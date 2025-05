– Zelenskyj kan ha en tro om at Russland vil ha en pause

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere uttalt at han vil møte Russlands president Vladimir Putin dersom det var et scenario som vil kunne gi fred.

Søndag kunngjorde Zelenskyj at han kommer til å vente på Putin i Tyrkia torsdag.

– Så langt er nok dette et spill mellom Putin og Zelenskyj om forholdet til USA og Donald Trump. Det er nok mange som tolker det på det viset, sier Tor Bukkvoll til Dagsavisen.

Tor Bukkvoll Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Bukkvoll er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han mener at Ukrainas president gjorde lurt i å utfordre Putin til å møtes personlig.

– Da Putin foreslo å gjenoppta Istanbul-samtalene, så var det et forsøk på å sparke ballen over på ukrainsk banehalvdel. Så var det smart av Zelenskyj å foreslå et personlig møte, for da sparket han egentlig ballen tilbake igjen. Men ingen av dem har risikert stort ved å foreslå dette. Det er ingen betingelser på forhånd om at man skal gi seg på enkelte punkt før man møtes, sier Bukkvoll.

Lørdag ble Ukraina og den såkalte koalisjonen av villige land enige om et forslag om en 30 dager lang betingelsesløs våpenhvile i Ukraina fra 12. mai. Russland har ikke villet forplikte seg til det.

Natt til søndag foreslo Putin i stedet å møtes til direkte samtaler i Istanbul torsdag.

– Det går ikke veldig bra for Russland

Flere eksperter, blant andre seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), har advart om at Putin er lite villig til å inngå kompromisser som kan resultere i fred på sikt.

Bukkvoll mener at Zelenskyj og Ukraina nå kan tro og håpe på en våpenhvileavtale dersom statslederne møtes torsdag.

– Han kan i hvert fall ha en tro om at Russland vil ha en pause. Det her er mer langsiktig, og det er veldig få som tror at Putin nå gir opp ønsket om å dominere Ukraina. Men det går ikke veldig bra for Russland på slagmarken.

– Så Russland har interesse av en våpenhvile på grunn av slitasje ved fronten?

– Ja, kanskje. De kan ha behov for tid til å bygge opp avdelinger og produsere mer utstyr, svarer Bukkvoll.

Mandag ettermiddag skriver Ukrainas utenriksminister, Andrij Sybiha, på X at Russland fullstendig ignorerer forslaget om våpenhvile fra og med 12. mai.

Skeptiske til Putin-oppmøte

Andre eksperter peker også på at det er usikkert om Putin vil stille til samtalene selv torsdag.

– Jeg tror ikke det blir mellom de to statslederne Zelenskyj og Putin, men at det blir et møte på et lavere nivå mellom forhandlingsdelegasjoner, sier Jørn Holm-Hansen, forsker og Russland-Ukraina-ekspert ved Oslo Met, til NTB.

– Putin vil ikke møte Zelenskyj direkte. Så om han gjør det fordi han ikke vil si nei, blir interessant å se, sier Nupi-forsker Karsten Friis til Aftenposten.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide er heller ikke sikker på om Putin dukker opp i Istanbul.

– Det var et tøft utspill, og vi får se om Putin faktisk kommer. Det er litt usikkert om han faktisk stiller opp, sier Eide til NRK.

– Umulig å vite

Bukkvoll peker på at det trolig er uro med tanke på den økonomiske situasjonen i Moskva.

– Hvilke kompromisser må Zelenskyj være villig til å inngå for å få en reell fredsavtale?

– Det avhenger av både Zelenskyj og USA. Det er nok en bekymring for ytterligere sanksjoner i Moskva. USA har antydet det, blant annet med Lindsey Grahams forslag om toll på 500 prosent på alle land som kjøpe olje fra Russland. Jeg er ganske sikker på at det er bekymring knyttet til økonomien i Moskva, svarer Bukkvoll og fortsetter:

– Det er ikke sikkert at Zelenskyj må gå med på så mye dersom Russland har behov for en våpenhvile. Det er mer at han må gå med på ting om han skal få en mulig fredsavtale, som er noe annet.

USAs president Donald Trump skriver blant annet på sitt sosiale medium Truth Social at «de i det minste vil se hvorvidt en avtale er mulig. Og hvis ikke, vil det gi europeiske ledere og USA en mulighet til å vurdere situasjonen og handle deretter».

– Hva mener han med det?

– Det er vanskelig å tolke det. Om man var optimistisk på Ukrainas vegne, kunne man tolke det som at Trump var i ferd med å innse at det må være mer press på Moskva. Samtidig har han gått så mye fram og tilbake i dette spørsmålet at det er umulig å vite, sier Bukkvoll.

– Han har så langt ikke vært villig til å være noe hardere mot Moskva.

