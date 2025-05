Idyll, kunnskap og rom for sjelen i «det slaviske Roma»

Byen bærer uoffisielle tilnavn som «det slaviske Roma», «det andre Roma», «lille Wien» – ja, til og med «det polske Jerusalem». I konkurranse med spesielt Gdansk og Wroclaw, kalles Kraków også Polens vakreste by, og besøkes av millioner av turister hvert år.

Med vår i lufta, sommer på trappene og etter hvert høstferie foran oss, vil mange nordmenn reise på langhelger i Europas byer. Da er Kraków en av mange spennende muligheter, med sin rike historie, kultur, arkitektur og både internasjonale og lokale matopplevelser. Byen stakk i 2019 av med tittelen «Hovedstad for gastronomisk kultur», kåret av Det europeiske gastronomiske institutt.

Hit flyr du på rundt to timer, med daglige avganger fra Torp og Gardermoen. Flyplassen, oppkalt etter tidligere pave Johannes Paul II, passerte i 2024 rekordhøye 11,1 millioner passasjerer, ifølge Krakówbooking. Polen var samme år på niendeplass over flest norske besøk, ifølge SSB.

Kraków ligger nesten helt sør i Polen, med en totimers busstur til landets vintersportssted Zakopane og overkommelig reiseavstand til både Tsjekkia og Slovakia.

5 topptips i Kraków





Legenden om Smok Wawelski, dragen på Wawel, lever videre i form av en statue utenfor slottsmuren. (mauriziobiso/Getty Images / iStock)

Wawel-høyden med sitt slott og katedral Nattcruise på elven Wisła Kirkesafari i «det andre Roma» Kazimierz, jødekvarteret Planty, sirkelparken rundt markedsplassen

Wawel-høyden i Krakow er en turistattraksjon, med slott, katedral og en legende om en drage. Nedenfor renner elven Wisła. (Aleh Varanishcha/Getty Images / iStock)

På verdensarvliste

Åpenbare grunner til at Kraków har mange besøkende, er de fredede saltgruvene i Wieliczka og konsentrasjonsleirene Auschwitz og Birkenau i henholdsvis Oświęcim og Brzezinka, alle utenfor Kraków, samt museet Oscar Schindlers fabrikk like utenfor det sørøstlige sentrum. Høyt på listen kommer også byens egne turistmagneter, som jødekvarteret og utelivsmekkaet Kazimierz samt gamlebyen med markedsplassen, Mariakirken og Wawel-slottet.

Kraków har også et historisk sentrum på Unescos verdensarvliste, og i denne byen søker mange turister rett til kjernen – hovedtorget Rynek Główny i gamlebyen, Stare Miasto. Her ligger velkjente Mariakirken og de ofte fotograferte basarene. Torget byr på mange muligheter til å ta seg en matbit eller noe godt i glasset mens man skuer på folkelivet og de majestetisk antrukne hestene drar vogner med turister.

Nattliv i jødekvarteret Kazimierz i Krakow. (mikolajn/Getty Images / iStock)

De 40.000 kvadratmeterne med torg er den største middelalderplassen i Europa. Den ble designet i 1257, bygget på 1300-tallet og er av stor kulturell, historisk og sosial betydning. Her ruver også det 70 meter høye bytårnet, det eneste som står igjen av det tidligere rådhuset og Krakóws beste utsiktspost.

Kraków var i siste halvdel av middelalderen Polens hovedstad. Nå er den av mange regnet som Polens kulturhovedstad, mens den i år 2000 ble utpekt til Europas kulturelle sentrum, ifølge Krakówtips.

Sirkelparken Planty omkranser gamlebyen i Krakow og er en opplevelse i seg selv når man trenger avkobling fra yrende folkeliv. (travelview/Getty Images / iStock)

Grønn bykjerne med kongelig fortid

Torget og mer sjarmerende sidegater i gamlebyen er omkranset av sirkelparken med det treffende navnet Planty. Den er mindre kjent enn historiske bygninger, kirker og særegen arkitektur, men perfekt for avkobling og en billig lunsj. En saltkringle er lett å få tak i, lett å ta med og lett å fortære, mens Planty minner deg om hvilken årstid det er.

