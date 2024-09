Politikertopper kaster seg inn i kampen for oljepionerene

Nå kaster også stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), Frp-leder Sylvi Listhaug og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) seg inn i kampen for oljepionerene.

I slutten av august møtte flere av oljepionerene Gharahkhani og Listhaug på ONS (Offshore Northern Seas) i Stavanger.

Der fikk de høre flere sterke historier, fortalt av oljepionerene selv.

I en serie reportasjer har Dagsavisen fortalt historiene til flere oljepionerer som har fått ødelagt helsa ved å jobbe i en oljebransje hvor profitt var viktigere enn helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Dagsavisen har fortalt om Hans Marwoll som sier han skal dø av skadene han har fått i Nordsjøen. Om Tord Lillehavn og Bjarne Kapstad som begge har fått livstruende sykdommer som følge av oljejobben og om Josef Heng som er totalt pleietrengende i en alder av 69 år.

Korpsmusikk og kake

På oljemessa ble 600 oljepionerer hedret med korpsmusikk, innslag og to og en halv meter med kake. Alt for å hedre de som startet det norske oljeeventyret, skrev NRK da de møtte mange av oljepionerene på oljemessa.

– Jeg skulle ønske at det vare flere her som fikk en bit av denne kaken. Men slik er det dessverre ikke, sier oljepioner Bjarne Kapstad til Dagsavisen.

Han tenker på alle dem som har gått bort som følge av oljerelaterte sykdommer. Kapstad, og flere andre, har i flere år kjempet en kamp mot myndighetene for å få en kompensasjon, lik det Nordsjø-dykkerne fikk i 2003. En rapport fra 2022 slo fast at rundt 400 såkalte oljepionerer hadde krav på kompensasjon.

Men pengene lar vente på seg.

– Det var kjekt i begynnelsen helt til vi ble syke. Vi har møtt enormt med motstand, sier Kapstad.

Flere av dem er alvorlig syke, som følge av jobben de har gjort for Norges rikdom.

– Det har gjort et veldig sterkt inntrykk å høre disse historiene av folk som har fått skader for livet etter å ha bidratt til Norges velstand. Mange av dem har fått kreft eller andre livstruende sykdommer. Mange av dem har hatt et vanskelig liv, som har gått ut over dem selv, familie og venner, sier Listhaug til Dagsavisen.

Skuffet

Sylvi Listhaug sier at hun er skuffet over regjeringens sendrektighet, og at hun forventer at høstens statsbudsjett har kompensasjonsordningen med som egen post.

– Det har gått to år siden rapporten Oljepionerene – en kompensasjonsordning slo fast at rundt 400 oljepionerer hadde krav på kompensasjon. Jeg håper nå at dette komme med på statsbudsjettet for neste år. Det vil være bra for de som er syke, deres familier og etterlatte om regjeringen allerede nå signaliserer at dette vil komme på neste statsbudsjett, sier Frp-lederen.

Frp foreslo at Stortinget skulle sette en tidsfrist for regjeringen. Det skjedde ikke, da saken var oppe i Stortinget i sommer.

– Jeg er skuffet over at stortingsflertallet ikke satte en tidsfrist, slik Frp foreslo i våres, sier Listhaug.

Frp-leder Sylvi Listhaug og oljepioner Bjarne Kapstad på ONS i august. (Privat)

Hun sammenligner med den norske krigsseileren Oscar Anderson (102), hvor kona måtte selge smykker for å finansiere sykehjemsoppholdet i England, hvor han bodde.

Krigspensjonen fra Norge strakk ikke til, og gjeldende regler gjorde at han ikke fikk ytterligere stønad fra Norge.

– Også her sa regjeringen at de ikke kunne gjøre noe raskt. Men så snudde det plutselig. Det bør skje også i tilfellet med oljepionerene. Det er mulig å få til en rask løsning, sier Listhaug.

Hvor mye hver enkelt skal få i kompensasjon har Listhaug ingen klar formening om.

– Alle sakene er ulike, så det er ikke unaturlig at det blir ulike ordninger. Flertallet i kommisjonen som ble satt ned anbefalte individuell vurdering, sier hun.

Beæret

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) talte til oljepionerene på ONS. Han berømmet dem for innsatsen, som hadde kostet mange både liv og helse.

– Å høre disse historiene går rett inn i hjerterota mi. På vegne av Stortinget, som er demokratiets hjerte i Norge, så har jeg lyst til å si, takk, takk og takk, sa stortingspresidenten til oljepionerene.

– Jeg var invitert til å holde hovedtalen for oljepionerene under ONS, noe jeg er beæret over å ha fått lov til. Da fikk jeg høre flere sterke historier, som berørte meg sterkt, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til Dagsavisen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og Bjarne Kapstad. (Tom Edvindsen / NRK )

Stortingspresidenten sier disse sterke historiene gjør inntrykk, og ikke minst at det fortsatt er noen som dør av skader og sykdom de fikk gjennom oljearbeidet.

– Oljepionerene snakket rett fra levra, og det er vanskelig å ikke bli berørt. Dette er mennesker som har vært med å bygge velferdsstaten. Her fikk jeg høre baksiden av oljeeventyret, sier han.

