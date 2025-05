– Ingen vil leie ut til meg når jeg kommer med Nav-garanti

I dag bor «Per» og sønnen i en leid leilighet i kommunen. De har en leilighet på 100 kvadratmeter, som de leier for tre år av gangen, og som de har fått beskjed av huseier om at de kan bo i så lenge de ønsker.

Han har prøvd å finne noe annet, men har ikke fått napp.

– Jeg har ringt på de fleste av leilighetene som tilbys på det private markedet her i kommunen. Men så fort de får høre at jeg er avhengig av Nav, får jeg beskjed om at leiligheten er bortleid. Det er ingen som vil ha noe med Nav-klienter å gjøre, sier han og rister på hodet.

Blitt pålagt å flytte

For leiligheten de bor nå, betaler han 17.500 kroner måneden, inklusiv internett, men, eksklusiv strøm og forsikringer. Men den summen mener Nav i kommunen er for høy, og de har pålagt ham om å flytte til noe rimeligere.

– Husleien ble satt ned fra 19.000 kroner, siden utleier tok vekk garasjen, forklarer han.

– De aksepterer en husleie på maks 12.000 kroner, og de har også satt ett maks-tak på 1.300 kroner i måneden i strøm. Dette har gått så langt nå at jeg er nødt til å søke hjelp hos fastlegen min fordi dette har påvirket meg både psykisk og fysisk, sier han fortvilet til Dagsavisen..

Dagsavisen kjenner familiens identitet, og har fått dokumentasjon på vedtakene fra Nav. Han har også løst Nav fra taushetsplikten. Les Navs svar lenger ned i saken.

«Per» har i flere runder argumentert på hvorfor det ikke er bra å måtte flytte, slik Nav pålegger ham.

«For det første er mitt barns trivsel og stabilitet av største betydning. Han har sitt nettverk av venner, skole og fritidsaktiviteter i vårt nåværende område. Å rive ham bort fra dette vil kunne ha negative konsekvenser for hans sosiale og emosjonelle utvikling. I henhold til barnekonvensjonen artikkel 3 skal barnets beste alltid være et grunnleggende hensyn i saker som angår dem. Jeg ber derfor NAV om å ta dette i betraktning ved vurdering av min sak», skriver han i et brev til Nav, rett etter at han fikk varsel om at han må flytte.

«For det andre er det ikke økonomisk gjennomførbart å flytte. Leieprisene på utleiemarkedet ligger mellom 15.000 og 20.000 kroner per måned, noe som gjør at jeg ikke vil oppnå noen økonomisk gevinst ved å bytte bolig. Tvert imot vil det føre til økte kostnader og ytterligere økonomisk belastning. Jeg ber derfor om en konkret vurdering av hvordan en flytting skulle være økonomisk fordelaktig for meg», skriver han videre.

Fikk avslag

«Per» har vært ufør siden tidlig på 2000-tallet, og får i dag minstesatsen som ufør, det vil si rundt 22.000 utbetalt i måneden. I tillegg kommer barnebidrag på 1.420 kroner i måneden, totalt har han utbetalt 23.987 kroner i måneden.

– Jeg har fått avslag på bostøtte, siden inntekten min er for høy, sier han.

Utgiftene er på totalt 32.598 kroner i måneden (eks. strøm).

Jeg må spørre mine foreldre om hjelp når jeg skal kjøpe nye klær til sønnen min. Men det skal ikke være nødvendig i 2025 å måtte be en 84 år gammel far om økonomisk hjelp. — «Per»

– Jeg går i minus hver eneste måned. Jeg har ikke råd til noe ekstra, sier han.

– Jeg må spørre mine foreldre om hjelp når jeg skal kjøpe nye klær til sønnen min. Men det skal ikke være nødvendig i 2025 å måtte be en 84 år gammel far om økonomisk hjelp. Selv har jeg ikke engang råd til en flaske rødvin i helgen, så jeg kan få slappet litt av, sier han med et forsiktig smil.

– Hva vet sønnen din om den økonomiske situasjonen?

– Han vet ikke at jeg må gå på sosialen. Han vet at vi har lite penger, og at jeg ikke en gang har råd til å ta ham med på kino, sier han.

– Det er vondt å se at kameratene hans har egne bankkort, som de kan bruke i butikken på vei hjem fra skolen. Min sønn må gå rett hjem, sier han.

Nav, logo Logo for Nav. (Emilie Holtet/NPK)

Til nå har han fått 8.611 kroner i måneden i supplerende hjelp til husleie.

