oljepionerene som har gjort en heltemodig innsats for landet, sier Skjæran.

Frp-leder Sylvi Listhaug har møtt flere av oljepionerene, og historiene deres har gjort inntrykk. Nå håper hun på fortgang.

– Jeg håper at vi med dette forslaget kan skjære igjennom, noe jeg håper å få Stortinget med på. Det er nødvendig med en egen kompensasjonsordning for oljepionerene, og det haster, sa Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagsavisen onsdag kveld.

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere

Støtter forslaget

Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson er en av flere stortingsrepresentanter som bredt har gitt sin støtte til oljepionerene.

– Vi vil støtte forslaget fra Frp, selv om det ikke er så mye nytt i det. Men det er åpenbart at departementet trenerer denne saken. Nå ligger ballen hos statsråd Tonje Brenna, sier han til Dagsavisen.

– Men det er viktig å legge press på regjeringen, og det gjør jo Frp ved å fremme et nytt forslag. Jeg tror det er tverrpolitisk enighet på stortinget om at det må komme en ordning på plass snart, sier han.

Onsdag ble det åpnet en egen fotoutstilling med fem bilder av Nordsjødykkere som skal på veggen i Stortinget. Det håper Mímir Kristjánsson også vil bidra til å sette press på regjeringen.

– Kompensasjonen vil koste, den vil bli himla dyr. Men det er bare å ta fra oljefondet, og gi til de som satte inn pengene der, avslutter Rødt-representanten.

Vil presse på

SVs Lars Haltbrekken sier til Dagsavisen at de vil presse på for at det skal komme en ordning.

– Det haster, sier han.

Lars Haltbrekken (SV). (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Oljepionerene fortjener erstatning. De har ofret liv og helse for den jobben de gjorde i startfasen av Norges tid som oljenasjon. Vi er skuffa over at regjeringen ikke kom med en skisse til hvordan erstatningsordningen kan være. Derfor kommer vi til å presse på videre, sier han.

Høyres gruppe har ikke tatt stilling til forslaget fra Frp som ble lagt fram nylig,

Vi forventer at regjeringen følger opp Stortingets vedtak og kommer tilbake med en sak i løpet av kort tid. — Henrik Asheim (H).

– Da Høyre satt i regjering satt vi ned et ekspertutvalg som skulle se på hvordan en ordning for oljepionerene kunne innrettes. Det har Støre-regjeringen enda ikke fulgt opp. Høyre stemte derfor sammen med flertallet i Stortinget om å be regjeringen få fortgang på arbeidet før sommeren, og vi må se hva regjeringen kommer med, sier stortingsrepresentant og medlem av Arbeids- og sosialutvalget, Henrik Asheim til Dagsavisen.

Høyres Henrik Asheim. (Terje Bendiksby/NTB)

– Vi forventer at regjeringen følger opp Stortingets vedtak og kommer tilbake med en sak i løpet av kort tid. Uansett vil behandlingen av en slik sak også gi regjeringen anledning til å avklare for Stortinget når vi kan forvente et forslag til løsning, sier han.

Forslaget skal nå til behandling i arbeids- og sosialkomiteen, før det skal opp i stortinget. Noe Frp håper vil skje før jul.

Les også: Syke oljearbeidere: Sitter på bevisbyrden selv

Les også: – Disse menneskene bruker sin siste levetid på å kjempe i systemet