Forskere: Asbest kan føre til sjelden krefttype hos oljepionerene

At asbest kan gi brysthinnekreft, har vært kjente lenge, men dette er første gang at forskere har studert sammenhengen med eksponeringsdata blant oljearbeidere.

Asbest ble tidligere mye brukt på sokkelen, blant annet som tilsetningsstoff i væsken som ble brukt til å kjøle ned borene.

Syke oljepionerer

– Tidligere har vi vurdert forekomsten av brysthinnekreft, eller lungehinnekreft som det også kalles, blant oljearbeidere sammenlignet med befolkningen for øvrig, men nå har vi studert om det er slik at oljearbeidere som er utsatt for asbest også har høyere forekomst for brysthinnekreft enn de oljearbeiderne som ikke har vært utsatt for asbest, sier forsker Jo Stenehjem ved Kreftregisteret til Dagsavisen.

Forsker, dr. Leon Berge. (Tom Vestreng)

Dagsavisen har i flere artikler satt søkelys på kreft og andre alvorlige sykdommer hos mange oljepionerer, og fortalt de sterke historiene til flere av dem.

Dagsavisen har fortalt om Hans Marwoll som sier han skal dø av skadene han har fått i Nordsjøen. Om Tord Lillehavn og Bjarne Kapstad som begge har fått livstruende sykdommer som følge av oljejobben og om Josef Heng som er totalt pleietrengende i en alder av 69 år.

Felles for alle er at de er blitt eksponert for en cocktail av giftige stoffer, i en tid hvor HMS ikke var så viktig i oljebransjen.

Les også: Politikertopper kaster seg inn i kampen for oljepionerene

43 tilfeller

Forskerne i Kreftregisteret har undersøkt 28.000 oljearbeidere som var aktive i perioden 1965 til 1998. Her fant de 43 tilfeller av brysthinnekreft. Disse ble identifisert gjennom Kreftregisteret 1999–2021.

Studien er finansiert av Norges forskningsråd.

---

Dette er saken

400 oljepionerer venter på å få utbetalt kompensasjon for helseskadene de ble påført av den jobben de har gjort for Norges oljerikdom.

Dagsavisen har fortalt historiene til flere av oljepionerene:

Hans Marwoll har fått uhelbredelig beinmargskreft etter å ha pustet inn en cocktail av farlige stoffer.

Bjarne Kapstad har fått hjerneskade og alvorlig kognitiv svikt. Tord Lillehavn har fått beinmargskreft.

Josef Heng er blitt totalt pleietrengende etter å ha pustet inn farlige kjemikalier, og bor på sykehjem i en alder av 69 år.

20. juni instruerte Stortinget regjeringen om å få fortgang i utbetalingene.

En FN-rapport fra 2021 sier at det kjemiske stoffet Benzen, som finnes naturlig i olje og gass, er langt farligere enn antatt, og er svært kreftfremkallende.

Politikertopper kaster seg inn i kampen for oljepionerene.

---

– Det er vanskelig å vite eksakt hvor mange som har jobbet i oljebransjen i denne perioden. Det var ingen i Norge som hadde oversikt over hvem som faktisk hadde vært offshore mellom 1965 og 1998. Så da gikk man til fylkeslegen i Rogaland, maritime skoler, noen oljeselskaper, fagforeninger, dykkerskoler, alle slags mulige kilder, og så fikk man en liste, som da ble totalt 57.000 med norsk personnummer, som hadde jobb et offshore. Men man visste at utgangspunktet ikke var sikkert, sier hovedforfatter av rapporten, Leon Berge til Dagsavisen.

Han er ansatt ved Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, Avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo.

– Av disse 57.000 svarte 28.000 at de hadde vært offshore en eller flere ganger mellom 1965 og 1998.

Men det var ikke bare brysthinnekreft forskerne fant.

– Av disse fant vi totalt 3.868 krefttilfeller blant menn og 303 blant kvinner i perioden 1998–2017. Men vi vet ikke om alle disse var relatert til oljejobber, skyter Jo Stenehjem inn.

– Blant de 28.000 offshorearbeiderne fant vi sju prosent flere krefttilfeller enn forventet blant menn og 13 prosent flere blant kvinner, sier han.

---

Brysthinnekreft

Brysthinnen dekker lungene og danner brysthinnesekken. Brysthinnesekken består av to glatte slimhinner med spesialceller som produserer væske. Denne væsken letter lungenes bevegelighet og normalfunksjon.

Brysthinnekreft sprer seg som regel lokalt i brysthulen.

Det kan ta lang tid før den eventuelt sprer seg til andre steder i kroppen.

Prognosen er avhengig av om tilstanden er lokalisert eller har spredt seg videre i kroppen. Sykdomsutbredelsen, pasientens alder og allmenntilstand samt kreftens celletype er avgjørende faktorer.

Det er per i dag ingen standardbehandling for pasienter med brysthinnekreft. Kirurgi brukes sjelden, og bare hvis sykdommen er svært begrenset. Noen ganger kan mindre inngrep gjøre sykdomstilstanden lettere.