«Nav Øygarden legg til grunn at ei husleige med kr. 19 000,- pr. mnd. ekskludert straum vert vurdert som for høg for 1 vaksen med 1 born, jf. rettleiiande satsar i Øygarden kommune. Utifra NAV Øygarden sin kjennskap til bustadmarknaden er det realistisk å finne ein rimeligare bustad. Det vert lagt til grunn økonomioversikta ovanfor, som syner at du har behov for supplerande stønader med dine inntekter. Sosialhjelp er av subsidiær karakter, noko som inneber at alle andre reelle mogelegheiter for å verta sjølvhjulpen skal vera utprøvd. Nav Øygarden er kjend med at det er stor tilstraumning til dei sentrale områda i Øygarden kommune og at prisane på utleigemarknaden difor vert svært høge i desse områda. Dersom ein har låg inntekt må ein difor vurdere bustad utanfor dei mest sentrale områda i Øygarden kommune, der buutgiftene vil vere lågare. Pr i dag 27.03.25 ligg det ca. 8-10 leilighter på Finn,no i Øygarden kommune til leige med rimelegare husleige enn du har pr i dag.»

Videre skriver de i vedtaket:

«Nav Øygarden har foretatt ein heilhetlig vurdering av din livssituasjon. Nav Øygarden legg til grunn at du ligg under rettleiande satsar for sosialhjelp i Øygarden kommune og vurderer at du ikkje vil ha tilstrekkeleg med eigne midlar kvar månad til å dekke utgifter til ditt noverande buforhald. Du vert innvilga supplerande stønader i perioden 01.04.25-30.06.25 . Du må nytte denne områingsperioda til å finne eit anna buforhald med lågare husleige, slik at du kan vert sjølvforsørgja med di inntekt. Du kan ikkje pårekne å motta stønad til same buforhald etter endt områingsperiode dersom du ikkje har funnet ein ny bustad med lågare husleige».

– Jeg søkte på en kommunal leilighet, men fikk avslag kun for få dager siden, sier han.

«I følge mottatt informasjon i saka finn vi ikkje at du oppfyller vilkåra for kommunal bustad», står det i vedtaket fra Øygarden kommune, som Dagsavisen har fått tilgang til.

Trives

På grunn av sønnen, vil han ikke flytte ut av kommunen.

– Vi har nå bodd her i fire og et halvt år, og vi er etablert her. I starten ble sønnen min mobbet, Nå er mobbingen heldigvis historie, og han stortrives her. Det er sånn at jeg nesten må dra ham inn om kveldene. Og i helgene er han klar for å møte venner tidlig om morgenen, men da må jeg holde ham litt igjen, sier han med et smil.

For «Per» er sønnen førsteprioritet, og på grunn av ham vil han ikke flytte ut av kommunen.

– Vi orker ikke en ny kamp, og det er her vi han har venner og fritidsaktiviteter. Senest for et par kvelder siden hadde vi en prat, og da sa han klart i fra: «Pappa, jeg vil ikke flytte», sa han.

Sønnen har prøvd forskjellige aktiviteter, men har hatt problemer med å tilpasse seg av ulike årsaker.

– Han har funnet en aktivitet han trives i og kan konkurrerer på like linje med andre, sier faren.

Er fortvilet

Faren er fortvilet over situasjonen og vet ikke hva fremtiden vil bringe.

– Det er meningsløst å måtte flytte fra der vi bor nå, sier han.

– Nav burde først og fremst ta hensyn til at det er et barn med i bildet her. Et barn som nå har funnet seg til rette både på skolen og i kameratflokken. Betyr ikke det mer enn at Nav skal spare noen kroner, spør han retorisk.

«Per» har hatt løpende dialog med Nav Øygarden, og har en omfattende korrespondanse med etaten.

– Siden jeg går i minus hver måned, har jeg også havnet bakpå med husleia. Jeg har også søkt om støtte til PC, slik at sønnen min kan bruke den. Her har jeg også fått hjelp av mine foreldre, men fikk avslag fra Nav, sier han.

Da han tidligere i vår fikk akutte tannproblemer, søkte han om støtte og fikk det.

– Problemet var at Nav ikke betalte regningene, og jeg fikk inkassovarsel. Det er ikke min feil, men det er jeg som får betalingsanmerkninger. Noe som ikke er bra, om jeg en gang eventuelt skulle ta opp lån, sier han og viser frem inkassovarselet han fikk.

– Jeg håper Nav tar til fornuft. For dette handler ikke om penger. Det handler først om en gutt, som ikke vil bryte opp fra det miljøet han bor og trives i. Det bør veie tyngst, avslutter «Per».

Må ta flere hensyn

Nav Øygarden har lest «Pers» historie, og de er fritatt fra taushetsplikten. De har fått flere spørsmål fra Dagsavisen, som Nina Andersen, leder for Nav Øygarden svarer på.

– Hvorfor må familien flytte?

