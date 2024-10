Ingen penger til oljepionerene

– Dette er en ny nedtur, og et ett slag i trynet fra regjeringen, sier oljepioner Bjarne Kapstad til Dagsavisen.

Han er en av nær 400 som er blitt alvorlig syke som følge av jobben de gjorde for Norges rikdom, da oljealderen kom til Norge.

Kapstad, og flere andre, har i flere år kjempet en kamp mot myndighetene for å få en kompensasjon, lik det Nordsjø-dykkerne fikk i 2003. En rapport fra 2022 slo fast at rundt 400 såkalte oljepionerer hadde krav på kompensasjon.

Ingen penger

I forslaget til statsbudsjettet for 2025, som ble lagt fram mandag, i det som omhandler Arbeids- og inkluderingsdepartementet er det mye tekst rundt oljepionerene. Men ingen penger.

Der skriver de, som de har sagt flere ganger tidligere:

«Etter en nærmere kartlegging av mulighetene innenfor det ordinære yrkesskadesystemet vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med en endelig vurdering av om det bør etableres en egen kompensasjonsordning for denne gruppen, og eventuelt hvordan den bør utformes.».

I en serie reportasjer har Dagsavisen fortalt historiene til flere oljepionerer som har fått ødelagt helsa ved å jobbe i en oljebransje hvor profitt var viktigere enn helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Dette er saken

400 oljepionerer venter på å få utbetalt kompensasjon for helseskadene de ble påført av den jobben de har gjort for Norges oljerikdom.

Dagsavisen har fortalt historiene til flere av oljepionerene:

Hans Marwoll har fått uhelbredelig beinmargskreft etter å ha pustet inn en cocktail av farlige stoffer.

Bjarne Kapstad har fått hjerneskade og alvorlig kognitiv svikt. Tord Lillehavn har fått beinmargskreft.

Josef Heng er blitt totalt pleietrengende etter å ha pustet inn farlige kjemikalier, og bor på sykehjem i en alder av 69 år.

20. juni instruerte Stortinget regjeringen om å få fortgang i utbetalingene.

En FN-rapport fra 2021 sier at det kjemiske stoffet Benzen, som finnes naturlig i olje og gass, er langt farligere enn antatt, og er svært kreftfremkallende.

Politikertopper kaster seg inn i kampen for oljepionerene

Forskere: Asbest kan føre til sjelden krefttype hos oljepionerene

– Vi er dypt skuffet over regjeringen og det snakkes om politikerforakt. Vi er stolte over å ha vært med å få Velferds-Norge opp å gå, men regjeringen virker respektløse for jobben vi har gjort og fått livene våres ødelagt, sier Bjarne Kapstad til Dagsavisen mandag.

– Det som er viktig å få fram er at det regjeringen påstår at vi har en yrkesskadeordning som skal ta vare på de som blir skadet eller syke av jobben.

– Jeg har fått en alvorlig hjerneskade. Jeg har kognitiv svikt, og har problemer med å gå, fortalte han til Dagsavisen i sommer, da han fortalte sin historie som oljepioner.

Kapstad har hatt saken oppe i flere rettsinstanser, og har tatt saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Skuffet

Kreftforeningen, som kjemper oljepionerenes sak, er utrolig skuffet over at politikerne heller ikke nå gir penger til de som har blitt syke etter å ha bidratt til Norges velstand. De hadde håpet at regjeringen ville prioritere oljepionerene i budsjettforslaget.

– Vi er utrolig skuffet over at politikerne heller ikke nå prioriterer å gi oljepionerene den erstatningen de fortjener. Dette er en yrkesgruppe som har gjort en svært viktig innsats for landet og som skal ha deler av æren for den velstanden vi har i Norge i dag, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen til Dagsavisen.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. (Jorunn Valle Nilsen)

– Det er snart to år siden det ble anbefalt å gi dem kompensasjon for ødelagt helse. Fortsatt har ikke Stortinget satt av penger til det. Bare i høst har minst tre oljepionerer dødd. Vi frykter at oljepionerene dør eller blir for syke før de får glede av erstatningen. Disse menneskene bruker sin siste levetid på å kjempe i systemet. Dette må staten ordne opp i nå, sier hun.

