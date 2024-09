Syke arbeidstakere må vente månedsvis på penger fra Nav: – Katastrofalt

Nylig fortalte LO-Aktuelt historien om Olav Jensen, som opplevde at arbeidsgiver ikke godkjente sykmeldingen hans. Arbeidsgivers bestridelse førte til at Jensen ble stående ni måneder uten noen som helst inntekt.

LO-Aktuelt har vært i kontakt med en rekke tillitsvalgte i flere LO-forbund om saken. Mange av dem forteller om et økende antall saker der sykmeldinger ikke blir godkjent av arbeidsgiver.

Nav mangler statistikk

LO-Aktuelt har bedt Nav om statistikk over antall saker der arbeidsgiver bestrider sykmelding. Det har Nav ikke mulighet for å gi oss, opplyser kommunikasjonsavdelingen.

«I 2021 ble det gjort noen endringer, og saksbehandlingen av bestridelser av sykmeldinger ble flyttet fra Arbeids- og tjenesteavdelingen i direktoratet (…) til Ytelseslinjen (Nav Arbeid og Ytelser) og vi har ikke mulighet til å hente ut nye tall i dette systemet», får vi opplyst på e-post.

I et brev som er sendt til Fellesforbundet i mars i år, kommer Nav likevel med noen tall. Her opplyser Nav at de for noen år siden hadde manuell telling av slike saker:

«I 2021 var det omtrent 1000 saker vi mottok der arbeidsgiver bestridte legens sykmelding på det medisinske vilkåret i § 8–4. I 2022 var dette økt til omtrent 1400 saker. I tiden etter dette har det sannsynligvis også vært en jevn økning av saker», opplyser Ytelsesavdelingen i Nav.

Videre understreker Nav at det å tvile på en sykmelding er «et alvorlig virkemiddel».

«Dette bør kun gjøres når arbeidsgiver har en klar og berettiget mistanke om at den ansatte ikke er syk eller skadet», heter det i brevet til Fellesforbundet.

---

Når arbeidsgiver bestrider sykmeldingen

I en serie med artikler setter LO-Aktuelt søkelyset på arbeidsgivere som bestrider sykmeldinger og hva som er konsekvensene for arbeidstakerne som opplever dette.

Du kan lese mer om bestridelse av sykmeldinger her:

Ni måneder uten inntekt: Sjefen nektet å godta Olavs sykemelding

---

Store konsekvenser for den ansatte

Også LO har erfart en økning av tilfeller hvor arbeidsgiver bestrider de ansattes sykmeldinger. Det forteller LO-advokat Imran Haider til LO-Aktuelt.

Sakene håndteres normalt av tillitsvalgte og forbundene lokalt, gjerne med bistand fra LO.

Noen saker havner på LO-juristenes bord. Da er det ofte i tilknytning til oppsigelsessaker, forteller Haider.

Konsekvensene for en arbeidsgiver som uriktig holder tilbake sykepenger er små, sammenlignet med konsekvensene det kan ha for arbeidstaker, understreker han.

Å bestride en sykmelding er et virkemiddel arbeidsgiver bør være varsom med, mener LO-advokat Imran Haider. (Brian Cliff Olguin)

En arbeidsgiver som ikke får medhold hos Nav, må i verste fall tilbakebetale 16 dagers lønn pluss renter. For arbeidstaker kan konsekvensene være vesentlig større.

Saksbehandlingstiden i Nav er nemlig lang.

Nav skriver på egne hjemmesider at forventet saksbehandlingstid dersom arbeidsgiver ikke godtar sykemeldingen, er 12 måneder.

Om Nav kommer til at du ikke har krav på sykepenger, kan du klage på vedtaket. Saksbehandlingstiden ved klage på vedtak er så 12 uker.

I praksis betyr det at det kan gå mer enn ett år fra arbeidsgiver bestrider sykemeldingen din, til du får et endelig vedtak fra Nav.

Både Nav-ansatte og tillitsvalgte LO-Aktuelt har snakket med, forteller at lang saksbehandlingstid er vanlig. I flere saker vi kjenner til, har det tatt mer enn et halvt år før saken er ferdigbehandlet i Nav-systemet.

For en arbeidstaker som kanskje fortsatt er syk, er det en stor påkjenning, både økonomisk og mentalt. Det har Bjørn Martin Kormeseth, avdelingsleder i Fellesforbundet avdeling 19, sett flere eksempler på.

– Det som er katastrofalt i sånne saker, er den lange ventetiden. Da går den sykemeldte uten noen form for inntekt, forteller han.

Nav: – Kan ikke forsvares

Per Morten Svenkerud, avdelingsdirektør Nav Arbeid og ytelser Innlandet, sier den lange saksbehandlingstiden er beklagelig.

– Det er ikke vanskelig å ha forståelse for at det er en veldig krevende situasjon for den som går og venter på en avgjørelse fra Nav. Vi ønsker ikke at det skal være sånn, og vi tar det alvor, sier han til LO-Aktuelt.

Han påpeker at Nav behandler 3,5 millioner saker som gjelder sykepenger hvert år, og at det er svært sjelden at etaten ikke utbetaler sykepenger.

Men når arbeidsgiver bestrider sykmeldinger, er det ofte mer kompliserte saker der det kan være behov for å innhente og gjennomgå mye dokumentasjon.

– Hvordan kan Nav forsvare å ha opptil 12 måneders saksbehandlingstid når de økonomiske konsekvensene er så store for den enkelte?

– Vi kan ikke forsvare en saksbehandlingstid på 12 måneder. Vi er helt enige i at det er altfor lang tid, sier Svenkerud.

Avdelingsdirektøren sier at de jobber med å få saksbehandlingstiden ned.

– Vi gjør det vi kan for at våre brukere ikke skal bli stående uten inntektssikring. Det er viktig at de som står en krevende økonomisk situasjon, tar kontakt med Nav, sier Svenkerud.

– Rettssikkerheten ikke god nok

Fordi konsekvensene er så store for den enkelte arbeidstaker, er dette et virkemiddel arbeidsgiver bør være varsom med, mener LO-advokat Imran Haider.

Det skal det være høy terskel for å bestride en sykmelding gitt av spesialister som lege, manuellterapeuter og kiropraktorer, understreker han.

LOs erfaring er at arbeidstaker til slutt får medhold i mange av klagesakene.

«Endret utfall i klageomgangen er med på å vise at Nav er for strenge i vurderingene sine», skriver LO-advokatene på LOs hjemmesider.

– I og med at vi ser så mange saker som blir omgjort, så vil jeg si at rettssikkerheten til den ansatte ikke er god nok, sier LO-advokaten.

Nav vil se på praksisen

Per Morten Svenkerud i Nav sier at etaten alltid etterstreber god kvalitet i vedtakene sine.

– Det er alltid relevant å se på enkeltsaker, men også på praksis over tid. Når noen uttaler at vi har for streng praksis, er det noe vi vil se på og jobbe med, sier han.

Nettopp fordi Nav kan gjøre feil, er det viktig at folk som opplever seg urettferdig behandlet, benytter klagemuligheten sin, understreker avdelingsdirektøren.