Som stortingspresident er Masud Gharahkhani forsiktig med å foregripe begivenhetene. Men han er klar på at de må få den kompensasjonen de har krav på og er lovet.

– Vi klarte å få til en ordning for Nordsjø-dykkerne. Så jeg er sikker på at storting og regjering ser viktigheten av å få en rask avklaring for oljepionerene. Her har vi et felles ansvar, og det haster med å få dette på plass.

Gharahkhani møter arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i flere settinger, og han har fortalt henne hvilke inntrykk det har gjort å høre historiene.

– Jeg kan ikke si for mye, men alle ser viktigheten av en rask avklaring, sier han.

– I din tale på ONS fremhevet du oljepionerene og de oppfattet din tale som et løfte til dem. Hva tenker du om det?

– Jeg tror det betød mye for dem at jeg ga dem min anerkjennelse, og at de blir sett. Nå er det viktig at det snart kommer en avklaring, sier stortingspresidenten.

Ville ha tidsfrist

SV ville sammen med Frp ha en tidsfrist for når regjeringen får på plass kompensasjonsordningen.

– Men det fikk vi dessverre ikke med regjeringspartiene på. Så derfor endte vi på det nest beste alternativet, som var «snarest mulig», sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til Dagsavisen.

SV-representanten var også til stede på ONS i Stavanger, og møtte oljepionerene.

– Å høre deres historier gjorde inntrykk. Dette er mennesker som la grunnlaget for vår rikdom, men som ofte jobbet under forferdelige arbeidsforhold. Vi skylder dem en stor takk, men det er ikke bra nok. Vi skylder dem en unnskyldning, men det er heller ikke bra nok. Her må penger på plass, og det raskt, sier Haltbrekken.

– Mange av de som er syke, har vært nødt til å bygge om boligen, eller gjør andre kostbare tilpasninger for å kunne bo hjemme lengst mulig. Og stadig er det noen som faller ifra. Derfor haster det med å få dette på plass. Vi har ikke tid til å vente. Det burde regjeringen ta inn over seg, sier han.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) (nummer fire fra venstre) møtte flere av oljepionerene i Stavanger. (Privat)

Sylvi Listhaug håper at kompensasjonsordningen kommer med på neste års statsbudsjett. Det har ikke Haltbrekken tro på.

– Vi forventer at regjeringen, neste vår, i revidert budsjett har dette på plass, sier Lars Haltbrekken.

– Det må vel være mulig å få til noe raskere enn det?

– Ballen ligger hos regjeringen, og hvis de vil så er det mulig å få til noe allerede i år. Uansett så har dette tatt veldig lang tid allerede, og dette burde vært på plass for mange år siden, sier Haltbrekken.

– SV vil følge opp denne saken, og legge press på regjeringen, lover han.

Håper på avklaring

Oljepioner Bjarne Kapstad er en av dem som har frontet saken for oljepionerene. Han møtte Sylvi Listhaug og Masud Gharahkhani i Stavanger.

– Inntrykket mitt, og fra de andre oljepionerene, er at de hadde stor forståelse for vår situasjon, og vi fikk full støtte, sier Kapstad til Dagsavisen.

– Jeg håper at de nå kan bidra til at det blir en fortgang i dette og at vi får utbetalt den kompensasjonen vi skal ha. Det er mange av oss som ikke lenger har noen adresse. Det vil si at de har gått bort, sier han videre.

Han håper nå at kompensasjonsordningen vil komme på statsbudsjettet for neste år.

– Som jeg har sagt gjentatt ganger. Det haster, og det blir stadig færre av oss, sier Bjarne Kapstad.

Også oljepionerkollega Hans Marwoll, som har uhelbredelig beinmargskreft, var med og møtte Sylvi Listhaug, Lars Haltbrekken og Masud Gharahkhani på ONS.

– Det ble en liten opptur for oss å høre de gi oss full støtte, sier Marwoll til Dagsavisen.

Sylvi Listhaug og Hans Marwoll. (Privat)

– Jeg fikk følelse av at de var på lag med oss, og at de ønsker et snarlig gjennomslag for dette i regjeringen, sier han.

Samme svar

Som ved tidligere saker om oljepionerene har Dagsavisen vært i kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som ledes av statsråd Tonje Brenna (Ap), for å høre hvor saken står.

Også denne gang med noen konkrete spørsmål:

Hvor står saken nå?

Vil det komme noe om dette på statsbudsjettet?

«Takk for e-post. Departementet har ikke noe nytt å melde per nå. Infoen du fikk sist gjelder fortsatt», skriver pressekontakt Anette Holth Hansen i e-posten.

For ordens skyld. Slik svarte departementet, ved statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) da vi sist skrev om dette i begynnelsen av august.

– Jeg skjønner at Lise Heng, faren Josef og andre i tilsvarende situasjon er utålmodige. De har ventet lenge. Anmodningsvedtaket fra Stortinget skal vi følge opp, og vi vil komme tilbake med svar så snart vi er ferdige med å behandle saken i departementet, sa Hopsø til Dagsavisen.

