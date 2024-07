Syke oljearbeidere: Sitter på bevisbyrden selv

Dagsavisen har den siste tiden fortalt historiene til flere av oljepionerene som har blitt alvorlig syke etter å ha bidratt til Norges rikdom.

De jobbet offshore da Norge var en ung oljenasjon, og hvor penger inn til fellesskapet ofte kan ha gått på bekostning av sikkerheten til oljearbeiderne.

Felles for mange oljepionerer er at veien til å få godkjent kreft som yrkessykdom har vært lang.

– Det er fortsatt svært vanskelig å få godkjent kreft og andre yrkesrelatert sykdommer. For det første er det de færreste legene som melder mistanke om yrkessykdom, sier yrkeshygieniker Halvor Erikstein i fagforbundet SAFE til Dagsavisen.

– Ingen planer om å flotte oss

– Kreften går ikke an å kurere, så jeg skal dø av jobben jeg har gjort for oljeselskapene og staten. Det er prisen jeg betaler, fortalte Hans Marwoll til Dagsavisen i begynnelsen mai.

Denne uken fulgte kollegene Torde Lillehavn og Bjarne Kapstad opp med sine historier. Felles for alle tre er at de er blitt alvorlig syke av jobben i Nordsjøen, etter over lang tid å ha blitt eksponert for kreftfremkallende stoffer.

Nå kjemper de, og flere hundre andre oljearbeidere en kamp mot klokka, for å få utbetalt kompensasjonen de har krav på etter å ha ofret helsa for Norges oljerikdom.

– For oss handler det ikke om å bruke pengene på tull og tøys. Vi har ingen planer om å flotte oss når vi får penger fra staten. Vi har alle dårlig helse som følge av jobben, og erstatningen kan gjøre vi kan bygge om huset så vi kan bo der lenger, eller gjøre livet lettere på andre måter, sa Tord Lillehavn til Dagsavisen 1. juli.

Yrkeshygieniker

SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, eller SAFE for enkelthets skyld.

Yrkeshygieniker

Yrkeshygieniker er en person som jobber med kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurderinger, utforming av forebyggende tiltak og systematisk sikkerhetsarbeid. Mange yrkeshygienikere har teknisk-/naturvitenskapelig bakgrunn, ofte en høyere grad fra universitet eller høyskole med faglig fordypning innen yrkeshygiene eller toksikologi.

Tittelen er ikke beskyttet, men det er etablert en frivillig sertifiseringsordning (Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering).

– SAFE er det eneste fagforbundet som har ansatt yrkeshygieniker. Det betyr at forbundet har kunne engasjert seg i mange tunge faglige problemstillinger innen kjemisk helsefare og støy. Jeg har jobbet med offshore arbeidsmiljø siden 1988 og var den eneste i Kommisjon kompensasjon oljepionerer som hadde denne erfaringen, sier yrkeshygieniker Halvor Erikstein til Dagsavisen og legger til:

– Med denne bakgrunn tok jeg særuttalelser på hva skulle være pionertiden, hvem skulle har rett til å søke kompensasjon og at ofrene som fikk nerveskader av turbinoljene måtte inkluderes.

I lov om yrkesskadeforsikring er det den skadde som har bevisbyrden når det gjelder å dokumentere sammenheng mellom sykdom og eksponering. — Halvor Erikstein, yrkeshygieniker i SAFE

– Er oljepionerene en forsømt gruppe?

– I lov om yrkesskadeforsikring er det den skadde som har bevisbyrden når det gjelder å dokumentere sammenheng mellom sykdom og eksponering. Offshore har vært lite tilgjengelig og de eksponeringen i de færreste yrkene er kartlagt. Den spesielle arbeidstidsordningen med sammenhengende 14 dager med 12 timers dag har medført ekstrem kjemiske eksponering.

Yrkeshygieniker Halvor Erikstein. (Privat)

– Har det vært vanskelig å få godkjent kreft (og andre sykdommer) som yrkesskade?

– Om de syke blir sendt til yrkessykdomsutredning vil vedkommende bli møtt med krav om dokumentasjon samt at de som utreder mangler innsikt i arbeidsmiljøet offshore.

I desember 2022 bestemte en regjeringsoppnevnt kommisjon at oljearbeidere i pionertiden, som var blitt utsatt for kjemikalier, kunne får alvorlige og varige helseskader.

Ifølge rapporten lå det an til en kompensasjon for 400 oljearbeidere.

– Tror du på en løsning, og utbetaling nå, etter at stortinget i slutten av juni instruerte regjeringen om en fortgang i saken, ut ifra konklusjonene i

– Jeg tror og håper en kompensasjonsordning til oljepionerene, sier han.