Strålebehandling og cellegiftbehandling kan også være aktuelle behandlingsmetoder.

Kilde: Wikipedia

---

– Basert på kreftforekomst i befolkningen ellers ville vi kunne forvente 13,5 tilfeller av brysthinnekreft og 20,9 tilfeller av akutt myelogen leukemi (blodkreft) blant offshorearbeidere, sier Stenehjem.

Jo S. Stenehjem har doktorgrad på kreftrisiko blant offshore-oljearbeidere, og leder en forskningsgruppe som arbeider med nye forskningsspørsmål i denne yrkesgruppen. Stenehjem er også involvert i andre prosjekter knyttet til yrkesrelatert kreft, inkludert de som omhandler asfaltarbeidere, nikkelarbeidere og brannfolk.

Han står bak forskningsrapporten sammen med Leon Alexander McLaren Berge, Marit B. Veierød Tom Grimsrud, Nita Kaupang Shala, og flere andre forskere ved Universitetet i Oslo og Kreftregisteret.

Grunnen til at man finner tilfeller av brysthinnekreft i dag, så lenge etter at folk var yrkesaktive, er at det kan ta opptil 40–50 år fra man ble utsatt for asbestfibre til man får sykdommen.

– Kreft i lymfe og bloddannende organer (beinmarg) er kjent å ha sammenheng med eksponering for benzen blant oljearbeidere. Brysthinnekreft er en sjelden form for kreft, sier Stenehjem.

Les også: Klaget saken inn for menneskerettighetsdomstolen

Dør innen fem år

– Hvordan er prognosen for brysthinnekreft?

– Dette er en alvorlig kreftform med begrensede behandlingsalternativer som mange av disse pasientene dessverre dør av innen fem år etter diagnosen, sier forskeren.

Dette er en alvorlig kreftform med begrensede behandlingsalternativer som mange av disse pasientene dessverre dør av innen fem år etter diagnosen. — Forsker dr. Jo Stenehjem

Et annet funn forskerne har gjort, er at flere av de som har fått brysthinnekreft, har jobbet i yrker hvor de er blitt eksponert for asbest, før de begynte offshore.

– Grovt sett er yrker som skipsmaskinist, produksjonsindustri (kjemisk/tung/mekanisk), bygnings- og konstruksjons-industri, maling- og overflatebehandling, og elektrikere, mer utsatt for asbest, sier Stenehjem.

Forsker dr. Jo Stenehjem. (Tom Vestreng)

– Forekomsten blant brannmenn er omtrent det dobbelte sammenlignet med befolkningen for øvrig. Dette er samme bilde som vi ser hos offshorearbeidere, sier Stenehjem.

I Norge får cirka 10 kvinner og 60 menn denne diagnosen hvert år. Denne kreftformen er nært knyttet til arbeid med asbest, 80 til 90 prosent har vært eksponert for asbest.

Les også: Syke oljearbeidere: Sitter på bevisbyrden selv

Ingen kvinner

– Av de offshorearbeiderne som har fått brysthinnekreft, er det ingen kvinner. Noe som har sammenheng med at de har andre typer jobber enn menn offshore, sier Stenehjem.

Asbest var mye brukt fram til 1985, da det ble ulovlig å bruke. I dag er det andre stoffer som brukes i stedet for asbest.

– På hvilken måte har asbest blitt brukt i oljeindustrien?

– Asbest ble blant annet brukt som tilsetningsstoff i boreslammet, den væsken kjøler ned boret som borer seg ned til der oljen finnes på havbunnen, sier Stenehjem.

– Asbest ble også brukt mye i isolasjon. Asbest har mange gode egenskaper, og er ikke brennbart. Mange hus og hytter som ble bygd på 50 og 60-tallet er kledd med eternittplater, som inneholder asbest, sier han.

– Hvordan vil dere bruke denne studien videre?

– Fortsatt er det en del uavklarte spørsmål knyttet til kjemisk eksponering og kreft offshore. Vi forsker for å finne ut om det er en sammenheng mellom benzen og andre kreftformer som tykktarm og endetarmskreft og kreft i munnhule og spiserør, sier han.

– Vi ser også på om det er sammenheng mellom arbeidstider og kreft. Vi vet turnusarbeid og nattarbeid påvirker immunforsvaret og hormonbalansen, og vi leter etter indikasjoner på om det er sammenheng mellom turnus og kreft, sier Berge.

Vi vet turnusarbeid og nattarbeid påvirker immunforsvaret, og vi leter etter indikasjoner om det er sammenheng mellom turnus og kreft. — Forsker, dr Leon Berge

Forskerne mener også at studien kan belyse årsaksforhold i den første fasen, og utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget relevant for kompensasjonsordningen som regjeringen nå vurderer for oljepionerene.

– Denne rapporten viser at også brysthinnekreft har en sammenheng med at de har jobbet i oljebransjen for flere tiår siden, sier forskerne.

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)