Vår- og sommerstid er det deilig å finne seg en benk her og la blikket vandre, mens besøkende fra alle verdenshjørner, nonner, studenter og lokalbefolkning farer forbi. Eller du kan gå deg en klassisk spasertur på den fire kilometer lange runden med park, av noen også kalt et lite Central Park. Kafeer, restauranter og byliv er aldri mer enn noen skritt unna.

Streifende gjennom alleer og forbi fargerike blomsterbed, kastanjetrær, fontener og monumenter, blant annet den bevarte festningsporten Barbican i nordenden av parken, kan du la Planty lede deg rett inn til «drageslottet» Wawel, med sin kongelige fortid, i sørenden.

Legenden, som det finnes flere versjoner av, vil ha det til at Smok Wawelski, dragen i grotten som Wawel-slottet er bygget på, terroriserte befolkningen helt til en skomaker la en slu plan, som gjorde at dragen drakk seg i hjel på vann fra elven nedenfor. Dragen finnes likevel på området den i dag, som statue.

Fra ekte historie, hører det med at Wawel-slottet i 500 år var herskernes palass da Polen ennå hadde konger. Og at katedralen på samme sted er der kongene ble både kronet og begravd. Wawel-høyden er stedet å stoppe for turisten som vil ha litt historie på den ellers idylliske byvandringen.

Wawel-katedralen er en av mange spektakulære kirker i Krakow. (LENNART PREISS/AFP)

Koblingen til Roma

Du kan også la dagdrømmeren i deg vandre videre rundt slottet, som ligger idyllisk plassert ved elven Wisłas bredd. Her kan du på en bred promenade vandre elvelangs, spise på en av restaurantbåtene eller – hvis du har et snev av turist i deg – bli med en båt på nattcruise på Wisła. For noen kan det sette romantiske følelser i sving – for dem som har lest seg opp på Krakóws mørke historie, en helt annen type kribling.

Når du som turist skal vende tilbake dit du kom fra, til kjernen, turistenes vugge, er det mulig å stoppe før du kommer så langt. Like nær markedsplassen som Planty, finner du småtorg, trangere gater og «skjulte» matopplevelser, av både internasjonalt og mer autentisk format. Her kan du tilfredsstille ganen og finne roen.

St. Peter og St. Pauls kirke er kjent for sin utsmykning med de 12 disiplene utenfor. (42spacetime/Getty Images / iStock)

Parallellen som dras til Italias hovedstad kan nok blant annet tilskrives de mange spektakulære kirkene og katedralene Kraków har å by på, dog i mindre skala enn Roma. Katolisismen spiller en sentral rolle i polsk kultur- og samfunnsliv, og mange av byens kirker og katedraler er en opplevelse i seg selv.

Foruten de allerede omtalte, kan vi blant de mest kjente og mest prangende, i likhet med Tripadvisor, nevne Fransiskanerkirken, St. Peter og St. Pauls kirke, Den dominikanske kirke, Kosciol Sw. Anny og St. Bernard av Siena, alle i og ved gamlebyen. Like nord for markedsplassen og Planty, i nærheten av togstasjonen, ligger St. Florians kirke, verdt et besøk. Og på sørsiden, gjennom Kazimierz og over elven, St. Josephs kirke. Det er flere å ta av.

Det er lett å få seg en billig og rask matbit i Krakow, som er kjent for saltkringlene som selges i små salgsboder overalt. (Anastasiia Yanishevska/Getty Images / iStock)

Et siste tips:

Vurderer du å avlegge byen et besøk for å oppleve det stemningsfulle julemarkedet spekket med varmende, smaksrik lokalmat fra grillen, bør du kanskje ta høyde for at flyplassen i Kraków tidvis møter betydelige utfordringer med å håndtere trafikken spesielt om vinteren. Tett tåke og andre værforhold fører oftere til forsinkelser, kanselleringer og omdirigering av flyavganger til nabobyen Katowice.

Kraków

Polens nest største by, etter hovedstaden Warszawa, med over 800.000 innbyggere.

Plassert sør i landet, ved øvre del av elven Wisła, er Kraków hovedstad i fylket Małopolskie (Lillepolen).

I siste halvdel av middelalderen var Kraków Polens hovedstad fra 1038 til 1596.

Kraków omtales ofte som Polens kulturhovedstad, og er i dag en viktig by for handel, industri og store internasjonale selskaper.

Gamlebyen i Kraków står på Unescos verdensarvliste.

