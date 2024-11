Vår i teateret med Aksel Hennie, Oliver Lovrenski - og Vladimir Putin som Eurovision-finalist

Oliver Lovrenski, nytt Arne Lygre-drama, Edvard Hoems «Jordmor på jorda», storpolitisk Eurovision-satire, musikalen «Once», kultoppsetningen «Lady Macbeth» og en hel serie med forestillinger under Tani Dibaseys ledelse. Det er på papiret noe av det man ifølge teateret selv kan oppleve når Det Norske Teatrets nye teatersjef Kjersti Horn overtar et av Norges største teaterhus fra årsskiftet.

Kjersti Horn. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Det har vært knyttet stor forventning til Kjersti Horns overtakelse av Det Norske Teatret. Regissøren er både prisbelønt og elsket av publikum etter oppsetninger som «Kristin Lavransdatter», «Raskolnikov» og Jon Fosses «Einkvan» på nettopp Det Norske Teatret, samt «Romeo og Julie» i Bergen og «Scener fra et ekteskap» i Stavanger, bare for å nevne noe fra de senere årene.

Denne høsten spilles hennes blodige versjon av «Hedda Gabler» på teateret hvor hun skal etterfølge Erik Ulfsby i sjefsstolen, og det blir langt fra rent nynorsk på programmet.

Aksel Hennie og Jonas Benyoub med Oliver Lovrenski

Oliver Lovrenski var 19 år da han ga ut debutroman «Da vi var yngre», en fortelling fra Oslos drabanter fortalt på et brukket norsk, holdt i en sosiolekt som var egnet til å gi en norsklærer infarkt med sammenvokste slanguttrykk fra ulike kulturer. Jeg-personen Igors fortelling om oppvekst, gjengrelatert kriminalitet, marginalisering, dopbruk, langing, brutalitet og død på Oslos østkant skal regisseres av Aksel Hennie, skuespilleren som for 20 år siden lagde en tematisk beslektet historie med filmen «Uno».

Denne gangen overlater Aksel Hennie – som denne høsten spiller tittelrollen i «Jesus Christ Superstar» på Folketeateret i Oslo – hoved- eller fortellerrollen som Igor til den prisvinnende rapperen Jonas Benyoub. Ellingsrud-artisten har vært en rappernes rapper i en årrekke, og slo for alvor gjennom da Karpe inviterte han med på platen «Omar Sheriff» og Oslo Spektrum-konsertene før han selv ga ut albumet «ZeroLove Deluxe» som han fikk blant annet Spellemannprisen for.

«Da vi var yngre» har premiere 28. februar.

Oliver Lovrenski Forfatter Oliver Lovrenskis debutroman blir teater. (Emilie Holtet/NTB)

Putin, «Once» og Eurovision i «Europavisjonar»

I pressemeldingen fra teateret heter det at Kjersti Horn er: «tydelig på at ho ønskjer at teateret skal vere ein engasjerende arena for både refleksjon og debatt». I mars blir det sikkert det når den KI-integrerte forestillingen «Europavisjonar» spilles på hovedscenen med Simen Formo Hay («Døden på Oslo S»), Oda Radoor og Johan Hveem Maurud som regissører og nærmest hele teaterets skuespillerensemble på scenen.

Da skal hele Europas politiske historie fra murens fall i 1989 til i dag fortelles som en Eurovision-finale, med Vladimir Putin, Angela Merkel, Boris Johnson som Eurovision Song Contest-deltakere. Og publikum skal bestemme vinneren.

Sang blir det også i Det Norske Teatrets musikalsatsning på Scene 2, som bygger på Edna Walshs «Once», som mange vil huske fra den opprinnelige filmversjonen fra 2007 med Glen Hansard og Markéta Irglová. Frida Ånnevik har oversatt musikalen til nynorsk og Fredrik Höglund har regien når musikalen for dem som ikke liker musikaler, har premiere 1. februar. Kim Helge Strømmen og Ine Svenningdal spiller hovedrollene.

«Lady Macbeth», Kathrine Nedrejord og «Jordmor på jorda» på Det Norske Teatret

Allerede 18. januar åpner Kjersti Horn våren på Det Norske Teatret med en dramatisering av Nikolai Leskovs roman «Lady Macbeth», blant annet kjent gjennom filmen med Florence Pugh i hovedrollen. Nå skal Julie Moe Sandø spille hovedrollen i stykket som er dramatisert og regissert av svenske Melanie Mederlind.

