Frp fremmer forslag om særskilt kompensasjonsordning for oljepionerene

På bakgrunn av et vedtak i Stortinget har oljekommisjonen anbefalt en særskilt kompensasjonsordning for oljepionerene med nødvendige avgrensninger.

Nytt forslag

Kommisjonen, som var nedsatt av Stortinget, har konkludert at forholdene ute i Nordsjøen i pionertiden gjorde dem syke.

Men ordningen har latt vente på seg, da regjeringen vil ha dette under en mer generell yrkesskadeordning.

Det reagerer Frp på, som nå fremmer et eget representantforslag for Stortinget torsdag.

– Representantforslaget fra Frp, som vi har lest, er det eneste som kan gi oss rettferdighet og jeg håper og ber om at dette blir vedtatt, sier Bjarne Kapstad til Dagsavisen.

Han er en av de mange syke oljepionerene som kjemper for oppreisning.

Dette er saken

400 oljepionerer venter på å få utbetalt kompensasjon for helseskadene de ble påført av den jobben de har gjort for Norges oljerikdom.

Dagsavisen har fortalt historiene til flere av oljepionerene:

Hans Marwoll har fått uhelbredelig beinmargskreft etter å ha pustet inn en cocktail av farlige stoffer.

Bjarne Kapstad har fått hjerneskade og alvorlig kognitiv svikt. Tord Lillehavn har fått beinmargskreft.

Josef Heng er blitt totalt pleietrengende etter å ha pustet inn farlige kjemikalier, og bor på sykehjem i en alder av 69 år.

20. juni instruerte Stortinget regjeringen om å få fortgang i utbetalingene.

En FN-rapport fra 2021 sier at det kjemiske stoffet Benzen, som finnes naturlig i olje og gass, er langt farligere enn antatt, og er svært kreftfremkallende.

Ingen penger til oljepionerene

Tidligere denne uken var han på besøk på Stortinget, hvor han blant annet var med på hedringen og avdukingen av fem bilder av Nordsjødykkere som skal på veggen i Stortinget.

– Det var en flott dag på Stortinget. Vi fikk mye oppmerksomhet, og mange støttet vår kamp for kompensasjon, deriblant stortingspresidenten og alle i Frp-ledelsen. Jeg snakket også lenge med Per Olaf Lundteigen (Sp), som vi visste er på vår side, sier han.

Nå setter han og de andre oljepionerene lit til at Frps forslag går igjennom.

Særskilt ordning

Forslaget som skal fremmes for Stortinget torsdag, er utarbeidet av stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Dagfinn Henrik Olsen, Marius Arion Nilsen, Silje Hjemdal, Alf Erik Andersen, Bård Hoksrud og Himanshu Gulati. Alle fra Frp.

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om en særskilt kompensasjonsordning for oljepionerene basert på utvalgets utredning og flertallets anbefaling modell 2 senest innen utgangen av februar 2025, og slik at økonomiske bevilgninger kan ivaretas i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett», heter det i forslaget fra Frp.

– Jeg håper at vi med dette forslaget kan skjære igjennom, noe jeg håper å få Stortinget med på. Det er nødvendig med en egen kompensasjonsordning for oljepionerene, og det haster, sier Sylvi Listhaug til Dagsavisen.

– Så håper vi at også resten av Stortinget er enig i dette, og at resten også har mistet tålmodigheten i denne saken. Nå må regjeringen slutte å kartlegge, og heller levere varene, sier hun.

Flere hundre oljepionerer kjemper en kamp mot klokka for å få erstatning som staten har lovet dem. Tidligere har Hans Marwoll fortalt at han skal dø av jobben han har gjort for at Norge skal bli oljerike, og i Dagsavisen i september fortalte Bjarne Kapstad at han har tatt saken sin inn for den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Petroleumsvirksomheten var i tidlig fase preget av rask utvikling og ukjente eksponeringsforhold. Helseskadelige eksponeringer som var særskilte for petroleumsnæringen var boreslam, hydrokarboner og benzen. Dette gjorde mange som jobbet i oljenæringen i Nordsjøen på 1960-70 og 80- tallet alvorlig syke. Mange er allerede døde som følge av skader de er påført gjennom jobben i Nordsjøen, og mange er alvorlig syke og har liten tid igjen. Derfor haster det å få på plass erstatning.

– I forbindelse med behandlingen av denne saken opplyste regjeringen at anbefalingen fra kommisjonen i saken bare er ett av flere innspill, og at de kartlegger om disse sakene om yrkesskader bør håndteres innenfor det etablerte yrkesskadesystemet. Det vil bety at det ikke etableres en egen kompensasjonsordning og at tiden går, mens flere og flere av personene som har krav på erstatning dør av skadene jobben i Nordsjøen påførte dem, sier Sylvi Listhaug til Dagsavisen.

Løsninger

Akkurat hvordan dette skal løses i praksis har hun ikke klart for seg. Hvor skal grensene gå for hvem som skal få kompensasjon, og hvor store skal utbetalingene være?

– Det er dette regjeringen må fremme forslag om, så skal vi sammen finne løsninger. Det viktige nå er at vi får vedtatt prinsippet om at de skal ha en egen kompensasjonsordning, slik at oljepionerene kan få erstatningen de fortjener. Jeg håper også at stortingspresidenten, som har vært klar i sin støtte til oljepionerene, er like klar nå, og at Ap er enig i dette, sier Listhaug.

– Etter at vi har fremmet saken for Stortinget, skal den behandles i arbeids- og sosialkomiteen. Jeg håper at saken kan stemmes over i Stortinget før jul, at sakene legges frem raskt på nyåret, og at det kan komme penger i revidert budsjett, sier hun.