– De bor dessverre for dyrt etter et samlivsbrudd.

– Har Nav tatt hensyn til sønnen og hans situasjon?

– Nav må ta hensyn til flere ting, og i dette tilfellet er husleien for høy. Med lavere husleie vil han ha mer penger til overs som kan brukes på å ivareta sønnen. Han har fått tid til å områ seg og søke aktivt etter boliger i området.

– Hvilke vurderinger er gjort i forhold til mulig negative konsekvenser av flytting av barn?

Alle som går gjennom samlivsbrudd må gjøre en økonomisk vurdering av om de kan fortsette å bo der de bor. — Nina Andersen, leder Nav Øygarden

– Alle som går gjennom samlivsbrudd må gjøre en økonomisk vurdering av om de kan fortsette å bo der de bor. Det er dessverre mange som må flytte, og Nav kan ikke dekke utgifter som tidligere ble delt på to. Vi forstår godt at det oppleves vanskelig å flytte. Med denne husleia vil han være avhengig av supplerende sosialhjelp alltid, og sosialhjelp er tenkt å vare i en kort periode.

– Nav har lagt 19.000 i husleie til grunn i avslaget. Han sier at husleien nå er redusert til 17.500, da han ikke trenger garasje. Har Nav tatt hensyn til det?

– Ja, husleia er fortsatt for høy med tanke på at husstanden er redusert fra fire til to personer. De har ikke lenger behov for tre soverom. Målet er at en skal bli selvforsørget. Regnskap han har lagt frem med nær 24 000 kroner utbetalt, viser at han ikke kan bli selvforsørget med så høy husleie. Hvis han finner en bolig til ca. 12. 000, som er våre veiledende satser, vil økonomien bli mye bedre. Allerede i januar 2024 ble det kommentert fra Nav at han bor for dyrt. Da betalte han 15 500 kr for samme bolig som han i dag leier for 19 000 (dokumentasjon i husleiekontrakt datert 18.08.23 og 15.04.24).

NIna Andersen, leder Nav Øygarden. (Nav)

– Hva ligger prisnivået på i Øygarden kommune for å leie leilighet?

– Prisnivået varierer fra uke til uke, men noen søk på Finn i dag (12. mai) viser disse prisene for boliger med to soverom: 13.000 på Straume, 15.000 på Straume, 14.000 på Bildøy, 12.000 på Fjell, 16.000 i Knarvik, 13.000 på Misje, 10 500 på Hagenes. De tre første boligene ligger mer sentralt enn der de bor i dag. Det kan være lurt å sette inn annonse i lokale aviser med ønske om å leie bolig.

Hva mener dere at familien trenger?

– En billigere bolig med to soverom. Lavere boutgifter vil gi mye bedre økonomi og kan hjelpe han å bli selvforsørget.

– Vil Nav se på familiens situasjon på nytt, slik at de kan bli boende?

– Har gjort en grundig vurdering

– Vi mener vi har gjort en grundig vurdering av situasjonen og står ved det vedtaket vi har gjort. En viktig del av Navs oppdrag er å gjøre mennesker i stand til å forsørge seg selv og familien sin slik at de slipper å være avhengig av supplerende sosialhjelp fra Nav, sier hun og henviser til Lov om sosiale tjenester

Lov om sosiale tjenester, rundskriv 35, pkt 4.18.2.42 sier dette om bolig:

«Hvis boutgiftene er så høye at tjenestemottaker ikke vil være i stand til å betjene disse med inntektene vedkommende har, eller kan forventes å få, kan det stilles vilkår om at boutgiftene reduseres. Dette kan innebære at tjenestemottaker må flytte til en rimeligere bolig, eventuelt ved salg hvis vedkommende eier boligen selv. Bytte av bolig er særlig aktuelt der boutgiftene er til hinder for selvforsørgelse.»

– Dagsavisen har blant annet fått dokumentasjon på en undersøkelse Statsforvalteren har gjort hos barnefamilier i kommunen, og den slår fast at kommunens styring ikke sikrer at barnefamilier som søker økonomisk støtte, får den hjelpen de trenger og har rett til. Kommentar til det?

– Vi ser at både vi i Nav og andre tjenester i kommunen kan jobbe bedre med å ta barnas perspektiv og sikre gode levekår. Det er en balansegang der vi må vekte mange behov opp mot hverandre. Vi vurderer at denne faren har mulighet til å få bedre økonomi ved å betale mindre for bolig. Det er positivt for barnet hvis faren får bedre økonomi. Vi kjenner til at sønnen skal skifte skole til høsten. Skolekretsen blir større, og dermed blir området hvor faren kan lete etter bolig også større, avslutter Nina Andersen, leder for Nav Øygarden.

