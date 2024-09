Nærmer du deg pensjonsalderen? Da har du flere rettigheter enn dine yngre kollegaer

Det finnes flere ordninger som skal gjøre det enklere og bedre for eldre arbeidstakere å stå i jobb.

Men akkurat hva du kan ha rett på varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Lovfesta rettigheter

Arbeidsgiver er plikta å tilrettelegge arbeidet for hver enkelt arbeidstaker. Her kan alder være en faktor.

Arbeidstakere som har fylt 62 år har rett til redusert arbeidstid, mot tilsvarende kutt i lønna. Men det kan ikke være til «vesentlig ulempe» for bedriften.

Fra året du fyller 60 har du rett på ei ekstra ferieuke. Du får også mer feriepenger.

Ut over de lovfesta rettighetene kan du ha andre rettigheter gjennom tariffavtalen eller lokale avtaler på arbeidsplassen.

Tips til tillitsvalgte

Direktør Kari Østerud ved Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv (tidligere Senter for seniorpolitikk) understreker at det viktigste er at arbeidsgiver tar tak i temaet og finner ut hvilke tiltak som kan passe på arbeidsplassen.

– Alle seniorer er forskjellige, og det finnes ikke en liste med tiltak som vil passe for alle arbeidsplasser. Det viktigste er at det settes på agendaen, sier Østerud.

Dersom ikke arbeidsgiver tar ansvar, er det opp til tillitsvalgte å ta opp temaet, understreker direktøren. Det er uansett naturlig at tillitsvalgt og verneombud er med i prosessen, mener hun.

I 2022 sa Østerud til HK-Nytt at hun opplevde at det var lite fokus på seniorpolitikk blant arbeidsgiverne i varehandelen. Dette mener hun fortsatt er tilfellet.

– Det blir stadig flere med rynker og grått hår på alle norske arbeidsplasser. Da må man ha både kunnskap og en strategi, sier Østerud.

Noen eksempler på seniortiltak

Flere fridager ut over den ekstra ferieuka.

Kurs og kompetanseheving.

Legge til rette for flere pauser gjennom dagen.

Mer fleksibel arbeidstid. Noen seniorer ønsker for eksempel ikke å jobbe seine kvelder. Samtidig er det noen som gjerne vil jobbe både kveld og helg.

Legge til rette for færre tunge løft og mindre ensformige arbeidsoppgaver. Dette kan for eksempel være at en ansatt får bruke mer tid på kundeveiledning enn å sitte i kassa.

God nok bemanning på arbeidsplassen.

La ansatte være med å bestemme hvordan de vil løse arbeidsoppgavene sine.

Kilder i denne saken: HK-Nytt, FAFO, Kunnskapssenter for lengre arbeidsliv, arbeidsmiljøloven, ferieloven

