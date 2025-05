Ukraina vil stoppe filmen. Den vises likevel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Arrangementer er på ingen måte støtte til Russlands ulovlige og svært brutale krig. Det er heller ingen støtte til den russiske fortellingen om krigen. Filmen gir oss tvert om viktig innsikt i russisk militærstrategi og bruk av propaganda. Det er en svært god film, sier Ketil Magnussen til Dagsavisen.

Han er stifter av og programsjef for Oslo Dokumentarfilm, som er en arena for visning av dokumentarfilm.

«Russians at War»

Torsdag 15. mai viser Oslo Dokumentarfilm, i samarbeid med Fritt Ord og Vega Scene, den franskcanadiske filmen «Russians at War». Etter filmvisningen blir det debatt.

Det er svært problematisk at filmskaperen har valgt en ukrainer som kjemper på russisk side. — Nataliya Yeremeyeva

– Filmen gjentar russisk propaganda, inkludert fortellingen – narrativet – om hvordan man i Russland snakker om Ukraina og ukrainere. For eksempel er det svært problematisk at filmskaperen har valgt en ukrainer som kjemper på russisk side som en av dem hun følger særlig tett. Om målet faktisk var å lage en antikrigsfilm som viser hvordan russisk propaganda fungerer, kunne hun valgt annerledes, sier norsk-ukrainske Nataliya Yeremeyeva, som er sosiolog og aktivist.

Ukrainsk ambassade vil stoppe

«Russians at War» hadde urpremiere på filmfestivalen i Venezia i september i fjor. Dokumentaren fikk god kritikk, og ble hyllet som et sterkt antikrigsfilm.

Da filmen skulle vises i Toronto kort tid etter, måtte visningene utsettes på grunn av store protester fra ukrainere som mente at den er en russisk propagandafilm.

Ifølge Ketil Magnussen har også andre festivaler i andre land utsatt eller avlyst visninger.

Man må gjerne uttrykke uenighet, men forsøk på sensur blir feil. — Ketil Magnussen, Oslo Dokumentarfilm

Han forteller videre at Den ukrainske ambassaden i Norge har vært i kontakt både muntlig og skriftlig for å hindre at filmen vises i Norge.

– Vi har vært i møte med den ukrainske ambassadøren, og fått brev. Ukrainerne er i sin fulle rett til å uttrykke sin mening. Men protestene er overdrevne. Jeg syns det er verdt å tenke over at nettopp muligheten til å vise filmer og ha åpne debatter står sentralt i åpne og frie samfunn. Man må gjerne uttrykke uenighet, men forsøk på sensur blir feil. Denne filmen er godt innenfor det som kan vises, sier han.

Magnussen poengterer dessuten at filmen følges av en debatt med mange ulike stemmer som vil gi kontekst.

Debatt etter visning

Selv om Nataliya Yeremeyeva mener at filmen viser russisk propaganda, er hun enig med Magnussen i at det er greit å vise filmen så lenge det skjer i sammenheng med en klargjørende debatt etterpå.

– I Norge er man vant til å snakke om vanskelige spørsmål. Det er en fordel at ingen her forteller deg hva du skal mene eller synes om saker. Vi må forholde oss til at nordmenn flest ikke bare aksepterer propaganda uten kritikk. I andre land kan det være riktigere med andre beslutninger rundt visning av filmen, sier hun.

Etter visningen i Oslo 15. mai, er Yeremeyeva en av debattantene som skal diskutere filmen. I panelet sitter også filmens regissør, Anastasia Trofimova, sammen med sjefforsker Tor Bukkvoll fra Forsvarets forskningsinstitutt, og filmanmelder Guri Kulås.

– Å vise filmen uten kontekst, ville være problematisk. Men nå tas spørsmålene opp til offentlig samtale. Da kan vi ta en ordentlig diskusjon rundt den russiske propagandafortellingen filmen gjenforteller, sier Yeremeyeva.

Russiske «engangssoldater»

Ketil Magnussen i Oslo Dokumentarfilm mener filmen åpner for svært interessante diskusjoner.

– «Russians at War» gir oss viktig innsikt i krigen. Den viser hvordan Russlands strategi går ut på at de er flere mennesker, så det er bare å pøse på med soldater som blir sendt som «engangssoldater» for å dø ved fronten. Den viser absolutt hvordan russerne er farget av propagandaen, men også hvordan demotiveringen sprer seg veldig raskt når de faktisk er ved fronten, sier han.

Filmskaper Anastasia Trofimova er russisk-canadisk. Filmen er en franskcanadisk produksjon.

– Jeg forstår at det kan virke sårende å se russiske soldater på lerretet, og det beklager jeg, men det er viktig å ta denne diskusjonen. Oslo Dokumentarfilm står trygt i vår støtte til Ukrainas kamp. Dersom noen mener at «Russians at War» gjør russiske soldater til ofre, er det et forståelig argument, og noe som vil bli tatt opp i samtalen etterpå, sier Magnussen.