Kjersti Horn bringer i det hele tatt flere sterke historier fortalt fra kvinners perspektiv til scenen i 2025. Kathrine Nedrejords roman «Forbryter og straff», om rettssak og etterdønninger etter en voldtekt, ble nominert til Nordisk råds litteraturpris. Nå blir romanen teater med Kirsti Refseth i hovedrollen, med premiere 7. august.

Edvard Hoems «Slåttekar i himmelen» ble en suksess på Det Norske Teatret i samarbeid med Teatret Vårt i Molde for noen år siden, tross premiere idet pandemien stanset det meste av aktivitet på scenene. Nå kvitteres den forestillingen ut med nok en Hoem-dramatisering, denne gangen Teatret Vårts egen «Jordmor på jorda», basert på romanen om Hoems egen tippoldemor, som var den første skolerte jordmoren i Romsdalen.

Kjersti Sandal spiller hovedrollen i det kritikerroste stykket som hadde premiere i Molde tidligere i høst.

Edvard Hoems «Jordmor på jorda», med Kjersti Sandal, kommer våren 2025 til Det Norske Teatret i samarbeid med Teatret vårt. (Erik Birkeland, Tingh)

Arne Lygre med «Ikkje ein lyd»

Det knytter seg også store forventninger til et nytt stykke av Arne Lygre etter suksessene «Tid for glede» på nettopp Det Norske Teatret og «I vårt sted» på Nationaltheatret. Nå blir det urpremiere på «Ikkje ein lyd», regissert av «Tid for glede»-regissør Johannes Holmen Dahl. På scenen et stjernelag fra teateret med Thea Lambrechts Vaulen, Preben Hodneland, Kyrre Hellum og Marie Blokhus.

Tani Dibasey på Det Norske Teatret

Det er fra før av kjent at Tani Dibasey skal ta over teaterets Scene 3 det neste året. Ifølge Aftenposten har Kjersti Horn tilbudt han teaterets scene 3 i ett år, med avtale om samarbeid i ytterligere to år. Dibasey fikk Heddaprisen for Årets beste teaterforestilling for «Sorte gutter gråter ikke», og ble ytterligere tildelt prisen for Særlig kunstnerisk innsats for forestillingsserien «Saykoluhjee».

Dibasey har vært en klar kritiker av dagens institusjonsteatre og av Teaterhøgskolen, og sa til Aftenposten i forbindelse med Scene 3 at «Om vi skal redde scenekunstmiljøet, må vi jobbe sammen. Jeg verdsetter Ibsen og alt det der, men det tradisjonelle teateret er blitt en nisje for spesielt interesserte. Da må de etablerte se verdien i det vi holder på med også. Vi har et mål om å redefinere hva vår generasjon tenker når de hører ordet teater».

Med seg til Det Norske Teatret får Dibasey duoen Only Slime, som består av Claudia Cox og Tobi Pfeil og som satte opp dataspilloperaen «Afterlife» på Black Box i vår. Cox operer også under artistnavnet Peri Winkle.

Teateroppsetningen «Sorte gutter gråter ikke» med regissør og skuespiller Tani Dibasey (stående). Nå får han en egen scene på Det Norske Teatret. (Johanne Nyborg)

«Afterlife» og Vigdis Hjorths «Arv og miljø»

Tani Dibasey skal ha fått frie tøyler på Scene 3, men et par av titlene kan være nypremierer av tidligere stykker. Only Slimes «Afterlife» er et av dem, sammen med Dibaseys egen «Saykoluhjee» i en eller annen variant blant et titalls forestillinger som nå offentliggjøres på Scene 3-programmet. Uten at noen detaljer foreligger strekker det øvrige programmet seg fra «Dragonblood», kalt den «største musikkfestivalen i Noreg for magisk alvemiljø», til «Room Extreme», som er en tolkning av Ibsens «Et dukkehjem».

Vårprogrammet på Det Norske Teatret inkluderer også en oppsetning av Kjersti Horn selv, den prisbelønte «Arv og miljø» basert på Vigdis Hjorths roman som på en måte ble hele starten på debatten om virkelighetslitteratur. Med Kjersti Elvik i hovedrollen gikk stykket på Den Nationale Scene i Bergen i 2018. Elvik spiller hovedrollen når «Arv og miljø» får nypremiere på Det Norske Teatret 10. mai 2025.

